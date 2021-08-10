Баркемп по-карельски: зачем умные люди собираются у костра

Сергей Другов, студент магистратуры в сфере научной коммуникации Университета ИТМО, рассказал ТрВ-Наука о баркемпах — ежегодных летних просветительских мероприятиях, проходящих в разных регионах России, и о тех проблемах, с которыми столкнулся недавний баркемп в Петрозаводске.

Баркемп (англ. BarCamp) — это неформальная конференция, посвященная актуальным социальным темам. Баркемп можно считать просветительским мероприятием, во время которого лекторы и слушатели общаются на равных и в течение нескольких дней разбираются в сложной теме. История баркемпов началась в Калифорнии в 2005 году. Тогда в офисе IT-компании Socialtext собрались несколько сот человек, обсудивших узкие темы. Шло время, география баркемпа ширилась, а участники вышли из офисов и начали встречаться на свежем воздухе. В конце 2000-х баркемпы появились на территории СНГ. Сегодня в России много кто использует название «баркемп»: от организаторов научно-популярных конференций [1] до государственных организаций [2]. Но самый неформальный и масштабный баркемп уже почти 10 лет организует издание «7х7 Горизонтальная Россия» [3]. Именно оно провело восемь интеллектуальных пикников в Республике Коми, четыре — в Кировской области, а также увлекло этим форматом активистов из Ярославля, республик Марий Эл и Карелия.

Баркемп приходит в Карелию

«Самое интеллектуальное на открытом воздухе и самое открытое в интеллектуальной среде событие» — так организаторы представили новое, но нужное для Карелии мероприятие. Нужное, потому что Республика Карелия — интеллектуальный регион. Так считает команда арт-пространства Agriculture_club [4, 5] из Петрозаводска, взявшаяся провести интеллектуальный пикник среди озер и сосен. Вот что по этому поводу сказала основательница пространства Наталья Ермолина: «Мы давно приглядывались к баркемпам в других регионах. И однажды директор „7х7“ Павел Андреев предложил провести его в Карелии. Мы приняли вызов».

Карельский баркемп быстро собрал вокруг себя большую аудиторию. За месяц рекламной кампании группа неизвестного доселе проекта набрала более 900 подписчиков. Такой скорости позавидовали бы многие официальные мероприятия, с трудом набирающие несколько сот подписчиков. Во многом это была ядерная аудитория Agriculture, среди своих ласково прозванного «Агри». Но были и те, кто увидел рекламу в своей новостной ленте или прочитал об этом на одном из новостных сайтов.

Многих подкупила тематика события и то, как она сочеталась с форматом. Баркемпы от «7х7» в 2019 году были посвящены доверию и недоверию в российском обществе. Организаторы хотели разобраться, почему россияне не доверяют политикам, журналистам, предпринимателям и своим соседям по даче, спрятавшимся за трехметровым забором. Для этого они позвали ученых, журналистов, гражданских активистов, а чтобы те чувствовали себя свободнее и раскованнее, собраться предложили на поляне.

Среди звезд карельского баркемпа можно назвать социолога Алексея Левинсона, сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина, адвоката Марию Эйсмонт и лекторов этого года, о которых я расскажу дальше. Кажется, они еще никогда не читали лекции для аудитории, сидевшей на траве в шортах и с домашними питомцами. Для местных интеллектуалов баркемп стал самым ожидаемым мероприятием лета.

Один город, два праздника

Утро 28 июня 2019 года. По свежеуложенному асфальту карельской столицы с грохотом и скрежетом продвигаются танки. Скоро в небе появятся боевые самолеты и вертолеты. Это не иностранное вторжение и не учения: просто администрация Петрозаводска решила поздравить горожан с Днем города парадом военной техники. Пока чиновники и обыватели играли в войнушку, в 45 километрах от Петрозаводска на поляне у озера Кончезеро строился палаточный городок. Десяток волонтеров и организаторов баркемпа собирали сцену, протягивали провода, устанавливали шатры и заботливо расставляли указатели. Впереди были два дня общения, просвещения и очередей у кофемашины в перерывах между лекциями.

Логистика, общение и случайности

«Баркемп — мероприятие для умных. Глупый человек до нас не доберется», — шутили организаторы. Шутка оказалась правдой. То ли случайно, то ли в целях предосторожности дорога до поляны была похожа на приключение — с развилками, поворотами не в ту сторону и неожиданными препятствиями в виде проселочной дороги и ям, в которые садились легковые автомобили. Те, кто раньше всех дошел до стойки регистрации, могли увидеть поток людей, выходящий из перелеска с рюкзаками, палатками, спальными мешками и походными холодильниками. Гости первого карельского баркемпа были похожи на беженцев, ушедших из Петрозаводска от милитаризма и официоза в лес, поближе к воде, свежему воздуху и свободе.

