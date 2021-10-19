Нобелевская премия Дмитрию Муратову: «Достойная премия — достойному человеку»

8 октября 2021 года пришло неожиданное известие: Нобелевскую премию мира вручили писателю и журналисту-расследователю Марии Ресса (Филиппины) и главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову «за их усилия по защите свободы слова, которая является предпосылкой для демократии и прочного мира». Историк Юрий Дмитриев в своем письме из заключения журналисту ТрВ-Наука Наталии Деминой написал следующее:

В пятницу у меня на свидании была дочь Катя и Ирина Галкова. И они первыми рассказали приятнейшую новость: Нобелевскую премию мира этого года вручили главреду «Новой газеты» Диме Муратову. Вот уж действительно достойному человеку — достойная премия! Мы с ним встречались, беседовали. А уж мою Катю и Соню (внучку Ю.А.) Дима знает как облупленных. И вообще, у нас много общих знакомых.

Надеюсь, что все радуются этому событию так же, как и я. Повторюсь еще раз: достойному человеку — достойная награда. Будем надеяться, что «Новая» какое-то время еще просуществует — нам на пользу. Сейчас пытаюсь ему маленькое письмо с поздравлениями сочинить. Надеюсь, что и «Троицкий вариант» присоединится к этому поздравлению. По-моему, впервые премию вручили редактору газеты. Так что порадуемся все вместе!

P.S. 5 октября 2021 года в ответ на запрос нашей газеты в Верховный суд РФ мы получили ответ, что дело Ю. А. Дмитриева «истребовано Верховным Судом 31 августа 2021 г., передано судье — 5 октября 2021 г. Прикрепляем ссылку на карточку данного дела для отслеживания [1]».

Однако радостная новость о том, что в деле Дмитриева произошли оптимистические подвижки, сменилась грустным известием. 12 октября на сайте ВС РФ появилась информация, что в передаче кассационных жалоб Ю.А. и его адвоката В. М. Ануфриева для рассмотрения в судебном заседании ВС РФ отказано. Докладчиком по этому кейсу стал судья ВС РФ Сергей Абрамов.

Между тем в Петрозаводске 28, 29 октября и 1 ноября продолжится судебный процесс по той части дела Дмитриева (фото и хранению оружия), по которой он уже был оправдан дважды, а приговор отменял Верховный суд Республики Карелия.

1. vsrf.ru/lk/practice/cases/11258404

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Борис Мисник (депутат Госдумы второго созыва 1995–1999 годов, фракция «Яблоко»):

Присоединяюсь к поздравлениям Дмитрию Муратову с присуждением Нобелевской премии мира!

Для меня рождение «Новой газеты» неразрывно связано с именем Юрия Щекочихина: он рассказывал мне об этой идее лично, очень переживал за ее становление и первые реакции читателей на материалы «Новой газеты». Он же стал и первой трагической жертвой из числа журналистов редакции. И он был бы рад этому мировому признанию, гордился бы. Равно как и Анна Политковская, пятнадцатая годовщина убийства которой, так и не расследованного до конца, безусловно, способствовала этому решению.

Поздравляю еще раз и Д. Муратова, и всю редакцию «Новой»!

К сожалению, не надеюсь на улучшение положения независимой журналистики и в целом СМИ России в связи с этим решением.

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