Ковальчук и генетика: от сверхсолдат к винограду и свёкле

В редакцию ТрВ-Наука попал документ, в котором, видимо, намечены новые шаги по откусыванию кусков у Российской академии наук в пользу НИЦ «Курчатовский институт». Публикуем без сокращений в авторской редакции.

Президенту Российской Федерации

Путину В. В.

Глава администрации (Губернатор) Краснодарского края

Красная ул., д. 35, г. Краснодар, 350014

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09.09.2021 № 01-02-811/21

О мерах по развитию отечественной селекции и генетики сельскохозяйственных культур

На документе стоит виза В. В. Путина от 10.09.2021: «Голиковой Т. А. Чернышенко Д. Н. Прошу рассмотреть и представить предложения».

Уважаемый Владимир Владимирович!

В современных условиях для полнейшего развития агропромышленного комплекса Краснодарского края важной составляющей является развитие отечественной селекции и генетики сельскохозяйственных культур, в частности семян сахарной свёклы и саженцев винограда, с целью снижения импортозависимости от семенного и посадочного материала.

Одним из приоритетных направлений сельского хозяйства региона, в котором мы нацелены полностью отказаться от импортного посадочного материала, является развитие виноградарско-винодельческой отрасли. После принятия Федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» она стала стратегически важной для региональной экономики. В нашем регионе расположено более 28 тыс. га виноградников, это почти треть всех виноградных насаждений страны, с которых ежегодно собирается около 40% всего российского винограда. На протяжении последних лет мы каждый год закладываем 1,7 тыс. га саженцами винограда, выращенными в региональных питомниках, однако преимущественно общеевропейских сортов.

С учётом долгосрочной стратегии развития виноградарско-винодельческой отрасли в ближайшие годы мы планируем заложить 30 тыс. га молодых виноградников, что позволит нарастить объемы производства винодельческой продукции, в том числе с целью развития экспорта, так как вино является одним из самых востребованных продуктов АПК на зарубежных рынках. Однако в силу производства винограда общеевропейских сортов сегодня нашу винодельческую продукцию нельзя назвать эксклюзивной, нам сложно конкурировать с крупнейшими производителями вина, такими как Италия и Франция.

В то же время доля винодельческой продукции, произведённой из таких автохтонных (местных) сортов винограда, как «красностоп», «достойный», «рубин Голодриги», «сибирьковый», крайне мала. Но именно они являются визитной карточкой как кубанского, так и в целом российского виноделия. Вина, выработанные из этих сортов, имеют свои органолептические особенности и отличаются от европейских классических сортов винограда своими особенными качественными характеристиками. При условии их развития, уверен, у Краснодарского края есть возможность войти в число лучших винодельческих регионов мира и получить международное признание винодельческого сообщества.

Ресурсы для развития селекции автохтонных сортов винограда на Кубани есть. В частности, на Анапской зональной опытной станции виноградарства и виноделия (далее — АЗОСВиВ) — филиале ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» — имеется уникальная коллекция автохтонных и отечественных сортов винограда. Данная коллекция насчитывает 4951 сорт, в том числе 1407 сортов отечественной селекции. АЗОСВиВ также имеет земельные ресурсы площадью 585 га, из которых 63,4 га занято виноградниками и 17,5 га — коллекцией.

Также сегодня аналогичная ситуация в Краснодарском крае складывается в семеноводстве сахарной свёклы. Последние 5 лет на Кубани под её сев отводится около 200 тыс. га, с которых собирается 25% всего российского урожая этой агрокультуры. Её переработкой на сахар (один их перспективных экспортных продуктов) занимаются 16 сахарных комбинатов, которые являются ключевыми для региональной экономики и градообразующими для муниципалитетов, в которых они расположены.

Сегодня сахарная свёкла выращивается преимущественно из семян иностранной селекции. Так, в производственных посевах доля иностранных гибридов сахарной свеклы на Кубани составляет порядка 94%. При этом в нашем регионе есть возможность успешно развивать семеноводство этой культуры, разрабатывать её высокопродуктивные отечественные гибриды. В частности, эту работу возможно вести на базе ФГБНУ «Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы» с земельным фондом 2,6 тыс. га, ФГБУ «Опытная станция «Урупская» с земельным фондом 7,9 тыс. га и научно-производственного хозяйства «Кубань» с земельным фондом 17 тыс. га.

Имеющиеся вышеперечисленные ресурсы могли бы быть эффективно использованы для развития селекции автохтонных сортов винограда и развития семеноводства сахарной свёклы.

Таким образом, сельское хозяйство в нашей стране в целом и в регионе стремительно развивается, обеспечивая импортозамещение в области продуктов питания, при этом необходимым условием устойчивого развития данной области является создание отечественных конкурентоспособных гибридов и высококачественного посадочного материала, включая семена.

С учетом того что устойчивое развитие сельского хозяйства является ключевым элементом обеспечения национальной безопасности и технологической независимости России, представляется целесообразным для решения вышеуказанных задач максимально использовать научный и исследовательский потенциал ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (далее — Курчатовский институт).

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 680 «О развитии генетических технологий в Российской Федерации» на Курчатовский институт возложены функции головной научной организации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2019 г. № 479 (далее — Программа).

В рамках реализации Программы на базе Курчатовского института создан и функционирует центр геномных исследований мирового уровня «Курчатовский геномный центр» (далее — КГЦ), основной целью деятельности которого является решение важнейших технологических задач в области генетики сельскохозяйственных культур и разработки промышленных биотехнологий.

На основании вышеизложенного прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотреть возможность включения АЗОСВиВ и ФГБНУ «Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы» в состав Курчатовского института, расширив соответственно перечень организаций, в отношении которых Курчатовский институт осуществляет от имени Российской Федерации полномочия учредителя и собственника имущества.

Для развития генетических технологий в отечественном семеноводстве, включая создание новых гибридов и технологий производства семян сахарной свеклы, прошу Вас на первом этапе рассмотреть возможность включения ФГБУ «Опытная станция «Урупская», ФГУП Племзавод «Ладожский», ФГУП РПЗ «Красноармейский» имени А. И. Майстренко, научно-производственного хозяйства «Кубань», научно-производственного хозяйства «Калинина», научно-производственного хозяйства «Кореновское», опытно-семеноводческого хозяйства «Березанское», опытно-производственного хозяйства имени К. А. Тимирязева в состав участников консорциума КГЦ и расширения соответствующим образом его научно-исследовательской программы.

С уважением, В. И. Кондратьев

См. также:

Письмо М. В. Ковальчука премьер-министру РФ М. В. Мишустину о разделении научной сферы в РФ на пять кластеров.



Письмо Отделения физических наук РАН А. М. Сергееву, выражающее отношение к недавней инициативе М. В. Ковальчука, 16.01.2021.

Письмо Клуба «1 июля» в ответ на инициативы М. В. Ковальчука, 25.12.2020.



Торговцы страхом // ТрВ-Наука № 267 от 20.11.2018. С. 16.

