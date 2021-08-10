ТрВ № 16 (335) за 2021 г.: На территории России — более 300 могильников Большого террора

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 335 от 10 августа 2021 года в PDF
Анонс номера
Вершина айсберга ГУЛАГа
Сергей Кривенко о ненайденных местах захоронений жертв сталинских репрессий — стр. 1, 3
«Наука»: трудный путь к МКС
Александр Хохлов обо всех перипетиях запуска и стыковки с МКС нового лабораторного модуля — стр. 2
«Фельдфебеля в Вольтеры…»
Леонид Кацва и Павел Пучков о новом витке борьбы за историческое «просвещение» — стр. 5
Научное граффити: боль и радость
Юлия Черная о дискуссиях вокруг фестиваля «Графит науки» — стр. 6–7
Баркемп по-карельски
Сергей Другов о новом формате популяризации науки — стр. 8–9
Всё о граде
Александр Чернокульский о мифах и реальности «подарков» с неба — стр. 10
Лагонаки под угрозой
Ученые и экологи пытаются сохранить Лагонакское нагорье — стр. 13
(Не)нужные (не)граждане
Социолог Ирина Троцук о своей борьбе с бюрократической машиной за российский паспорт — стр. 14–15
Про религии
Японист Александр Мещеряков о разных странах и богах — стр. 16