Свобода на карельском баркемпе — это не громкое слово и не навязчивая идея. Гости баркемпа были свободны выбирать, какие лекции им слушать, а во время каких можно искупаться в озере; в каких дискуссиях участвовать, а в каких — подремать на солнце. Пока гости дня города бродили между железными заграждениями, участники баркемпа садились на траву, стелили пледы, ложились на колючие стога сена. Организаторы баркемпа разрешили брать с ­собой собак (если те будут под присмотром хозяев), ночевать в палатках, жарить зефир на общем костре и поднимать бокал с вином после захода солнца. Естественно, сидя на сене.

Сено вообще стало одним из символов баркемпа. Мало кто уехал с поляны, не запостив у себя в «Инстаграме» историю с сеновала. Организаторы признались, что сено попало на поляну случайно. Местный тракторист скосил траву и закатал ее в тюки, пообещав увезти их перед началом пикника. Баркемп начался, а сено так и осталось лежать. Кажется, никто не пожалел об этой случайности.

Нет смысла пересказывать содержание лекций двухдневного баркемпа. Во-первых, в официальной группе карельского баркемпа есть видеозаписи некоторых выступлений [6]. Во-вторых, тот пикник был не столько просветительской конференцией, сколько попыткой объединиться, пообщаться с умными людьми в неформальной обстановке. Посмеяться над шутками психиатра и просветителя Виктора Лебедева, поспорить с богословом Андреем Кураевым, обсудить новинки сериалов с историком и ведущим киноклуба Максимом Ивановым. А потом — станцевать на концерте, послушать ночную читку пьесы от режиссера Леонида Прокофьева или просто встретиться с друзьями и знакомыми у ночного костра.

Вот что на этот счет сказала музыкант Настя Орлова, организатор и лектор баркемпа: «Про что это всё? Про единение адекватных людей. Когда умные-культурные и прогрессивные собираются в одно время в одном месте, объединяются с целью просвещения, да еще и в такой в кайфовой форме, в безопасных условиях, как-то сразу становится хорошо. В День города, когда асфальт площади Кирова дробили танки, интеллектуалы устроили себе альтернативный праздник — баркемп».

Два дня в поле, под солнцем и коротким дождем. Почти 350 гостей и 30 спикеров. Яркие эмоции и позитивные образы. Все гости и зрители ждали продолжения в следующем году. Но дальше начались удивительные и неприятные события.

Из офлайна в онлайн, из онлайна — в офлайн и обратно

Февральский вечер 2020 года. За окном идет сырой снег и дует ветер, а в помещении с теплым ламповым светом знакомятся будущие волонтеры второго карельского баркемпа. Многие из них присоединились к команде после того, как сами пропахли костром, были покусаны комарами и увидели столичных интеллектуалов, беззаботно греющихся на солнце после часовой политической дискуссии. Команда второго баркемпа готова была повторить прошлогодний успех.

Как можно догадаться, никакого пикника в тот год не было. В середине марта Россию захватил коронавирус, все офлайн-мероприятия были запрещены на неопределенный срок. Agriculture_club ушел на полугодовые каникулы. И только в апреле 2021 года наконец-то заявил: баркемп возвращается в Карелию!

Казалось, что в этом году всё должно получиться. Во-первых, у организаторов уже была договоренность с площадкой, на которой пикник прошел в первый раз. Во-вторых, собралась команда волонтеров, готовых таскать тяжести, протягивать кабели и улыбаться гостям за столом регистрации. В-третьих, у обновленной команды координаторов были свежие идеи о возможных лекторах и продвижении бренда карельского баркемпа в Сети. Неприятности начались в первых числах июня.

Сначала пространством Agriculture_club заинтересовался Минюст Карелии [7], заявивший о внеплановой проверке. Одновременно с этим хозяйке пространства и организатору баркемпа Наталье Ермолиной позвонил инспектор по делам несовершеннолетних. Причина — анонимная жалоба о якобы пропаганде ЛГБТ-тематики среди несовершеннолетних. Притом что на просветительские мероприятия, связанные с гендером и секс-просветом, допускались только слушатели старше 18 лет.

