Баркемп по-карельски: зачем умные люди собираются у костра

10.08.2021 / № 335 / с. 8–9 /  Сергей Другов /  Просвещение /  Комментариев нет

Сергей Другов, студент магистратуры в сфере научной коммуникации Университета ИТМО, рассказал ТрВ-Наука о баркемпах — ежегодных летних просветительских мероприятиях, проходящих в разных регионах России, и о тех проблемах, с которыми столкнулся недавний баркемп в Петрозаводске.

Афиша баркемпа 2019 года. Дизайн: Юрий Белкин
Афиша баркемпа 2019 года. Дизайн: Юрий Белкин

Баркемп (англ. BarCamp) — это неформальная конференция, посвященная актуальным социальным темам. Баркемп можно считать просветительским мероприятием, во время которого лекторы и слушатели общаются на равных и в течение нескольких дней разбираются в сложной теме.

История баркемпов началась в Калифорнии в 2005 году. Тогда в офисе IT-компании Socialtext собрались несколько сот человек, обсудивших узкие темы. Шло время, география баркемпа ширилась, а участники вышли из офисов и начали встречаться на свежем воздухе.

В конце 2000-х баркемпы появились на территории СНГ. Сегодня в России много кто использует название «баркемп»: от организаторов научно-популярных конференций [1] до государственных организаций [2]. Но самый неформальный и масштабный баркемп уже почти 10 лет организует издание «7х7 Горизонтальная Россия» [3]. Именно оно провело восемь интеллектуальных пикников в Республике Коми, четыре — в Кировской области, а также увлекло этим форматом активистов из Ярославля, республик Марий Эл и Карелия.

 

Баркемп приходит в Карелию

«Самое интеллектуальное на открытом воздухе и самое открытое в интеллектуальной среде событие» — так организаторы представили новое, но нужное для Карелии мероприятие. Нужное, потому что Республика Карелия — интеллектуальный регион. Так считает команда арт-пространства Agriculture_club [4, 5] из Петрозаводска, взявшаяся провести интеллектуальный пикник среди озер и сосен. Вот что по этому поводу сказала основательница пространства Наталья Ермолина: «Мы давно приглядывались к баркемпам в других регионах. И однажды директор „7х7“ Павел Андреев предложил провести его в Карелии. Мы приняли вызов».

Наталья Ермолина на баркемпе 2019 года. Фото со страницы «ВКонтакте»
Наталья Ермолина на баркемпе 2019 года. Фото со страницы «ВКонтакте»

Карельский баркемп быстро собрал вокруг себя большую аудиторию. За месяц рекламной кампании группа неизвестного доселе проекта набрала более 900 подписчиков. Такой скорости позавидовали бы многие официальные мероприятия, с трудом набирающие несколько сот подписчиков. Во многом это была ядерная аудитория Agriculture, среди своих ласково прозванного «Агри». Но были и те, кто увидел рекламу в своей новостной ленте или прочитал об этом на одном из новостных сайтов.

Многих подкупила тематика события и то, как она сочеталась с форматом. Баркемпы от «7х7» в 2019 году были посвящены доверию и недоверию в российском обществе. Организаторы хотели разобраться, почему россияне не доверяют политикам, журналистам, предпринимателям и своим соседям по даче, спрятавшимся за трехметровым забором. Для этого они позвали ученых, журналистов, гражданских активистов, а чтобы те чувствовали себя свободнее и раскованнее, собраться предложили на поляне.

Среди звезд карельского баркемпа можно назвать социолога Алексея Левинсона, сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина, адвоката Марию Эйсмонт и лекторов этого года, о которых я расскажу дальше. Кажется, они еще никогда не читали лекции для аудитории, сидевшей на траве в шортах и с домашними питомцами. Для местных интеллектуалов баркемп стал самым ожидаемым мероприятием лета.

Один город, два праздника

Утро 28 июня 2019 года. По свежеуложенному асфальту карельской столицы с грохотом и скрежетом продвигаются танки. Скоро в небе появятся боевые самолеты и вертолеты. Это не иностранное вторжение и не учения: просто администрация Петрозаводска решила поздравить горожан с Днем города парадом военной техники. Пока чиновники и обыватели играли в войнушку, в 45 километрах от Петрозаводска на поляне у озера Кончезеро строился палаточный городок. Десяток волонтеров и организаторов баркемпа собирали сцену, протягивали провода, устанавливали шатры и заботливо расставляли указатели. Впереди были два дня общения, просвещения и очередей у кофемашины в перерывах между лекциями.

Логистика, общение и случайности

«Баркемп — мероприятие для умных. Глупый человек до нас не доберется», — шутили организаторы. Шутка оказалась правдой. То ли случайно, то ли в целях предосторожности дорога до поляны была похожа на приключение — с развилками, поворотами не в ту сторону и неожиданными препятствиями в виде проселочной дороги и ям, в которые садились легковые автомобили. Те, кто раньше всех дошел до стойки регистрации, могли увидеть поток людей, выходящий из перелеска с рюкзаками, палатками, спальными мешками и походными холодильниками. Гости первого карельского баркемпа были похожи на беженцев, ушедших из Петрозаводска от милитаризма и официоза в лес, поближе к воде, свежему воздуху и свободе.

