Дадинская статья для экозащитника

212 прим Уголовного кодекса — пресловутая «дадинская» статья — набирает обороты. В марте этого года Мосгорсуд утвердил приговор Юлии Галяминой (два года условно), а не так давно вышел, отсидев полтора года по этой статье, Константин Котов1. Всё это здесь и сейчас — а 31 января 2019 года началось дело коломенского активиста Вячеслава Егорова. По той же статье.

За это время Константин Котов не просто прошел стадию следствия и судов, но уже отсидел в покровской колонии ИК-2 и вышел на свободу. В тот же период наказание по 212.1, или «прим», как ее называют в профессиональной среде, получил Артём Боровиков из Архангельска, отработавший потом 400 часов обязательных работ. А дело Егорова только перешло в судебную стадию. Что же такое совершил Вячеслав, что его столько мурыжат?

Напомню, что в 2017 году Владимир Путин потребовал закрыть мусорный полигон Кучино, тем самым дав старт «мусорной реформе» в Московской области. Вскоре 24 из 39 полигонов региона были закрыты, а на оставшиеся 15 пошли гигантские объемы мусора со всеми возможными нарушениями. Например, на полигон «Воловичи» под Коломной повезли отходы из Москвы и области, по оценкам местных активистов, с превышением проектной мощности примерно в десять раз.

Подобные превышения были связаны с нарушением технологий захоронения, что привело к непереносимой вони в деревнях вокруг полигона, которая постепенно накрывала и сам город, грозя жителям экологической катастрофой.

В результате жители Коломны и окрестностей возмутились и сформировали инициативную группу, одним из активных участников которой стал коренной коломчанин Вячеслав Егоров. Инициативная группа занялась информированием сограждан о существующей проблеме (через соцсети, расклейку листовок, проведение собраний — всеми доступными средствами), а также приступила к переговорам на всех уровнях власти, начиная от представителей Министерства природопользования РФ, Госдумы, Совета Федерации и заканчивая всеми региональными ведомствами, министром экологии и природопользования Московской области (на тот момент Александром Коганом), советниками губернатора, мэром, местными и региональными депутатами и общественными палатами.

Была проведена серия одиночных и массовых пикетов, выпущены десятки тысяч листовок и наклеек на машины, которыми пестрел весь город. К сожалению, переговоры не принесли никаких результатов. В феврале 2018 года в Коломне прошел митинг (который не согласовывали три месяца), где присутствовало более 5 тыс. человек (население города вместе с районом — 190 тысяч), в марте — согласованный с властями автопробег, в котором участвовало 350 машин, а 25 марта 2018-го люди, живущие в деревнях окрест полигона, вышли и перекрыли идущую к нему дорогу. Стали ходить по пешеходному переходу, закрывая проезд иногородним фурам, а местные пропуская. Сначала людей было совсем мало, но после распространения информации о происходящем на место события начали приходить сотни и сотни коломенцев, оставаясь там денно и нощно, периодически сменяя друг друга. И месяц люди стояли, не пропуская ни одну иногороднюю мусорную фуру. Областная полиция специального назначения неоднократно разгоняла людей, но они возвращались и продолжали стояние. Так начинается народный протест: без лидеров, без организации, без идеологии. Если не считать идеологией желание людей дышать чистым воздухом и жить без вони.

Как раз в это время, 19 апреля 2018 года, Вячеслава Егорова в первый раз арестовали по статье 20.2 КоАП за «участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры».

В основу обвинения легли объяснения провокаторов-«сыроваров», которые якобы и знать не знали, что тут несанкционированная акция, и приехали просто на митинг поддержать коломенцев, а также угостить их сырами собственного производства. Собственно, не было ни санкционированного, ни несанкционированного митинга, хотя суд в этот раз счел иначе, просто поверив словам свидетелей-«сыроваров», приехавших аж из Люберец и Лыткарино.

Второй арест по статье 20.2 случился 7 мая 2018 года. В тот день местный священник отец Игорь (Тарасов) призвал людей стоять стеной и не пускать мусоровозы, за что впоследствии получил 30 тыс. руб. штрафа. Вячеслав находился на месте событий и, как обычно, общался с людьми, когда из ниоткуда появился заказной туристический автобус, заполненный полицейскими и «черепашками ниндзя», закованными в броню и шлемы. Пробравшись сквозь толпу, «черепашки» выхватили из нее Вячеслава, в дальнейшем объяснив это тем, что он был наиболее активен — призывал всех собравшихся идти в бой на цепи полиции и чуть ли не рвался оттаптывать ноги несчастному участковому полицейскому 2.

Третье дело Вячеслава Егорова по статье 20.2 случилось довольно неожиданно 3. Трое не известных никому молодых людей (по факту — провокаторы) были задержаны за то, что 7 июля, прихватив какое-то количество водки, перекрыли дорогу мусоровозам на их пути к полигону «Воловичи». К тому моменту люди с перехода давно ушли, добившись от властей снижения потока фур с 200 до 25 в день и гарантий закрытия помойки; дорога была свободна и лишь оставались дежурные, наблюдавшие за количеством идущих машин.

