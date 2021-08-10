Лагонаки под угрозой

Ученые и активисты-экологи бьют тревогу в связи с планами по застройке Лагонакского нагорья и превращению его в горнолыжный курорт. Они подготовили обращение к президенту России, которое открыто для подписания всеми научными работниками.

Если вы готовы подписать это письмо, то отправьте, пожалуйста, свое согласие по адресу: westerncaucasus.900@gmail.com (в письме должно быть ясно указано, что вы согласны поставить свою подпись под обращением против застройки Лагонакского нагорья. Кроме того, нужно указать свои ФИО, ученую степень и, желательно, должность и место работы). Если же вы не занимаетесь научной работой, но хотите помочь спасти уникальный уголок Кавказского биосферного заповедника, объект Всемирного природного наследия № 900 «Западный Кавказ», то, пожалуйста, подпишите общественную петицию по адресу: change.org/LagonakiZhivi.

Открытое письмо президенту РФ по Лагонакскому биосферному полигону

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы, представители научного сообщества и экологической общественности, обращаемся к Вам в связи с событиями, касающимися Кавказского государственного природного биосферного заповедника им. Х. Г. Шапошникова. Выражаем свою крайнюю обеспокоенность планами по застройке Лагонакского нагорья и создания там горнолыжного курорта, заявляем о недопустимости подобных действий и их чрезвычайной опасности для экосистем Кавказского заповедника, а также о вероятных негативных последствиях подобного проекта для жителей Республики Адыгея и Краснодарского края.

6 марта 2021 года Правительством Российской Федерации было подписано Распоряжение № 561-р о создании на территории Кавказского заповедника биосферного полигона, определены его границы [1]. Согласно этому распоряжению из основной территории заповедника вычленяется огромный участок — вся высокогорная часть Лагонакского нагорья площадью более 17 тыс. гектаров, включая уникальный Фишт-Оштенский массив.

15 октября 2016 года Вы поручили Правительству РФ определить порядок и критерии принятия решений о создании биосферных полигонов в заповедниках, предусмотрев проведение государственной экологической экспертизы проектов таких решений и их широкое общественное обсуждение. Однако, вопреки этому, принятое решение не проходило экологическую экспертизу и общественное обсуждение, а включение части территории Кавказского заповедника в биосферный полигон не было обосновано.

В том же распоряжении главе Республики Адыгея № 561-р от 06.03.2021 рекомендовано взять под контроль «освоение» данных территорий, имеющих особое природоохранное значение, — территорий, находящихся в границах объекта Всемирного природного наследия «Западный Кавказ».

Еще в 2010 году руководство Республики Адыгея анонсировало проект освоения Лагонакского биосферного полигона, оценивая стоимость работ в 7,6 млрд рублей (по ценам 2010 года) [3]. Анонс этого проекта находился на Инвестиционном портале Республики Адыгея до 18.03.2021. О намерении осуществить подобное строительство неоднократно заявлял глава Республики М. Кумпилов в своих интервью, в том числе неоднократно — в 2021 году, в том числе на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

Лагонакское нагорье, включая Фишт-Оштенский горный массив, является уникальным природным комплексом, характеризуется чрезвычайно высоким ландшафтным и биологическим разнообразием и по многим показателям не имеет аналогов в России. Это самая западная высокогорная часть Главного Кавказского хребта, которая представляет собой орографически обособленную горную систему, расположенную в междуречье рек Белая и Пшеха.

Для Лагонакского нагорья, лежащего в зоне возможных сильных землетрясений, обычны экзодинамические процессы значительной силы. Следы стихийных явлений природы запечатлены в разных районах этого горного массива: на западных склонах гор Фишт и Пшеха-Су, вдоль которых протягивается мощнейший многокилометровый шлейф обвальных отложений, на южном склоне г. Оштен, который покрыт крупноглыбовым завалом обрушившейся части горы после сильного землетрясения конца XIX века. Совсем недавно (2011–2012 гг.) произошло сложное смещение склонов г. Гузерипль. Образовавшиеся селевые потоки загрязнили р. Белую, являющуюся основным источником воды для многих населенных пунктов в ее долине. В течение многих месяцев река несла тонны взвешенного материала вплоть до самого ее устья, что полностью исключило ее использование для водоснабжения.

Описанные стихийные явления — это природные процессы, но они усугубляются и умножаются деятельностью человека. Предполагаемое строительство на территории Лагонакского нагорья неизбежно приведет к изменению рельефа, подрезке склонов и, как следствие, к активизации обвалов, оползней и селей [4].

Лагонакское нагорье — карстовый массив. Для карстовых ландшафтов характерны такие особенности, как фрагментарность и маломощность почв, наличие замкнутых котловин, провальных воронок и пещер, отсутствие значительных поверхностных водотоков. Дренаж территории осуществляется в основном через подземные полости и открытые трещины [5]. Карстовые воронки распространены по всему нагорью и исчисляются тысячами. Они играют особую роль в аккумуляции снега, что важно для формирования карстовых вод, которые питают истоки рек Белая, Цица, Пшеха — важнейших источников водоснабжения Республики Адыгея и прилежащих районов Краснодарского края. А вот на самом массиве воды практически нет. Даже имеющиеся немногочисленные ручьи и речушки в последние годы полностью высыхают летом из-за продолжительных засух. Трудно себе представить, как будет функционировать крупный курорт в условиях отсутствия воды.

Карстовые ландшафты относятся к категории особо уязвимых и, по сравнению с другими типами геокомплексов, сильнее и резче реагируют на различные воздействия. В большинстве случаев ответные реакции экосистем носят здесь негативный характер и вызывают деградацию природной среды.