Организаторы встречают гостей. Фото: Аля Грач
Организаторы встречают гостей. Фото: Аля Грач

Свобода на карельском баркемпе — это не громкое слово и не навязчивая идея. Гости баркемпа были свободны выбирать, какие лекции им слушать, а во время каких можно искупаться в озере; в каких дискуссиях участвовать, а в каких — подремать на солнце. Пока гости дня города бродили между железными заграждениями, участники баркемпа садились на траву, стелили пледы, ложились на колючие стога сена. Организаторы баркемпа разрешили брать с ­собой собак (если те будут под присмотром хозяев), ночевать в палатках, жарить зефир на общем костре и поднимать бокал с вином после захода солнца. Естественно, сидя на сене.

Сено вообще стало одним из символов баркемпа. Мало кто уехал с поляны, не запостив у себя в «Инстаграме» историю с сеновала. Организаторы признались, что сено попало на поляну случайно. Местный тракторист скосил траву и закатал ее в тюки, пообещав увезти их перед началом пикника. Баркемп начался, а сено так и осталось лежать. Кажется, никто не пожалел об этой случайности.

Фотография, ставшая одним из символов карельского баркемпа. Фото: Аля Грач
Фотография, ставшая одним из символов карельского баркемпа. Фото: Аля Грач

Нет смысла пересказывать содержание лекций двухдневного баркемпа. Во-первых, в официальной группе карельского баркемпа есть видеозаписи некоторых выступлений [6]. Во-вторых, тот пикник был не столько просветительской конференцией, сколько попыткой объединиться, пообщаться с умными людьми в неформальной обстановке. Посмеяться над шутками психиатра и просветителя Виктора Лебедева, поспорить с богословом Андреем Кураевым, обсудить новинки сериалов с историком и ведущим киноклуба Максимом Ивановым. А потом — станцевать на концерте, послушать ночную читку пьесы от режиссера Леонида Прокофьева или просто встретиться с друзьями и знакомыми у ночного костра.

Вот что на этот счет сказала музыкант Настя Орлова, организатор и лектор баркемпа: «Про что это всё? Про единение адекватных людей. Когда умные-культурные и прогрессивные собираются в одно время в одном месте, объединяются с целью просвещения, да еще и в такой в кайфовой форме, в безопасных условиях, как-то сразу становится хорошо. В День города, когда асфальт площади Кирова дробили танки, интеллектуалы устроили себе альтернативный праздник — баркемп».

Настя Орлова на поляне. Фото: Аня Грач
Настя Орлова на поляне. Фото: Аня Грач
Вид поляны с высоты квадрокоптера. Съемка: Игорь Подгорный
Вид поляны с высоты квадрокоптера. Съемка: Игорь Подгорный

Два дня в поле, под солнцем и коротким дождем. Почти 350 гостей и 30 спикеров. Яркие эмоции и позитивные образы. Все гости и зрители ждали продолжения в следующем году. Но дальше начались удивительные и неприятные события.

Из офлайна в онлайн, из онлайна — в офлайн и обратно

Февральский вечер 2020 года. За окном идет сырой снег и дует ветер, а в помещении с теплым ламповым светом знакомятся будущие волонтеры второго карельского баркемпа. Многие из них присоединились к команде после того, как сами пропахли костром, были покусаны комарами и увидели столичных интеллектуалов, беззаботно греющихся на солнце после часовой политической дискуссии. Команда второго баркемпа готова была повторить прошлогодний успех.

Как можно догадаться, никакого пикника в тот год не было. В середине марта Россию захватил коронавирус, все офлайн-мероприятия были запрещены на неопределенный срок. Agriculture_club ушел на полугодовые каникулы. И только в апреле 2021 года наконец-то заявил: баркемп возвращается в Карелию!

Казалось, что в этом году всё должно получиться. Во-первых, у организаторов уже была договоренность с площадкой, на которой пикник прошел в первый раз. Во-вторых, собралась команда волонтеров, готовых таскать тяжести, протягивать кабели и улыбаться гостям за столом регистрации. В-третьих, у обновленной команды координаторов были свежие идеи о возможных лекторах и продвижении бренда карельского баркемпа в Сети. Неприятности начались в первых числах июня.

Встреча волонтеров баркемпа 2021 года. Фото: Джей Альберг
Встреча волонтеров баркемпа 2021 года. Фото: Джей Альберг

Сначала пространством Agriculture_club заинтересовался Минюст Карелии [7], заявивший о внеплановой проверке. Одновременно с этим хозяйке пространства и организатору баркемпа Наталье Ермолиной позвонил инспектор по делам несовершеннолетних. Причина — анонимная жалоба о якобы пропаганде ЛГБТ-тематики среди несовершеннолетних. Притом что на просветительские мероприятия, связанные с гендером и секс-просветом, допускались только слушатели старше 18 лет.

