(Не)нужные (не)граждане, или Борьба с ветряными мельницами

Наша коллега социолог Ирина Троцук попала в беду, точнее в бюрократическую трясину, из которой непонятно как выбираться. Мы публикуем ее рассказ в надежде, что российские чиновники перестанут наконец писать отписки в ответ на ее обращения и просто исправят свою ошибку.

Ирина Троцук много лет была научным помощником создателя, ректора, а затем президента МВСШЭН Теодора Шанина, готовила для него обзоры и переводы. Ирина — доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии РУДН, ведущий научный сотрудник Центра аграрных исследований РАНХиГС, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии ВШЭ, переводчик научной литературы, автор 6 монографий, более 150 статей в рецензируемых научных журналах, более 10 учебных пособий для вузов по социологии.

В последние годы российское государство последовательно упрощает процедуру получения российского гражданства, а представители ведомств и медиа приглашают русскоязычных жителей постсоветского пространства становиться россиянами и гордо отчитываются о росте числа новых сограждан.

Однако за фасадом российско-гражданственного гостеприимства происходят иные процессы: «свои» граждане, прожившие в стране несколько десятилетий, оказываются для государства «неправильными». В любой момент «по запросу компетентного органа» (вы только можете догадываться, кто и почему этот запрос сделал, потому что «это секретная информация») Главное управление по вопросам миграции МВД (ГУВМ МВД) может провести проверку обстоятельств получения вами российского гражданства, не информируя вас о ее начале, причинах, ходе и результатах.

Сцена первая: «письмо счастья»

Итак, однажды вы находите в почтовом ящике «письмо счастья», где вам сообщают, что вы признаны «неприобретшим российское гражданство в законном порядке» и ваши паспорта аннулированы (у вас больше нет регистрации, а паспорт объявлен недействительным, и информация об этом внесена во все базы данных, поэтому вы не можете пользоваться госуслугами, получить новую карту Сбербанка и т. д.). Причем ваше «обнуление» имеет обратную силу: если вы, как я, получили российское гражданство в 1994 году, то с этого момента и признаны негражданином.

В «письме счастья» сообщается, что узнать причины признания вас негражданином вы можете только лично и только в специальном окне Мультифункционального миграционного центра (ММЦ). Приехав туда, вы оказываетесь среди людей в таком же положении — вы стоите в очереди в одно заветное окно (со мной еще было трое «счастливчиков»). Там вам сначала устроят нагоняй за то, что вы не сдали аннулированный пас­порт в отделение МВД (хотя без документа вас в ММЦ не пустили бы), а затем дадут ознакомиться с толстой папкой, в которой представлена вся ваша жизнь в документальном отражении. Вам обязаны дать копию этого заключения, но не дадут — это же «внутренняя документация МВД». Ваши объяснения выслушают и посетуют, что «неурядица вышла». Суть «неурядицы»: в Архиве внешней политики МИД нет документов, подтверждающих, что вы получили российское гражданство.

Сначала вы подумаете, что это ошибка, и напишете досудебную жалобу. Пока вы еще не знаете, что все ваши обращения во все инстанции будут пересылаться в МВД, а МВД, как известно, у нас не ошибается. На досудебную жалобу вы получите отписку.

Далее у вас три пути: писать обращения в МВД (в надежде, что кто-то поймет абсурдность происходящего), готовить обращения к правозащитникам и журналистам (в надежде, что общественная поддержка или институциональный контроль заставят кого-то в МВД осознать абсурдность происходящего) и отправляться в суд с иском, оспаривающим решение МВД.

Сцена вторая: общение с МВД

Начнем с первого пути. Вы пересылаете в ГУВМ МВД кучу имеющихся у вас копий документов, подтверждающих законность получения вами российского гражданства. Сначала МВД вроде бы идет вам навстречу и соглашается провести дополнительную проверку, но ошибаться МВД не может, по­этому вторая проверка подтвердит правильность результатов первой. В ГУВМ МВД работает много сотрудников, поэтому на ваши обращения будут отвечать разные люди и предлагать вам сделать разные вещи. Во всех ответах будет указана возможность оспорить решение МВД в суде либо — и тут начинаются расхождения: получить российское гражданство заново (вам предлагают поверить в то, что 26 лет вы жили в России как гражданин СССР) или признать свое российское гражданство с 2002 года, потому что у вас на руках выданный в 2001 году российский паспорт. Ваш вопрос, почему нельзя признать российское гражданство с 1994 года, когда вы получили первый российский паспорт, МВД проигнорирует.

Сцена третья: правозащитники и СМИ

Второй путь — попытки привлечь внимание правозащитных структур и журналистов. Он столь же безрезультатен, если вы не из числа медийных персон, но их МВД, видимо, не «обнуляет». Вы будете писать известным правозащитникам, о которых снимают документальные фильмы (получите ответ «чего вам надо — идите получайте российское гражданство заново»), журналистам (ваша проблема им не интересна), уполномоченному по правам человека Т. Н. Москальковой (ее сотрудники выразят вам сочувствие, но направят в суд), депутатам (они пошлют запрос в МВД и забудут про вас), в прокуратуру и Следственный комитет (они перешлют ваши письма в МВД), Администрацию Президента (которая также выполнит функцию пересылки ваших обращений в МВД).

Этот путь вас никуда не приведет, но ваша упорность будет раздражать ГУВМ МВД, по­этому вас пригласят в территориальное отделение МВД и попросят отдать ваши аннулированные паспорта (все!) в обмен на филькину грамоту в виде «удостоверения личности» — чтобы получать российское гражданство заново. В этот момент вы уже подали исковое заявление в суд (в течение трех месяцев с момента отсылки вам МВД «письма счастья»), поэтому с паспортом расставаться нельзя: предлагаемое вам удостоверение личности не считает официальным документом даже МВД, и в суд вы с ним не попадете, а ходить вам в суд придется лично (ваш паспорт аннулирован, вы не можете сделать нотариальную доверенность на адвоката).

Единственный плюс этого пути при условии, что вы подали судебный иск против ГУВМ МВД (что очень удивляет сотрудников МВД), состоит в том, что ГУВМ МВД может притормозить нежелательные для вас решения. Например, в моем случае абсурдность ситуации еще и в том, что мои мама и папа — граждане РФ, а раз меня объявили не имеющей гражданства, то ГУВМ МВД подготовило заключения об обнулении российского гражданства и моих родителей (об этом вам сообщат сотрудники территориального органа МВД, куда вас вызвали отобрать паспорта, но этот факт будут отрицать сотрудники ГУВМ МВД в своих отписках для Администрации Президента).

Так что пока вы боретесь с этой бюрократической машиной, пишете во все инстанции и становитесь участником изматывающего судебного процесса, МВД притормаживает обнуление гражданства ваших родителей. Других плюсов у этого пути нет: вы будете пересылать официальные ответы (отписки) МВД в прокуратуру, Следственный комитет и Администрацию Президента, документально подтверждая их ложный характер, но все эти структуры выполнили в моем случае лишь одну функцию — переслали мои жалобы на МВД в само МВД.

Сцена четвертая: МИД на защите российских граждан?

На этом этапе вы можете пойти окольным путем — попытаетесь лично прояснить ситуацию с Министерством иностранных дел РФ. Вы будете писать обращения в МИД, и сначала вам вроде бы пойдут навстречу. Начальник отдела по вопросам гражданства РФ консульского департамента МИД А. А. Уланов, которому вы перешлете сохранившиеся у вас копии подотчетных номерных документов МИД (типа вкладыша о получении российского гражданства), согласится обратиться в Архив внешней политики (который уже дважды сообщил МВД, что у них ничего на вас нет) и в консульский отдел посольства России в Азербайджане (куда вы уже писали, и вам ответили, что у них ничего на вас нет). Но в архиве консульского отдела всё же найдется копия журнала регистрации российского гражданства за 1994 год, куда вписаны вы и ваши родители под номерами, соответствующими номерам выданных вам вкладышей о получении российского гражданства. Копии этих страниц будут направлены вам и в ГУВМ МВД, но не торопитесь радоваться. К копиям будет приложено письмо Уланова, где он предложит МВД самостоятельно решить, гражданин вы России или нет, и сообщит, что напротив вашей фамилии в журнале стоит отметка «–».

Раз МИД не понимает значения официальных отметок в своей официальной документации, вы напишете очередное письмо в консульский отдел посольства России в Азербайджане и спросите об этих отметках и сроках передачи документов в Архив внешней политики. Вам ответят, что раз вы получили гражданство в 1994 году, то в 1995 году консульский отдел должен был отправить в Москву подтверждающие документы, а в 1999 году — журнал регистрации за 1994 год. Но раз в копии этого журнала стоят отметки «–», значит, в 1995 или 1999 году сотрудники консульского отдела знали, что ваши документы были либо потеряны, либо по каким-то причинам не отправлены в Архив внешней политики. Никто из сотрудников МИД в Москве и Баку не отрицает факта получения вами российского гражданства, но это ничего не меняет, потому что… МВД ошибаться не может.