За две недели до баркемпа пришел болезненный удар с неожиданной стороны: хозяйка площадки без объяснения причин отказалась проводить мероприятие у себя на поляне. Просто отписалась скупой эсэмэской. Команда Натальи Ермолиной в спешке отправилась искать новую площадку и быстро нашла симпатичную поляну близ села Деревянное на юге от Петрозаводска. Но тут в силу вступили новые коронавирусные ограничения.

С каждым днем правительство Карелии ужесточало правила проведения массовых мероприятий. Организаторы подстраивались, переносили встречу с поляны в несколько залов и двор Agriculture, вводили строгие правила для посетителей. Это не сильно помогло команде: за неделю до баркемпа на лекторий «Умная пятница» прибыл наряд полиции и ФСБ. Очередной «доброжелатель» шепнул на ушко силовикам, что просветители собрали в тесном зале больше 50 человек. После грубого обыска гости напрямую сказали, что следят за мероприятиями, проводимыми активистами.

Стало понятно: баркемпа в его традиционной форме в этом году в Карелии тоже не будет, поэтому организаторы решили провести мероприятие там, где их не достанет ни инфекция, ни наряд полиции: онлайн.

Гибридный формат

Днем 26 июня 2021 года после недели аномальной жары в Петрозаводске наконец-то пошел дождь. Горожане ждали этой разрядки так же сильно, как местные интеллектуалы — онлайн-баркемпа. Вопреки всему неравнодушные граждане услышали и увидели журналиста-расследователя Ивана Голунова с лекцией «Журналистика — не преступление», философа Кирилла Мартынова — с лекцией о бедах российского высшего образования, географа-урбаниста Катю Дыба — о запуске подкастов, психолога Виктора Лебедева — об информационной гигиене, Леонида Драбкина — о работе «ОВД-инфо», писателя Людмилу Улицкую и других.

Пусть и в урезанном, однодневном формате карельские активисты провели полноценную просветительскую конференцию на тему медиа и социальных сетей. При помощи сыктывкарских активистов и команды «7х7» в концертном зале Agriculture_club за день была собрана съемочная площадка, подключено оборудование и настроена онлайн-трансляция в высоком качестве. В целом лекции конференции посмотрели более 17 тыс. человек.

Для настоящих поклонников живого формата во дворе пространства была создана фан-зона со специальным шатром и фотозоной. В шатре за происходящим на экране наблюдали двое хмурых мужчин средних лет: это были сотрудники Центра «Э», видимо решившие проверить содержание баркемпа на предмет экстремистских мотивов. Как и ожидалось, ничего противозаконного в речах журналистов и блогеров они не увидели и в целом остались довольны лекторием. Такой обратной связи не ожидал никто.

Встретимся ли мы у костра?

Такой вопрос тревожит всех вовлеченных в судьбу баркемпа. Кто-то настроен оптимистично и верит, что полноценный баркемп в Карелии удастся провести уже этой осенью. Кто-то, наоборот, видит во всем происходящем печальную закономерность. Так, соорганизатор баркемпа журналистка Анна Яровая считает, что «впереди какая-то безрадостная перспектива».

Баркемп — одно из немногих крупных просветительских мероприятий, созданное и проводимое без государственного вмешательства. Видимо, сам факт таких свободных и независимых мероприятий раздражал многих законодателей, иначе не были бы приняты поправки, касающиеся просветительской деятельности. Формально они не запрещают людям собираться и учиться друг у друга быть гражданами: помогать благотворительным фондам, проводить экологические акции, вести блоги.

Но с каждым новым законом проводить такие встречи становится всё сложнее и опасней. Вряд ли можно считать борьбу с коронавирусом реальным поводом для визита полиции, ведь почти одновременно с обысками в маленьком карельском арт-пространстве тысячи петербуржцев без масок и социальной дистанции встречали «Алые паруса». На баркемпе не было политики до тех пор, пока она не пришла на него в лице проверок и сотрудников Центра «Э». Дальнейшая судьба неформального просвещения теперь зависит от самих граждан.

Посмотреть полную запись онлайн-трансляции карельского баркемпа можно здесь:

vk.com/barcamp_ptz?z=video-95854128_456240098%2Fb620342da9c27b2b6a%2Fpl_wall_-181324852

1. science-barcamp.ru

2. leader-id.ru/events/61739

3. 7×7-journal.ru

4. agricultureclub.tilda.ws

5. Севец-Ермолина Н. Кому саженцы культуры? // ТрВ-Наука. № 313 от 22 сентября 2020 года.



6. vk.com/videos-181324852

7. severreal.org/a/kak-politsiya-zapreschaet-lektorii-v-regionah/31339534.html

8. novayagazeta.ru/articles/2021/06/24/rassadnik-kultury

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