За две недели до баркемпа пришел болезненный удар с неожиданной стороны: хозяйка площадки без объяснения причин отказалась проводить мероприятие у себя на поляне. Просто отписалась скупой эсэмэской. Команда Натальи Ермолиной в спешке отправилась искать новую площадку и быстро нашла симпатичную поляну близ села Деревянное на юге от Петрозаводска. Но тут в силу вступили новые коронавирусные ограничения.

С каждым днем правительство Карелии ужесточало правила проведения массовых мероприятий. Организаторы подстраивались, переносили встречу с поляны в несколько залов и двор Agriculture, вводили строгие правила для посетителей. Это не сильно помогло команде: за неделю до баркемпа на лекторий «Умная пятница» прибыл наряд полиции и ФСБ. Очередной «доброжелатель» шепнул на ушко силовикам, что просветители собрали в тесном зале больше 50 человек. После грубого обыска гости напрямую сказали, что следят за мероприятиями, проводимыми активистами.

Стало понятно: баркемпа в его традиционной форме в этом году в Карелии тоже не будет, поэтому организаторы решили провести мероприятие там, где их не достанет ни инфекция, ни наряд полиции: онлайн.

Гибридный формат

Днем 26 июня 2021 года после недели аномальной жары в Петрозаводске наконец-то пошел дождь. Горожане ждали этой разрядки так же сильно, как местные интеллектуалы — онлайн-баркемпа. Вопреки всему неравнодушные граждане услышали и увидели журналиста-расследователя Ивана Голунова с лекцией «Журналистика — не преступление», философа Кирилла Мартынова — с лекцией о бедах российского высшего образования, географа-урбаниста Катю Дыба — о запуске подкастов, психолога Виктора Лебедева — об информационной гигиене, Леонида Драбкина — о работе «ОВД-инфо», писателя Людмилу Улицкую и других.

Пусть и в урезанном, однодневном формате карельские активисты провели полноценную просветительскую конференцию на тему медиа и социальных сетей. При помощи сыктывкарских активистов и команды «7х7» в концертном зале Agriculture_club за день была собрана съемочная площадка, подключено оборудование и настроена онлайн-трансляция в высоком качестве. В целом лекции конференции посмотрели более 17 тыс. человек.

На съемочной площадке. Фото: Ульяна Виноградова
На съемочной площадке. Фото: Ульяна Виноградова

Для настоящих поклонников живого формата во дворе пространства была создана фан-зона со специальным шатром и фотозоной. В шатре за происходящим на экране наблюдали двое хмурых мужчин средних лет: это были сотрудники Центра «Э», видимо решившие проверить содержание баркемпа на предмет экстремистских мотивов. Как и ожидалось, ничего противозаконного в речах журналистов и блогеров они не увидели и в целом остались довольны лекторием. Такой обратной связи не ожидал никто.

Встретимся ли мы у костра?

Такой вопрос тревожит всех вовлеченных в судьбу баркемпа. Кто-то настроен оптимистично и верит, что полноценный баркемп в Карелии удастся провести уже этой осенью. Кто-то, наоборот, видит во всем происходящем печальную закономерность. Так, соорганизатор баркемпа журналистка Анна Яровая считает, что «впереди какая-то безрадостная перспектива».

Команда Баркемпа. Фото: Анна Андреева-Волкова
Команда Баркемпа. Фото: Анна Андреева-Волкова

Баркемп — одно из немногих крупных просветительских мероприятий, созданное и проводимое без государственного вмешательства. Видимо, сам факт таких свободных и независимых мероприятий раздражал многих законодателей, иначе не были бы приняты поправки, касающиеся просветительской деятельности. Формально они не запрещают людям собираться и учиться друг у друга быть гражданами: помогать благотворительным фондам, проводить экологические акции, вести блоги.

Но с каждым новым законом проводить такие встречи становится всё сложнее и опасней. Вряд ли можно считать борьбу с коронавирусом реальным поводом для визита полиции, ведь почти одновременно с обысками в маленьком карельском арт-пространстве тысячи петербуржцев без масок и социальной дистанции встречали «Алые паруса». На баркемпе не было политики до тех пор, пока она не пришла на него в лице проверок и сотрудников Центра «Э». Дальнейшая судьба неформального просвещения теперь зависит от самих граждан.

Посмотреть полную запись онлайн-трансляции карельского баркемпа можно здесь:
vk.com/barcamp_ptz?z=video-95854128_456240098%2Fb620342da9c27b2b6a%2Fpl_wall_-181324852

1. science-barcamp.ru

2. leader-id.ru/events/61739

3. 7×7-journal.ru

4. agricultureclub.tilda.ws

5. Севец-Ермолина Н. Кому саженцы культуры? // ТрВ-Наука. № 313 от 22 сентября 2020 года.

6. vk.com/videos-181324852

7. severreal.org/a/kak-politsiya-zapreschaet-lektorii-v-regionah/31339534.html

8. novayagazeta.ru/articles/2021/06/24/rassadnik-kultury

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также:

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментария(-ев)
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Оценить: 
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 3,00 из 5)
Загрузка...
 
 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить