ТрВ № 21 (340) за 2021 г.: Нобелевская неделя — 2021

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 340 от 19 октября 2021 года в PDF
Анонс номера
Твердотельная и климатическая половины Нобелевки по физике
Михаил Фейгельман и Павел Константинов о лауреатах 2021 года Джорджо Паризи, Сюкуро Манабе и Клаусе Хассельмане — стр. 1–3
Революция достоверности в экономике
Максим Ананьев, Дмитрий Архангельский и Иван Сусин о лауреатах 2021 года Дэвиде Карде, Джошуа Энгристе и Хидо Имбенсе — стр. 4–5
Нобелевка за тепло, холод и механическую силу
Павел Балабан о лауреатах Нобелевской премии 2021 года по физиологии и медицине Дэвиде Джулиусе и Ардеме Патапутяне — стр. 5
«Достойная премия — достойному человеку»
Юрий Дмитриев и Борис Мисник о Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову — стр. 6
Литература: колониализм и мультикультурализм
Арина Бесова о лауреате Нобелевки-2021 писателе Абдулразаке Гурна— стр. 6
«Надежные люди»
Рассказ о конфликте в Институте математике им. С. Л. Соболева — стр. 8
Ковальчук и генетика: от сверхсолдат к винограду и свёкле
Послание губернатора Краснодарского края ведет к очередному захвату институтов РАН? — стр. 9
В защиту «Мемориала»*
Письмо ПЭН-Москва о событиях 14 октября 2021 года — стр. 10
Боролся против свалки в Коломне и получил…
Экоактивист Владислав Егоров приговорен к 1 году и 3 месяцам тюрьмы — стр. 11–12
* Внесен в реестр «иноагентов»