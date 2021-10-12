«Надежные люди»: конфликт в институте математики

В Институте математики им. С.Л.Соболева сложилась вопиющая ситуация. Вопреки воле большинства коллектива института Министерство науки и высшего образования РФ назначило исполняющим обязанности директора А.Е.Миронова, проигравшего выборы на пост директора.

Хронология конфликта такова. В апреле началась подготовка к выборам директора института. На ученом совете были выдвинуты в качестве кандидатов академик РАН С.С.Гончаров (директор на тот момент), докт. физ.-мат. наук Г.В.Демиденко (зам. директора), докт. физ.-мат. наук Ю.С.Волков (другой зам. директора), докт. физ.-мат. наук А.Е.Миронов (молодой чл.-корр. РАН) и канд. физ.-мат. наук С.В.Августинович (самовыдвиженец). Последние два претендента поддержки ученого совета не получили.

Тем не менее кандидатуру Миронова независимо выдвинули академик И.А.Тайманов, члены-корреспонденты С.И.Кабанихин и А.Ю.Веснин. Президиум РАН, в котором состоит И.А.Тайманов, в начале июня с участия в выборах снял кандидатов С.С.Гончарова и Г.В.Демиденко, получивших наибольшее одобрение ученого совета. Академика С.С.Гончарова не допустили по причине возраста – в конце сентября ему исполнилось 70 лет. Профессора Г.В.Демиденко сняли с выборов без объяснения каких-либо причин.

29 июля прошли выборы директора института, в которых участвовали А.Е.Миронов и Ю.С.Волков. Несмотря на летние отпуска и обострение ситуации с COVID-19, в выборах приняли участие 286 из 348 сотрудников (явка составила 82%). Волков набрал 183 голоса (64%), то есть более половины списочного состава. Миронов набрал 96 голосов (34%). Волков честно победил, Миронов честно проиграл.

На ученом совете 30 июля выборы были признаны состоявшимися единогласно (включая голоса Миронова и Тайманова), замечаний высказано не было. 31 июля в общеинститутскую рассылку А.Е.Миронов пишет письмо с пожеланиями успеха Волкову, признает выборы состоявшимися а также признает их результаты.

24 сентября, в день 70-летнего юбилея академика С.С.Гончарова, в институт из министерства приходит письмо о назначении А.Е.Миронова и.о. директора института. В качестве одного из оснований для такого решения министерство приводит заявление Миронова, написанное 23 сентября. То есть Миронов, признав ранее собственный проигрыш на выборах, сознательно пошел против воли большинства коллектива и согласился на должность. Как в дальнейшем он сам признался, что «в таких ситуациях [когда надо дать ответ министру] думать нельзя».

Далее 29 сентября было созвано экстренное заседание ученого совета, на котором сотрудники собирались разобраться в сложившейся ситуации. К сожалению, Миронов покинул Новосибирск вторично и лишь непродолжительно участвовал в совете через ZOOM, находясь в тот момент в аэропорту.

В институте уже наблюдаются первые проявления цензуры: 30 сентября с сайта института исчезла официальная информация об итогах выборов директора. Файл с результатами пока доступен:

math.nsc.ru/news/doc/election/res.pdf

Отдельно необходимо осветить следующее. Основную поддержку А.Е.Миронову в развивающемся внутри института конфликте оказал академик И.А.Тайманов. Оба входят в научную школу филдсовского медалиста, академика РАН С.П.Новикова. Сергей Петрович всегда был известен своей твердой позицией, касающейся отношений между учеными и властями.

Вот отрывок из статьи С.П.Новикова «Данилыч», посвященной академику Александру Даниловичу Александрову, ректору ЛГУ в 1952-1964 годах и заведующему кафедрой геометрии и топологии ММФ НГУ в 1965-1982 годах.

«…Данилыч остается в моей памяти как один из самых ярких, наиболее красочных образов в тогдашней Академии. В целом ряде острых академических ситуаций, особенно трудных с конца 60-х до середины 80-х годов, мы немало выступали вместе с ним. Мы боролись за то, что считали правдой: за признание несправедливо обиженных хороших математиков, подвергшихся преследованиям тогдашней власти. К сожалению, эти преследования осуществлялись руками прислужников из числа высокопоставленных математиков с серьезной репутацией, делавших карьеру на преследовании коллег…

…Власть решила поставить математиков на место и создать новый класс “надежных” людей, которые будут постоянно травить нежелательных лиц в случае нужды. Разумеется, в эти надежные люди пошли в первую очередь лица, большинство из которых было научно некомпетентно, но были среди них и беспринципные математики из числа людей с серьезной научной репутацией…»

homepage.mi-ras.ru/~snovikov/996.pdf

Очевидно, что ученик Новикова Тайманов и его ученик Миронов, не усвоив принципов своего старшего наставника, решили любой ценой заполучить власть, перешагнув через коллектив, которым намерены управлять. Зная стиль управления И.А.Тайманова и А.Е.Миронова, можно ожидать, что дальнейшая травля нелояльных сотрудников института неизбежна.

Высказывалось мнение, что академик С.С.Гончаров строил карьеру через комсомольские и партийные структуры, имел тесные связи с бюрократическим аппаратом. Несмотря на это, С.С.Гончаров не побоялся в свое время выступить в защиту коллектива института математики (см. статью «Ученые vs чиновники: кто лучше считает»).

В настоящий же момент группа математиков, имеющих связи в министерстве, при поддержке И.А.Тайманова, руководствуясь собственными карьерными мотивами, спешит совершить захват института, в то время как кандидатура директора еще не утверждена полпредом президента РФ в СФО.

Просьба ко всей математической и общенаучной общественности распространить данную информацию с целью повлиять на назначение на должность директора института математики им. С.Л.Соболева СОРАН.

Базайкин Я.В.

Белоносов В.С.

Богданов В.В.

Водопьянов С.К.

Гордиенко В.М.

Грешнов А.В.

Карманова М.Б.

Колесников П.С.

Малькович Е.Г.

Морозов А.С.

Нещадим М.В.

Пузаренко В.Г.

Роменский Е.И.

Токарева Н.Н.

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