Поскольку МИД предложил МВД самостоятельно решить вопрос с вашим гражданством, ГУВМ МВД направляет очередной запрос в Архив внешней политики, который в очередной раз сообщает, что у них нет документов, подтверждающих получение вами российского гражданства в 1994 году. Вы напишете обращения А. А. Уланову, начальнику Архива внешней политики А. Н. Залеевой и директору Историко-документального департамента Н. М. Бариновой, спрашивая, почему на основе сохранившихся копий записи о получении вами российского гражданства не восстанавливают, что нужно для восстановления утраченных документов и кто должен отвечать за то, что с 1990-х годов сотрудники МИД знают об утере документов, но ничего по этому поводу не сделали?

Сначала вы получите отписки: Архив внешней политики хранит документы, которые получил, а за остальное не отвечает, а вы не имели права получать российские паспорта, потому что вы не гражданин, раз в Архиве нет подтверждающих документов. Когда вы зададите уточняющие ­вопросы, на каком же тогда основании МИД дважды выдавал вам загранпаспорта и отправлял ваших родителей в загранкомандировки и почему полученная по официальным каналам МИД копия журнала регистрации российского гражданства за 1994 год не считается достаточным документом, вам ответят, что не знают, кто выдал вам паспорта, копию журнала в глаза не видели (это «всё ваши слова»), это вообще не то, что нужно, поэтому переписку с вами прекращают.

Сцена пятая: судебные тяжбы

И наконец, что же ждет вас в российском суде? Сначала лишь длительное ожидание, ведь, продержав ваше исковое заявление до конца установленного срока (два месяца), судья Тверского районного суда Т. А. Молитвина решит, что ваше дело ей неподсудно, потому что иск вы должны подавать против Мультифункционального миграционного центра. Еще несколько месяцев вы потратите на то, чтобы оспорить ее решение в Московском городском суде, и ваш иск вернется в Тверской районный суд к той же судье Т. А. Молитвиной. Рассчитывать на то, что ваше дело будет рассмотрено в установленные сроки, не стоит, даже несмотря на ваши бесконечные ходатайства об ускорении судебного рассмотрения. Сначала заседание отложат, потому что судья уехала на совещание в городской суд, а представитель ответчика не явился. Поэтому перед каждым заседанием вы будете писать обращения в ГУВМ МВД и просить обеспечить явку их представителя.

На второе судебное заседание представитель ГУ МВД явится, но до судебного заседания материалы в суд не предоставит, по­этому уже вы будете просить судью отложить заседание, чтобы ознакомиться с заключениями ГУВМ МВД и возражениями против иска. Вы получите на руки увесистый том и, наконец, детально ознакомитесь с тем, как МВД «видит» ситуацию.

Информация о моем кейсе

Как всё было на самом деле: в 1993 году вместе с родителями мы переехали в Москву из Баку. Мои родители имели паспорта граждан СССР, а я — советское свидетельство о рождении. Получив московскую прописку и проставив ее в советские паспорта в отделении милиции, мои родители спросили, как можно получить российское гражданство. Их отправили в Баку — посольство России в Азербайджане. В его консульском отделе мои родители получили штампы о российском гражданстве в советских паспортах, нам всем выдали вкладыши (формата А4 с гербовой печатью) о российском гражданстве (как приложение к паспортам и свидетельству о рождении). По достижении 16 лет в 1994 году в московском отделении милиции на основании этого вкладыша я получила российский паспорт (ждала три месяца, потому что МВД посылало запросы в МИД и проверяло мое право на российское гражданство).

В 1996 году мои родители были направлены в загранкомандировку в представительство «Аэрофлота» — сначала в Хельсинки, а затем в Стокгольм. Перед командированием МИД несколько месяцев проводил проверку их документов, а при выезде за границу родители сдали свои паспорта (отец — на советском бланке со штампом) в обмен на заграничные. В том же году как гражданка России я поступила на бюджетное отделение университета. В 1997 году МВД мне выдало загранпаспорт для выезда за границу (всё еще на советском бланке).

