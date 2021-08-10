Борьба за единомыслие: новый этап

Принимая во внимание необходимость, особенно в нашем пространном отечестве, установления единообразной точки зрения на все общественные потребности и мероприятия правительства… целесообразнейшим для сего средством было бы учреждение такого официального повременного издания, которое давало бы руководительные взгляды
на каждый предмет.
Козьма Прутков.
О введении единомыслия в России
Создание Межведомственной комиссии по историческому просвещению во главе с советником президента и председателем Российского военно-исторического общества В. Р. Мединским говорит о наступлении нового этапа вмешательства государства в сферу исторического знания.
В 2008–2012 годах были опубликованы и на самом высоком уровне рекомендованы к использованию в школе пособия для учителей и учебники по истории России 1900–2008 годов под редакцией А. А. Данилова и А. В. Филиппова, носившие откровенно пропагандистский характер и реабилитировавшие сталинизм. Однако широкое применение их в учебном процессе оказалось по ряду причин невозможным, и сегодня эти книги вспоминают лишь по впечатлению, которое они произвели на прочитавшего их журналиста: «Сталин — эффективный менеджер».
В 2014 году был создан Историко-культурный стандарт по истории России, после чего выбор учебной литературы по этому предмету был ограничен тремя «линейками» учебников, прошедшими не вполне прозрачный конкурс. Правда, и это удовлетворило не всех поборников единомыслия. Так, в стенах Государственной Думы неоднократно звучали высказывания в пользу окончательного введения единого учебника истории.
В 2009 году была создана Комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России по главе с руководителем Администрации Президента С. Е. Нарышкиным. Правда, деятельность этой комиссии оказалась, по-видимому, безрезультатной, и в 2012 году она тихо прекратила свое существование.
Нынешний этап государственного регулирования исторического знания серьезно отличается от прежних. Во-первых, комиссия по историческому просвещению создается на фоне уже принятых законов о запрете отождествления роли СССР и Германии во Второй мировой войне и о просветительской деятельности, серьезно ограничивающих свободу слова в области оценки исторических событий.
Во-вторых, сфера деятельности комиссии, очевидно, несравнимо шире регулирования количества и содержания школьных учебников и борьбы с фальсификациями. Об этом свидетельствует формулировка указа, в котором комиссии предписывается обеспечить «планомерный и наступательный подход к вопросу отстаивания национальных интересов РФ» в области сохранения исторической памяти и просветительской деятельности.
В-третьих, в состав создаваемой комиссии наряду с РАН, Росархивом, министерствами культуры, просвещения, образования и науки делегируют своих представителей такие неожиданные в области исторического просвещения структуры, как Совет безопасности, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, МВД, ФСБ и даже Служба внешней разведки.
Всё это говорит о намерении крайне жестко контролировать любую публичную активность в сфере истории. Назначение главой комиссии В. Р. Мединского — просто демонстративное обозначение курса, которого собирается придерживаться в этой сфере государство. Сам Мединский совсем недавно откровенно объяснил, как он понимает задачи историков: «…„борьба за историю“ сегодня — это просто часть конкурентной борьбы государств, дело обыденное, пропагандистское, ведущееся осознанно». Борьба с «фальсификациями» для главы новоиспеченной комиссии — пройденный этап. Он настаивает: «Хватит оправдываться — надо насаждать, надо продавливать свою точку зрения» [1]. Поиску объективной научной истины при таком сведении исторического познания и просвещения к пропаганде просто не остается места.
Вопреки распространенным ожиданиям деятельность комиссии может отнюдь не ограничиться сюжетами, связанными с Второй мировой войной или отношениями современной России с бывшими советскими республиками и странами Восточной Европы.
В любой момент объектом «наступательного подхода к отстаиванию национальных интересов» могут стать исследования и выступления, допускающие критический взгляд на Ивана Грозного или Александра Невского, нетрадиционно трактующие Куликовскую битву или напоминающие, что Иван Ползунов изобрел свою паровую машину не по наитию свыше, а на основе знакомства с чертежами английского изобретателя Томаса Ньюкомена (Thomas Newcomen). Да мало ли возможностей. Иные люди старшего поколения еще помнят, как увольняли с работы за признанное космополитическим утверждение «Пушкин есть дитя европейского просвещения, выросшее на русской почве».
Историко-педагогическое сообщество, скорее всего, отнесется к созданию комиссии по историческому просвещению по-разному. Одни учителя и преподаватели с энтузиазмом воспримут ее деятельность как борьбу с «очернением» исторического прошлого и даже станут «сигнализировать» о неблагонадежном поведении коллег, другие молча приспособятся. Третьи предпочтут уйти из профессии. Четвертые продолжат работать, руководствуясь принципом «делай, что должно, и будь что будет». Насколько возможно будет последнее, вызывает, с учетом состава комиссии, достаточно тревожные вопросы.
