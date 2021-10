Литература: колониализм и мультикультурализм

7 октября 2021 года в Стокгольме стало известно имя лауреата Нобелевской премии 2021 года в области литературы. Им стал автор 10 романов, писатель Абдулразак Гурна (Abdulrazak Gurnah) из Танзании. Согласно формулировке Шведской академии, премии он был удостоен «за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в водовороте между культурами и континентами» («for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fates of the refugee in the gulf between cultures and continents»).

Это то, что сейчас можно прочитать почти в каждом новостном СМИ. Там же обычно можно найти и его биографию. Будущий лауреат в области литературы родился в 1948 году в султанате Занзибар (ныне части Танзании), британской колонии. После занзибарской революции и последовавших притеснений арабов во второй половине 1960-х Абдулразак Гурна был вынужден уехать как беженец в Великобританию, где получил высшее образование, защитил PhD в Университете Кента. Некоторое время преподавал в Нигерии, затем стал профессором английской и постколониальной литературы в своей альма-матер. После выхода в 2017 году на пенсию стал там почетным профессором.

В 2006 году Гурна был избран в Королевское общество литературы, его книги попадали в длинный и короткий список Букеровской премии. Является гражданином Великобритании, в Танзании до сих пор живет его семья, и он старается бывать на родине так часто, как может.

Свои произведения Абдулразак Гурна пишет на английском языке, в который вплетаются слова на суахили, арабском, хинди и немецком. Герои в них часто оказываются «между нескольких берегов» — в том самом «водовороте между культурами и континентами». При этом внимание читателя оказывается сконцентрировано на самом человеке — скитальце по миру выстроенной писателем реальности.

Первый роман Абдулразака Гурны «Память об отъезде» (Memory of Departure) вышел в 1987 году. В нем через призму видения рассказчика Хассана Омара перед читателем разворачивается путь, пролегающий через жизнь и смерть, путь человека, отправляющегося в Найроби с надеждой на лучшую жизнь. В следующем романе, который называется «Путь паломников» (Pilgrims Way), предстает жизнь эмигранта Дауда в Англии — воспоминания героя о прошлом здесь переплетаются с мыслями о жизни в настоящем, Дауд — тот самый паломник, находящийся в дороге. Причем в романах Абдулразака Гурны это оказывается дорога как в плане внешнем, так и в плане внутреннем. Это можно отнести и к его первому роману, и к роману «Рай» (Paradise), где взросление главного героя, двенадцатилетнего Юсуфа, протекает во время его путешествия и столкновения с различными препятствиями накануне войны. Между двумя культурами оказывается герой в «Восхищении тишиной» (Admiring Silence), с трудностями встречается ищущий убежища шестидесятипятилетний Салех с Занзибара в романе «У моря» (By the Sea).

Важным в этих и других пяти романах — «Дотти» (Dottie), «Дезертирство» (Desertion), «Последний подарок» (The Last Gift), «Гравийное сердце» (Gravel Heart) и «Загробная жизнь» (Afterlives) — становятся пребывание в иной среде, поиск места для себя в сложных условиях, диктуемых реальностью, переживаемое столкновение (как внешнее, так и внутреннее), а в центре всего этого — странничество человека географическое и духовное. Так что формулировку Шведской академии относительно творчества Абдулразака Гурны можно назвать крайне удачной.

«Сострадательный наблюдатель сложного положения человека» («a compassionate observer of human predicament») — такая характеристика дается Абдулразаку Гурне в представляющей его и его творчество речи на церемонии оглашения лауреата Нобелевской премии по литературе в Стокгольме.

В телефонном разговоре с Адамом Смитом из Шведской академии, состоявшемся после объявления победителя, сам Абдулразак Гурна сказал, что прекрасно понимает, что прибытие в европейские страны людей, в частности, из Африки — сложный вопрос для Европы и ее жителей. Однако, хотя многие приезжают в Европу из-за различных сложных обстоятельств, они «не приходят с пустыми руками». Многие из них — талантливые, энергичные люди, которым есть, что предложить. По словам лауреата, это может быть иным путем восприятия складывающейся ситуации.