В 2007 году я неожиданно нашла в почтовом ящике «письма счастья» для всех членов семьи, где нам предписывалось явиться в территориальный орган МВД и пояснить обстоятельства получения нами российского гражданства. В личной беседе сотрудники ФМС пояснили, что была проведена проверка, и в МИДе не оказалось документов, подтверждающих получение нами российского гражданства. Мы обратились к знакомым в Баку и попросили их зайти в консульский отдел посольства России: проверив записи в базе данных, заведующий отделом Е. Казьмин выдал несколько экземпляров справки с гербовой печатью (для каждого члена семьи, хотя в справку вписаны все сразу), подтверждающей, что 23 марта 1994 года мы получили российское гражданство согласно пункту «г» статьи 18 закона «О гражданстве Российской Федерации» от 28 ноября 1991 года («как граждане бывшего СССР, прибывшие для проживания на территорию Российской Федерации после 6 февраля 1992 года, если они до 31 декабря 2000 года заявят о своем желании приобрести гражданство Российской Федерации»). Одну справку на семью сотрудники МВД (ФМС) забрали себе, и вопросов о законности получения нами российского гражданства больше не имели. В том же отделе МВД с 1990-х годов мы получили на семью порядка 15 паспортов — внутренних и заграничных, поскольку внесены во все базы данных как граждане РФ.

Как ситуация описана в заключениях ГУВМ МВД и возражениях на мой иск: прежде всего, информации обо мне и моих родителях нет ни в каких базах данных. Видимо, МИД и МВД рассуждают так: нет документов — убираем людей из баз, а не восстанавливаем утраченные документы на основе информации в базах данных. МИД сообщит этим «счастливчикам», что в базах данных они не числятся, а МВД делает распечатки из баз данных, в которых их нет.

Кроме того, МВД утверждает, что в 1994 году мне выдали паспорт гражданина СССР. По его версии, страны уже не было, но органы МВД РФ (независимого государства) выдавали людям советские паспорта! Затем я, гражданка СССР, в 2001 году получила российский паспорт. МВД признает, что выданный мне в 1997 году загранпаспорт был российским. Но чтобы объяснить мое превращение из гражданина СССР в 1994 году в гражданина России в 1997 году, сотрудники МВД придумают, что якобы я в 1997 году написала заявление, сообщив о получении российского гражданства в Баку согласно пункту «а» статьи 18 закона «О гражданстве Российской Федерации» от 28 ноября 1991 года, и внесут соответствующую запись в раздел «Служебные отметки» в той карточке, что я заполняла в 2001 году при обмене паспорта.

Вопросов о том, зачем мне, с 1994 года имевшей российский паспорт, понадобилось бы лететь в Баку в 1997 году, чтобы получить российское гражданство, и как я жила в Москве до 19 лет без российского паспорта, у сотрудников МВД не возникает. В аналогичные карточки-анкеты на замену российских паспортов моих родителей подобную запись сотрудники МВД не внесли, но в заключении написали то же самое: что они получили российское гражданство в Баку согласно пункту «а» в 1997 году, хотя пункт «а» — это наличие родственников-граждан РФ по восходящей линии, а у их моих родителей не было (умерли), одновременно я и мои родители получить гражданство РФ по этому пункту не могли, и в 1997 году мои родители не выезжали за пределы Стокгольма. Но… МВД ошибаться не может.

Несмотря на то что я написала уже полтора десятка обращений в ГУВМ МВД с просьбой предоставить мне и суду результаты проверки обстоятельств получения мной российского гражданства, которую ФМС провела в 2007 году, МВД мои запросы игнорирует, потому что по закону не имело права проводить повторную проверку в 2020 году. Однажды на мое обращение ответит первый заместитель начальника ГУВМ МВД России по г. Москве С. Д. Манаенков: неожиданно он сообщит, что мой паспорт 1994 года всё же был российским, а результаты проверки 2007 «могут быть представлены по запросу компетентного органа».

После обращения с просьбой не затягивать судебное разбирательство (если суд будет запрашивать документы) и предоставить результаты проверки 2007 года мне лично (ознакомиться с ними — мое законное право) С. Д. Манаенков также начнет меня игнорировать, потому что я якобы не привела «новых доводов и обстоятельств, требующих дополнительных разъяснений порядка урегулирования вашего правового статуса на территории Российской Федерации». На последующие обращения в МВД я получила ответ начальника отдела рассмотрения вопросов гражданства УВМ ГУ МВД России по г. Москве И. А. Цыпляевой: «…информация о проведении в отношении вас каких-либо проверок в 2007 году в УВМ ГУ МВД России по г. Москве отсутствует».