На суде провокаторы дали противоречивые показания о том, что они втроем прочитали во «ВКонтакте» статью Егорова «План Х» и из нее поняли, что надо идти перекрывать дорогу; полиция, в свою очередь, посчитала это митингом, а автора статьи — организатором митинга. Интересно, что в той статье не содержалось никаких предложений провести митинг или перекрыть дорогу, там был анализ прошедших протестов и, как вывод, предложение по выборам губернатора. То есть статья была посвящена выборам, которые гипотетически могут помочь решить проблемы с экологией 4. Да и сами провокаторы пояснили суду, что статью толком не читали.

Десятки штрафов, административные аресты на несколько суток, давление на муниципальных служащих — власть делала что могла, но люди не уходили. И как мы писали выше, властям пришлось пойти на уступки и ограничить поток иногороднего мусора. Одновременно с ограничением потока, а затем и закрытием мусорного полигона «Воловичи», рядом с Коломной, в Мячково, построили еще одну гигантскую свалку, теперь уже в шесть (а планируется в девять по мощности) раз больше «Воловичей».

Ближайшее село всего в 800 м. При несоблюдении технологий фильтрат с полигона в Мячково будет стекать в речку Северку, впадающую в Москву-реку, а та впадает в Оку. Более того, под новым полигоном находится Подольский водный горизонт, питающий часть области питьевой водой, и нет глиняного замка. То есть если гидроизоляция полигона окажется бракованной или выполненной недобросовестно, питьевая вода Московской области будет заражена.

Осенью 2018 года к борьбе в Мячково подключились Геннадий и Дмитрий Гудковы, у которых рядом с будущим полигоном расположены дом и земельный участок. В итоге на Гудковых завели административные дела по статье 20.2 КоАП РФ. В декабре состоялся суд, на который Вячеслав Егоров через соцсети приглашал людей поддержать Гудковых, аргументируя это тем, что суд у нас открытый, а поддержка обвиняемых крайне важна. В здание суда пустили лишь человек пять, а несколько десятков остались мирно стоять на улице в ожидании судебного решения.

В это время два провокатора (тактика заведения дел у местных силовиков не менялась) из соседнего города начали выкрикивать лозунги. Полиция потребовала разойтись, так как ожидание людей приобрело признаки митинга. Вячеслав ушел, но его задержали в нескольких сотнях метров от здания суда, предъявив обвинение в организации незаконного массового мероприятия. Позднее провокаторы дали соответствующие показания. Так возникло четвертое дело Вячеслава Егорова по статье 20.2 5. В итоге Вячеслав отсидел дважды по трое суток и дважды привлекался к обязательным работам (30 и 25 часов соответственно) в качестве дворника в местном ЖКХ.

В связи с задержанием у здания суда в январе 2019 года последовали арест Егорова и обыск с изъятием всей оргтехники. Одновременно обыски с изъятием оргтехники прошли еще у 14 членов инициативной группы. В операции участвовало более ста сотрудников полиции, ОМОНа и ФСБ; большая часть прибыла из Москвы и области. По совокупности административных дел по статье 20.2 КоАП было заведено уголовное дело по «дадинской» статье 212.1 УК РФ за «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Вячеслава Егорова посадили на шесть месяцев под домашний арест, после чего сменили меру пресечения на запрет определенных действий (пользоваться Интернетом, посещать массовые мероприятия, покидать Московскую область, общаться с проходящими по делу, освещать детали уголовного дела). В таком состоянии герой нашего рассказа находится по сей день.

В 2017 году Конституционный суд в связи с делом Ильдара Дадина признал статью 212.1 УК РФ неконституционной, так как она допускает повторное наказание за административные нарушения, если те совершаются неоднократно. Позже еще одно решение КС дополнило первое тем, что недостаточно многократности нарушений, важны еще и последствия (ущерб, угроза жизни и здоровью и т. д.), которых в случае Егорова не было и быть не могло, поскольку протесты носили исключительно мирный характер.

Таким образом, над Вячеславом Егоровым нависла реальная угроза стать четвертым после Дадина осужденным по неконституционной статье и отправиться отбывать срок в колонии только за то, что он с помощью мирного протеста боролся за экологию и за здоровье своих сограждан. В настоящее время защиту Вячеслава ведут адвокаты Мария Эйсмонт и Михаил Бирюков.

Андрей Ростовцев

При подготовке текста статьи были использованы материалы, опубликованные инициативной группой «ВКонтакте» «НЕТ свалке Коломна»

1 ovdinfo.org/express-news/2019/09/05/sud-v-moskve-prigovoril-obvinyaemogo-po-dadinskoy-state-konstantina-kotova-k

2 vk.com/net_svalke_kolomna?w=wall-156052145_57822

3 zen.yandex.ru/media/id/5b1b991f1410c35f159a9323/kto-vse-eti-liudi-spoiler-detektivnyi-roman-bez-finalnoi-chasti-longrid-5b8587708092d000ae8b46cc

4 vk.com/net_svalke_kolomna?w=wall-156052145_59706

5 vk.com/video-156052145_456239555?list=5f05536afe1f770bef

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