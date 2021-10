Нобелевка за тепло, холод и механическую силу

Член-корреспондент РАН Павел Балабан (Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН) рассказал ТрВ-Наука о лауреатах Нобелевской премии 2021 по физиологии и медицине.

Нобелевскую премию 2021 года в области физиологии и медицины получили Дэвид Джулиус (David Julius), профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США), и Ардем Патапутян (Ardem Patapoutian) из Scripps Research (La Jolla, Калифорния, США) за «открытие рецепторов температуры и осязания». Это краткое определение совсем не отражает сути научной работы лауреатов, особенно учитывая, что в общих чертах механизмы болевой рецепции и осязания уже были неплохо изучены к началу 1990-х годов.

На самом деле работа лауреатов была связана с чисто фундаментальными исследованиями молекулярных механизмов восприятия тепла, холода и механической силы. Полученные ими новые факты имеют огромное значение для понимания того, как человек и животные могут чувствовать различные внешние стимулы, почему перец «обжигает», а ментол «охлаждает».

Поставив перед собой задачу понять молекулярные механизмы болевой рецепции, в частности, почему капсаицин — жгучий компонент перца чили — вызывает боль, Дэвид Джулиус с коллегами применил передовые на конец 1990-х годов подходы.

Уже было давно известно, что боль вызывает открытие ионных каналов и деполяризацию в сенсорных нейронах, приводящую к генерации потенциалов действия и поступлению информации в центральную нервную систему. Команда Джулиуса проанализировала огромное количество библиотек ДНК сенсорных нейронов и последовательно экспрессировала в клетках культур тканей гены-кандидаты. Такой подход позволил достаточно четко определять чувствительность к капсаицину in vitro, что и увенчалось открытием рецептора, который относился к уже известному семейству “transient receptor potential”, и в итоге был назван TRPV1.

При тестировании реакции на температуру оказалось, что эти же рецепторы реагируют на температуру в болевом диапазоне, т. е., по сути, и являются болевыми рецепторами (рис. 1). Существенно отметить, что для капсаицина и его агонистов (т. е. химических соединений, которые при взаимодействии с рецептором изменяют его состояние, приводя к биологическому отклику) известны места связывания с молекулой TRPV1 (внутриклеточные участки молекулы), однако механизмы температурной чувствительности пока неизвестны. Пока что есть только предположение, что за температурную активацию ионного канала TRPV1 отвечают трансмембранные домены.

Были открыты и новые семейства рецепторов, причем основой для всей области послужили именно исследования молекулы TRPV1. В дальнейших исследованиях были описаны и рецепторы холода (и их гены), которые отвечали за действие ментола, приводящее к субъективному ощущению холода.

В этих исследованиях независимо участвовала и группа Ардема Патапутяна. Исследования этой группы ученых постепенно сместились в область изучения того, как давление может вызывать боль, какие молекулярные механизмы лежат в основе этой важнейшей для выживания организма рецепции. Им удалось найти клеточную линию, особенностью которой являлась хорошо измеряемая электрическая реакция на давление.

Путем последовательного блокирования экспрессии многих десятков генов-кандидатов, команде Папутяна удалось найти ген, кодирующий ранее не описанный рецептор давления, который назвали Piezo1 (от греч. πιέζω (piézō) — давлю, сжимаю). Этот механочувствительный белковый рецептор образовывает ионный канал, что было доказано позже, и является одним из самых больших рецепторов в животном мире. Оказалось, что этот класс рецепторов давления присутствует не только у животных. Гомологичные рецепторы оказались и у растений.

Особенностью этих рецепторов является то, что давление действует не прямо на белковую молекулу, а изменяет физические свойства фосфолипидной части мембраны клеток, что, в свою очередь, меняет конформацию белковых субъединиц рецептора давления и открывает ионный канал (рис. 2).

Понимание принципов работы механорецепторов, присутствующих во всех органах человека, открывает новые пути компенсации патологий для многих областей медицины. Значимость этих работ заключается в создании фундаментальной основы для адресной регуляции активности исследованных рецепторов, необходимой при многих патологиях.

В России работы в области изучения молекулярных механизмов рецепции активно ведутся во многих институтах РАН. В частности, в Институте биофизики клетки РАН, Институте физиологии РАН, Институте эволюционной физиологии и биохимии РАН и др. Так, биохимики из ИБХ РАН, физиологи из ИВНД и ИФ РАН, физики из МГУ им. М. В. Ломоносова показали возможность экспрессии генов сверхчувствительных терморецепторов змей семейства TRPV у млекопитающих, продемонстрировали возможность избирательного управления активностью отдельных нейронов и нервных сетей с помощью генетически кодируемых терморецепторов, что открывает путь адресного воздействия на патологически активированные/пролиферирующие клетки (эпилепсия, опухолевые клетки).

Исследования в этой области требуют совместной работы физиологов, физиков, химиков, математиков, так как необходимо не только зарегистрировать активность рецепторов, но и иметь возможность управлять температурой в жидкости с высокой точностью, создавать новые генетические конструкты.

Комплексные фундаментальные медицинские исследования являются приоритетом в настоящее время, так как без понимания механизмов взаимодействия живых систем на молекулярно-клеточном уровне, механизмов генетического контроля физиологии клетки невозможно найти источник патологии и определить пути компенсации патологических отклонений, используя резервы организма.

Признанным приоритетом в фундаментальной науке в настоящее время являются комплексные исследования путей управления работой мозга на молекулярном, клеточном и системном уровнях. Исследования Дэвида Джулиуса и Ардема Патапутяна относятся именно к этой области.