Но желаемого результата в идейном, воспитательном отношении очередная попытка «введения единомыслия в России» не даст. Уж на что пропагандистский характер носило обучение истории в СССР. Но привело это только к тому, что молодежь четко разделяла: в школе нужно говорить одно, а как было на самом деле — совершенно другое. Именно на почве этого двоемыслия и недоверия к официозу расцвела мода на труды А. Т. Фоменко, Л. Н. Гумилёва и прочих представителей так называемой фолк-хистори. А в нынешнем медийном обществе достижение монолита советского образца кажется и вовсе недостижимым.
В. Р. Мединский в своих «тезисах» предостерегал от «новой чаадаевщины». На самом деле всякий, кто посвящает себя историческому просвещению, должен руководствоваться именно словами великого русского патриота П. Я. Чаадаева: «Я люблю свою страну, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа, но… не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами… Я думаю, что мы прежде всего обязаны родине истиной».
Леонид Кацва, учитель истории
1. Мединский В. Семь тезисов об истории // РТ на русском. russian.rt.com. 15 октября 2020.
«Милые» щюточки «липового историка» (Кс. Анат. Собчак — копирайт) г-на Мединского за версту попахивают вполне себе реальным кондовым неосталинизмом.
Когда-то 30 лет тому назад были с этим типусом по одну сторону баррикад в холодные дождливые августовские дни и ночи: он из БД листовки разносил, так наз «Обшей газеты» и пр.. Потом пути — дороги с журналистом — международником, выпускником МГИМО, далее рекламщиком и т.п. вплоть до министерских постов, эти пути разминулись и резко (по доходам хотя бы! — Л.К.).
Считаю, что как историк господин Мединский никогда профессионалом не был и в настоящий момент им никоим образом не является. На открытое письмо настоящего нелипового историка господина Агни, помещённое в ТрВ, вышеупомянутый Мединский так до сих пор и не счёл нужным ответить.
Полагаю, что никакие комиссии под председательством псевдопрофессионалов, не смогут стать значимыми для историко-научного сообщества в России, удел таких «комиссий» — это удел однодневок.
Л.К.
Примерно в те же времена исторические вопросы приняли финансовый характер. Республики Прибалтики не вышли из состава СССР без слез, без истерик, без писем, без жалоб, а объявили о восстановлении своего статуса 40-го года с претензиями. Дальше-больше. Поэтому здравая мысль о том, что никому платить и каяться не надо требует определенной исторической трактовки
Имхо, «в огороде — бузинА, а в Киеве — дядька!».
Л.К.
Бывалочи, и — в прямом смысле типа.
К.
Ну как хотите. По мне признавать право существования праздничка 23 августа нельзя — всякой дряни с претензиями не оберешься
См. мой коммент выше.
Л.К.
Как там у сторонникофф сабжа, дескать, «можем поффторить…» типа? А?!
К.
Сейчас, слава Богу, можем повторить только как с г-нои Корейко или девушкой, пристающей к чужим тещам…
Чем же она здрава эта мысль о том, что «никому платить и каяться не надо». По моему как раз надо. И это принципиальный вопрос. Наворотили много зла. Причем тупого, не выгодного никому. А за это нужно платить. И каяться.
Мысль любого персонажа — не хочется. Заставить могут.. И многих
Кто то ожидал другого?
Может пронесёт как-нибудь? Не впервой…
«как он понимает задачи историков: «…„борьба за историю“ сегодня — это просто часть конкурентной борьбы государств, дело обыденное, пропагандистское, ведущееся осознанно»»
Не вижу, чтобы тут говорилось о задачах историков. Больше похоже на констатацию факта. Факт имеет место в реальности. Начала эту борьбу не Россия. Вопрос, что делать с этим фактом, не кажется простым, и нет оснований ожидать, что Мединский решит его эстетически приемлемым образом. Но вот что точно следует делать, так это проводить разграничение между теми, кого удручает то, что такая борьбы вообще ведётся (кем бы то ни было), и теми, кто просто хочет, чтобы Россия проиграла.
«Вопреки распространенным ожиданиям деятельность комиссии может отнюдь не ограничиться сюжетами, связанными с Второй мировой войной или отношениями современной России с бывшими советскими республиками и странами Восточной Европы.»
Очевидным образом, сей опыт будет распространен в дальнейшем на все периоды и разделы истории. Затем и на всю науку.
Следует ждать борьбу с мыслепреступлениями и, главное, мероприятий
по своевременной профилактике.
Чекизм как чекизм, банально обыкновенный.