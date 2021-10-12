«Надежные люди»: конфликт в институте математики

В Институте математики им. С.Л.Соболева сложилась вопиющая ситуация. Вопреки воле большинства коллектива института Министерство науки и высшего образования РФ назначило исполняющим обязанности директора А.Е.Миронова, проигравшего выборы на пост директора.
Хронология конфликта такова. В апреле началась подготовка к выборам директора института. На ученом совете были выдвинуты в качестве кандидатов академик РАН С.С.Гончаров (директор на тот момент), докт. физ.-мат. наук Г.В.Демиденко (зам. директора), докт. физ.-мат. наук Ю.С.Волков (другой зам. директора), докт. физ.-мат. наук А.Е.Миронов (молодой чл.-корр. РАН) и канд. физ.-мат. наук С.В.Августинович (самовыдвиженец). Последние два претендента поддержки ученого совета не получили.
Тем не менее кандидатуру Миронова независимо выдвинули академик И.А.Тайманов, члены-корреспонденты С.И.Кабанихин и А.Ю.Веснин. Президиум РАН, в котором состоит И.А.Тайманов, в начале июня с участия в выборах снял кандидатов С.С.Гончарова и Г.В.Демиденко, получивших наибольшее одобрение ученого совета. Академика С.С.Гончарова не допустили по причине возраста – в конце сентября ему исполнилось 70 лет. Профессора Г.В.Демиденко сняли с выборов без объяснения каких-либо причин.
29 июля прошли выборы директора института, в которых участвовали А.Е.Миронов и Ю.С.Волков. Несмотря на летние отпуска и обострение ситуации с COVID-19, в выборах приняли участие 286 из 348 сотрудников (явка составила 82%). Волков набрал 183 голоса (64%), то есть более половины списочного состава. Миронов набрал 96 голосов (34%). Волков честно победил, Миронов честно проиграл.
На ученом совете 30 июля выборы были признаны состоявшимися единогласно (включая голоса Миронова и Тайманова), замечаний высказано не было. 31 июля в общеинститутскую рассылку А.Е.Миронов пишет письмо с пожеланиями успеха Волкову, признает выборы состоявшимися а также признает их результаты.
24 сентября, в день 70-летнего юбилея академика С.С.Гончарова, в институт из министерства приходит письмо о назначении А.Е.Миронова и.о. директора института. В качестве одного из оснований для такого решения министерство приводит заявление Миронова, написанное 23 сентября. То есть Миронов, признав ранее собственный проигрыш на выборах, сознательно пошел против воли большинства коллектива и согласился на должность. Как в дальнейшем он сам признался, что «в таких ситуациях [когда надо дать ответ министру] думать нельзя».
Далее 29 сентября было созвано экстренное заседание ученого совета, на котором сотрудники собирались разобраться в сложившейся ситуации. К сожалению, Миронов покинул Новосибирск вторично и лишь непродолжительно участвовал в совете через ZOOM, находясь в тот момент в аэропорту.
В институте уже наблюдаются первые проявления цензуры: 30 сентября с сайта института исчезла официальная информация об итогах выборов директора. Файл с результатами пока доступен:
math.nsc.ru/news/doc/election/res.pdf
Отдельно необходимо осветить следующее. Основную поддержку А.Е.Миронову в развивающемся внутри института конфликте оказал академик И.А.Тайманов. Оба входят в научную школу филдсовского медалиста, академика РАН С.П.Новикова. Сергей Петрович всегда был известен своей твердой позицией, касающейся отношений между учеными и властями.
Вот отрывок из статьи С.П.Новикова «Данилыч», посвященной академику Александру Даниловичу Александрову, ректору ЛГУ в 1952-1964 годах и заведующему кафедрой геометрии и топологии ММФ НГУ в 1965-1982 годах.
«…Данилыч остается в моей памяти как один из самых ярких, наиболее красочных образов в тогдашней Академии. В целом ряде острых академических ситуаций, особенно трудных с конца 60-х до середины 80-х годов, мы немало выступали вместе с ним. Мы боролись за то, что считали правдой: за признание несправедливо обиженных хороших математиков, подвергшихся преследованиям тогдашней власти. К сожалению, эти преследования осуществлялись руками прислужников из числа высокопоставленных математиков с серьезной репутацией, делавших карьеру на преследовании коллег…
…Власть решила поставить математиков на место и создать новый класс “надежных” людей, которые будут постоянно травить нежелательных лиц в случае нужды. Разумеется, в эти надежные люди пошли в первую очередь лица, большинство из которых было научно некомпетентно, но были среди них и беспринципные математики из числа людей с серьезной научной репутацией…»
homepage.mi-ras.ru/~snovikov/996.pdf
Очевидно, что ученик Новикова Тайманов и его ученик Миронов, не усвоив принципов своего старшего наставника, решили любой ценой заполучить власть, перешагнув через коллектив, которым намерены управлять. Зная стиль управления И.А.Тайманова и А.Е.Миронова, можно ожидать, что дальнейшая травля нелояльных сотрудников института неизбежна.
Высказывалось мнение, что академик С.С.Гончаров строил карьеру через комсомольские и партийные структуры, имел тесные связи с бюрократическим аппаратом. Несмотря на это, С.С.Гончаров не побоялся в свое время выступить в защиту коллектива института математики (см. статью «Ученые vs чиновники: кто лучше считает»).
В настоящий же момент группа математиков, имеющих связи в министерстве, при поддержке И.А.Тайманова, руководствуясь собственными карьерными мотивами, спешит совершить захват института, в то время как кандидатура директора еще не утверждена полпредом президента РФ в СФО.
Просьба ко всей математической и общенаучной общественности распространить данную информацию с целью повлиять на назначение на должность директора института математики им. С.Л.Соболева СОРАН.
- Базайкин Я.В.
- Белоносов В.С.
- Богданов В.В.
- Водопьянов С.К.
- Гордиенко В.М.
- Грешнов А.В.
- Карманова М.Б.
- Колесников П.С.
- Малькович Е.Г.
- Морозов А.С.
- Нещадим М.В.
- Пузаренко В.Г.
- Роменский Е.И.
- Токарева Н.Н.