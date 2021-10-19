В защиту «Мемориала»*

Заявление Ассоциации «Свободное слово» и «ПЭН-Москва»

«ПЭН-Москва» и Ассоциация «Свободное слово» выражают солидарность с НКО «Международный Мемориал» в связи с совершенным на него нападением. 14 октября во время показа фильма «Гарет Джонс», организованного «Международным Мемориалом» совместно с Польским культурным центром в Москве, в офис «Мемориала» на Каретном ряду ворвалась организованная группа неизвестных лиц, которые вели себя агрессивно и угрожали зрителям. Особую тревогу вызывает поведение сотрудников двух федеральных телеканалов и силовых структур во время и после этой хулиганской акции. Насколько можно судить по сообщениям СМИ, тележурналисты канала НТВ оказались у офиса «Мемориала» одновременно с нападавшими, и цели их появления до сих пор неясны. Вызывает изумление поведение силовых структур: на короткое время были задержаны, а затем отпущены лишь трое из примерно двадцати нападавших. Однако пришедшие на показ зрители и сотрудники «Мемориала» удерживались в здании, вход был заблокирован, адвокаты с трудом и не сразу сумели попасть в помещение. Тем временем представители силовых структур пытались осмотреть не только место происшествия (зал), но и рабочие помещения офиса. Через несколько часов, несмотря на то, что записи с камеры видеорегистратора были им представлены на флэшке, изъяли и сам видеорегистратор, и часть оборудования пожарной сигнализации. Это изъятие может поставить под угрозу дальнейшее нормальное функционирование офиса «Международного Мемориала»: за нехватку противопожарного оборудования соответствующие структуры могут опечатать помещение. Такие действия полиции вызывают возмущение и тревогу.

15 октября председателя правления Яна Рачинского вызвали для дачи объяснений в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Кроме того, полиция потребовала предоставить свидетельство о регистрации «Мемориала» , копии уставных и учредительных документов, а также копию фильма, показ которого был сорван неизвестными, напавшими на офис «Мемориала» накануне.

Мы требуем от московской полиции немедленно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом. Мы призываем сотрудников московской полиции немедленно вернуть изъятые ими видеорегистратор и элементы пожарной сигнализации.

Нападение на офис «Международного Мемориала» 14 октября является серьёзной угрозой существованию гражданского общества в России, а попустительство в отношении нападавших в данном случае абсолютно неприемлемо.

* По решению Минюста России НКО «Международный Мемориал» внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

Надежда Ажгихина, журналист

Антон Антонов-Овсеенко, журналист, публицист

Александр Архангельский, писатель

Елена Баевская, переводчик

Нуне Барсегян, писатель

Леонид Бахнов, писатель

Ирина Богатырева, писатель

Татьяна Бонч-Осмоловская, писатель

Марина Бородицкая, поэт, переводчик

Марина Бувайло, писатель

Ольга Варшавер, переводчик

Алина Витухновская, поэт

Марина Вишневецкая, писатель

Татьяна Вольтская, поэт

Лилия Газизова, поэт

Мария Галина, писатель

Алиса Ганиева, писатель

Алла Гербер, писатель

Кристина Горелик, журналист

Варвара Горностаева, издатель

Марк Гринберг, переводчик

Наталья Громова, писатель

Юлий Гуголев, поэт

Наталия Демина, научный журналист

Виталий Диксон, писатель

Вероника Долина, литератор

Денис Драгунский, писатель

Ольга Дробот, переводчик

Виктор Есипов, филолог, поэт

Андрей Збарский, издатель

Игорь Зотов, писатель

Наталья Иванова, писатель

Виктория Ивлева, журналист

Геннадий Калашников, поэт

Дмитрий Карельский, переводчик

Нина Катерли, писатель

Геннадий Красухин, литературовед

Григорий Кружков, писатель

Сергей Кузнецов, писатель

Илья Кукулин, историк культуры

Ксения Ларина, журналист

Олег Лекманов, филолог, писатель

Мария Людковская, переводчик

Наталья Мавлевич, переводчик

Мария Майофис, историк культуры

Виктор Матизен, кинокритик

Лариса Миллер, писатель

Сергей Митрофанов, публицист

Антон Нечаев, писатель

Леонид Никитинский, журналист

Лев Оборин, поэт, журналист

Максим Осипов, писатель

Григорий Пасько, журналист

Григорий Петухов, поэт

Андрей Плахов, киновед

Павел Полян (Нерлер), литературовед

Николай Подосокорский, публицист, культуролог

Лев Рубинштейн, писатель, поэт

Мария Рыбакова, писатель

Зоя Светова, журналист

Ольга Седакова, литератор

Вячеслав Середа, переводчик

Борис Соколов, писатель, историк

Наталия Соколовская, писатель

Владимир Сотников, писатель

Татьяна Сотникова (Анна Берсенева), писатель

Дмитрий Стахов, писатель

Ирина Стаф, переводчик

Любовь Сумм, переводчик

Ирина Сурат, литературовед

Лев Тимофеев, писатель

Мария Фаликман, поэт, переводчик

Алла Шевелкина, журналист

Аркадий Штыпель, поэт, переводчик

Татьяна Щербина, писатель

Елена Якович, режиссер-документалист

Сергей Яковлев, писатель

К заявлению присоединились:

Михаил Айзенберг, поэт

Надежда Беленькая, переводчик

Алексей Моторов, писатель

Александр Ярин, переводчик, литератор

Елизавета Морозова, художник

Татьяна Янкелевич-Боннэр

Евгения Абелюк, филолог

Елена Волкова, культуролог

Виолетта Рыскина, юрист

Мария Серновец, адвокат

Каринна Москаленко, адвокат

Мария Брусовани, переводчик

Владимир Парфенов, гражданин

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