Само сообщение о получении Нобелевской премии Абдулразак Гурна посчитал чьей-то шуткой: «Я думал, что это розыгрыш. Имена возможных победителей обычно курсируют в пространстве за недели или иногда даже за месяцы до объявления, так что мне это даже в голову не приходило. Мне просто было интересно, кто же ее [премию] получит».

Часто можно услышать разговоры о вероятных победителях премии. Так, например, в 2021 среди претендентов нередко звучали имена французской писательницы Анни Эрно, канадской писательницы Маргарет Этвуд, норвежского писателя и драматурга Юна Фоссе, японского автора Харуки Мураками. Выделяли также румынского автора по имени Мирча Кэртэреску и российскую писательницу Людмилу Улицкую. Однако всё это лишь предположения. Согласно установленным правилам, данные о номинантах и номинировавших их не разглашаются в течение пятидесяти лет. Так что, чтобы узнать, кто был номинирован в этом году, придется подождать как минимум полвека. Пока на официальном сайте Нобелевской премии (nobelprize.org) опубликованы данные о выдвинутых кандидатах в области литературы с 1901 по 1966 годы.

Кто бы ни становился победителем, неизбежно возникают дискуссии, почему выбор Шведской академии пал именно на этого автора. Особенно яркими были дебаты 2016 года, когда Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан («за создание нового поэтического языка в рамках великой американской песенной традиции»). Часто звучат и предположения о возможных политических и иных подоплеках выбора, однако официальные ответы на это всегда очень осторожны и уклончивы

В этом году журналист, спросивший на пресс-конференции после объявления имени победителя о влиянии на выбор лауреата сложившейся ситуации в мире и, в частности, актуальности вопросов, связанных с миграционными процессами, получил ответ, согласно которому в академии за творчеством Абдулразака Гурны следили долгое время. И хотя (как было отмечено официальным представителем), произведения этого писателя именно сейчас особенно интересны жителям и Европы, и всего мира, прямое влияние острой ситуации с мигрантами на принятое академией решение в ответе отрицалось.

Некой общей тенденцией в выборе победителя можно назвать стремление к мультикультурализму. Так, в 2015 году Нобелевскую премию получила белорусская писательница Светлана Алексиевич, в 2017-м — британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, в 2018-м — писательница и поэтесса Ольга Токарчук из Польши (следует отметить, что в 2018 году из-за скандала в Шведской академии, связанного, в частности, с обвинениями в утечке данных, Нобелевская премия по литературе не вручалась, победитель за 2018 год был назван в 2019-м), в 2019 году — австрийский писатель и драматург Петер Хандке, в 2020-м — поэтесса Луиза Глюк из США. Среди формулировок: «за ее многогласное творчество — памятник страданию и мужеству нашего времени» (Светлана Алексиевич), «за влиятельную работу, которая с помощью языковой изобретательности исследовала периферию и специфику человеческого опыта» (Петер Хандке) и «за безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным» (Луиза Глюк).

Напомним, что сам выбор лауреата по литературе — это многоступенчатый процесс, который начинается в сентябре предыдущего года. Сначала рассылаются приглашения к номинированию кандидатов. До января происходит сбор ответов, в апреле из присланных имен комитетом отбираются 15–20 кандидатов, из которых затем выделяют пять. Летом члены Шведской академии читают произведения, в сентябре происходит обсуждение. Победитель объявляется в октябре. Обычно за этим следует торжественное награждение 10 декабря (в день смерти Альфреда Нобеля) в Стокгольме. Однако в этом году, как и в прошлом, церемония состоится в онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Пока произведения Абдулразака Гурны не переводились на русский язык, однако полученная им награда, вероятно, поспособствует росту интереса издателей к его творчеству. Так что будем надеяться на скорое появление его книг в широком читательском доступе.