Резюме

Мой опыт общения со всеми российскими инстанциями показал, что:

— МВД (и МИД) перекладывают на граждан бремя ответственности за ошибки должностных лиц и государственных органов;

— МВД не принимает во внимание законные основания для приобретения российского гражданства и тот факт, что мы не сообщали о себе ложных сведений и не предоставляли поддельные документы, т. е. нарушает требования, предъявляемые к процедуре проверки приобретения гражданства Верховным судом РФ;

— МВД игнорирует тот факт, что я более четверти века прожила в России и уполномоченные государственные органы неоднократно подтверждали мое российское гражданство (паспорта, ИНН, СНИЛС и пр.);

— МВД скрывает факт и результаты проверки законности получения мной российского гражданства, которая была проведена в 2007 году;

— МВД не предоставляет мне надлежащих процессуальных гарантий (не уведомило предварительно о рассмотрении вопроса о гражданстве, не предоставило возможности выдвинуть аргументы и предъявить документы, не выдало сразу документ, удостоверяющий личность);

— Сотрудники МВД не знают законодательства РФ: когда страна стала независимой и начала выдавать российские паспорта, то в 1994 году это были паспорта на советских бланках и в них не вносилась «отметка о получении российского гражданства» (запись в разделе «Служебные отметки»), а вкладывался вкладыш МВД установленного законом образца и т. д.

Все эти обстоятельства, о которых я неоднократно сообщила во все инстанции, прилагая копии документов, подтверждающих нашу правоту и законность получения нами российского гражданства, не смущают:

— подписавших заключение о признании меня не приобретшей российское гражданство в законном порядке генерал-лейтенанта О. А. Баранова, подполковника Н. В. Полунину, майора И. А. Цыпляеву, подполковника И. Н. Дудника и полковника Д. В. Сергиенко; и присоединившегося к ним во втором заключении по итогам повторной проверки полковника М. Б. Бугулова;

— подготовившую возражения на мой иск представителя ГУ МВД О. А. Трофимову;

— отвечавших на мои обращения сотрудников ГУВМ МВД: первого заместителя начальника ГУВМ МВД России по г. Мос­кве С. Д. Манаенкова, начальника отдела рассмотрения вопросов гражданства УВМ ГУ МВД России по г. Москве И. А. Цыпляеву, заместителя начальника ГУВМ МВД России по г. Москве К. О. Адзинова, заместителя начальника управления по вопросам гражданства ГУВМ МВД России по г. Москве С. В. Гигиреву, заместителя начальника отдела рассмотрения вопросов гражданства УВМ ГУ МВД России по г. Москве А. В. Ванькина, начальника отдела Управления по вопросам гражданства И. А. Кириллова, заместителя начальника отдела рассмотрения вопросов гражданства УВМ ГУ МВД России по г. Москве Н. В. Полунину;

— отвечавшего на мои обращения сотрудника Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ — начальника управления международного сотрудничества А. Н. Овчинникову и др.

Самое главное, что все эти обстоятельства не смущают судью Тверского районного суда Т. А. Молитвину, с которой мы расстались, чтобы ознакомиться с заключениями ГУВМ МВД и его возражениями на мой иск. Кстати, на том же заседании я попросила судью привлечь МИД в качестве заинтересованной стороны, но судья мне отказала. Написав письменные объяснения и возражения на возражения ГУВМ МВД, я, наконец, надеялась на рассмотрение моего дела по существу на очередном судебном заседании, но теперь судья откладывает судебное заседание… потому что хочет привлечь МИД в качестве заинтересованной стороны. На следующее судебное заседание представитель МИД не является, и судья опять его откладывает. В надежде, что в случае очередной неявки представителя МИД судья всё же проведет заседание (судебное разбирательство тянется уже почти год), я передала судье и представителю ГУ МВД мои обращения в МИД и ответы его представителей.

16 августа 2021 года должно состояться новое заседание по моему делу…

ТрВ-Наука будет следить за развитием ситуации и просит считать эту статью официальным запросом в ГУ МВД и МИД, Т. Н. Москальковой и в Администрацию Президента РФ. В редакции имеются документы, подтверждающие сведения, изложенные Ириной Троцук в ее статье.

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