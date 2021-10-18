ТрВ № 21 (340) за 2021 г.: Нобелевская неделя — 2021

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 340 от 19 октября 2021 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Твердотельная и климатическая половины Нобелевки по физике

Михаил Фейгельман и Павел Константинов о лауреатах 2021 года Джорджо Паризи, Сюкуро Манабе и Клаусе Хассельмане — стр. 1–3

Революция достоверности в экономике

Максим Ананьев, Дмитрий Архангельский и Иван Сусин о лауреатах 2021 года Дэвиде Карде, Джошуа Энгристе и Хидо Имбенсе — стр. 4–5

Нобелевка за тепло, холод и механическую силу

Павел Балабан о лауреатах Нобелевской премии 2021 года по физиологии и медицине Дэвиде Джулиусе и Ардеме Патапутяне — стр. 5

«Достойная премия — достойному человеку»

Юрий Дмитриев и Борис Мисник о Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову — стр. 6

Литература: колониализм и мультикультурализм

Арина Бесова о лауреате Нобелевки-2021 писателе Абдулразаке Гурна— стр. 6

«Надежные люди»

Рассказ о конфликте в Институте математике им. С. Л. Соболева — стр. 8

Ковальчук и генетика: от сверхсолдат к винограду и свёкле

Послание губернатора Краснодарского края ведет к очередному захвату институтов РАН? — стр. 9

В защиту «Мемориала»*

Письмо ПЭН-Москва о событиях 14 октября 2021 года — стр. 10

Боролся против свалки в Коломне и получил…

Экоактивист Владислав Егоров приговорен к 1 году и 3 месяцам тюрьмы — стр. 11–12

* Внесен в реестр «иноагентов»

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