Любое масштабное строительство неизбежно приведет к деградации карстовых ландшафтов и, что особенно важно, может привести к нарушению и загрязнению запаса чистой питьевой воды, что может повлечь за собой крайне негативные последствия для жителей Республики Адыгея и Краснодарского края в будущем. Лагонакское нагорье должно рассматриваться в первую очередь как территория формирования подземных вод, а проектирование любой деятельности на этой территории должно подчиняться главной задаче: сохранению геологического строения и гидрологического режима.

В ботаническом отношении территория Лагонакского нагорья относится к наиболее ценным участкам Западного Кавказа. Это один из центров формирования видового разнообразия Кавказа. Для растительности нагорья характерны высокий эндемизм и богатство флоры, что объясняется природной изоляцией, древностью и своеобразным известняковым субстратом, распространенными карстовыми явлениями и положением на границе двух крупных регионов Кавказа: массив находится на стыке двух ботанических провинций — Колхидской и Кавказской, на границе двух климатических зон — умеренной и субтропической средиземноморской [6]. Следует отметить, что многие группы растительных организмов этой территории изучены далеко не полно. Наибольшей концентрацией эндемичных видов характеризуется Фишт-Оштенский массив.

Видовое богатство альпийских фитоценозов нагорья превышает богатство сообществ аналогичных местообитаний в других районах заповедника, а видовое богатство ряда сообществ субальпийских среднетравных лугов является рекордно высоким для всего Западного Кавказа.

Осуществляемая в последнее время деятельность на Лагонакском нагорье — ограниченный выпас скота и пешие туристические маршруты — не наносят значительного урона растительным сообществам. В то же время любое капитальное строительство, подразумевающее прокладку дорожной сети и других инфраструктурных элементов, потребует работ с использованием тяжелой техники, которая нанесет серьезнейший и, возможно, невосполнимый урон почвенному покрову и растительности нагорья, что, в свою очередь, будет провоцировать развитие эрозионных процессов. Для восстановления естественной растительности на таких участках потребуются столетия.

С териологической точки зрения ценность Лагонакского нагорья определяется прежде всего сохранившейся здесь изолированной группировкой кавказской серны (Rupicapra rupicapra caucasica), численность которой в последние годы начала постепенно восстанавливаться и достигает сейчас 120 особей. Также на территории плато находятся места летнего выпаса других копытных, в том числе кавказского тура, благородного оленя и др. [7]. В многочисленных пещерах нагорья обитают колонии летучих мышей (не менее 10 видов), занесенных в Красные книги различного уровня.

Территория Лагонакского нагорья является одной из ключевых для популяции бурого медведя на Западном Кавказе. В карстовых массивах истоков Пшехи и Цице расположены важнейшие берложные стации медведя, здесь залегает в спячку приблизительно шестая часть всех медведей, сохранившихся на Западном Кавказе [8]. Местные жители регулярно отстреливают медведей под предлогом защиты стад, когда в результате беспокойства или утраты охотничьей территории медведи вынуждены перемещаться по окрестностям КГПБЗ. Строительство и функционирование рекреационных объектов на Лагонакском нагорье приведет к неизбежному обострению этого конфликта.

Лагонакское нагорье в составе КГПБЗ является ключевой орнитологической территорией международного значения. Около 15% его орнитофауны составляют виды птиц, внесенных в Красные книги различных уровней [9]. Для целого ряда высокогорных видов птиц на Лагонакском нагорье проходит северо-западная граница ареала, что также подтверждает высокую научную ценность этого района. Здесь проходит мощный миграционный путь перелетных видов птиц, среди которых много редких и «краснокнижных», в том числе занесенных в Красную книгу России [10].

Многократное увеличение рекреационной нагрузки при организации крупного всесезонного курорта приведет к разрушению локальных популяций птиц по причине нарушения местообитаний и беспокойства на гнездовых территориях. Также вызывает опасения строительство на территории нагорья линий электропередач, являющихся одним из основных факторов гибели хищных птиц по всему миру, в том числе в Российской Федерации.

Лагонакское нагорье является местом обитания редких и эндемичных видов земноводных, в числе которых тритон Карелина, малоазиатский тритон, тритон Ланца, колхидская жаба, кавказская крестовка, и рептилий: западнокавказской скальной ящерицы, скальной ящерицы Дерюгина, гадюки Динника. Эта территория характеризуется также чрезвычайно высоким видовым разнообразием наземных моллюсков, причем значительная часть из них — региональные и локальные эндемики, в том числе два абсолютных эндемика, обнаруженные и описанные только на территории нагорья.

Огромный интерес представляет малоизученная оригинальная энтомофауна Лагонакского нагорья. Эндемизм некоторых групп насекомых превышает 60%. Только жужелиц здесь обитает 68 видов, причем 11 из них (16%) — узколокальные эндемики Западного Кавказа. Из 10 видов высокогорных шмелей 50% — узколокальные эндемики. <…> Территория Лагонакского нагорья является чрезвычайно значимой для сохранения редких и исчезающих видов. Здесь зафиксировано 196 редких видов животных, растений и грибов, включенных в российские Красные книги федерального и регионального значения. Это рекордное число по сравнению с другими равноценными территориями Кавказского заповедника [11].

<…> Лагонакское нагорье является природным изолятом с ограниченным числом внешних источников заселения, и поэтому любое, даже случайное, локальное вымирание популяций или видов здесь будет иметь необратимый характер. Подобные островные системы особенно чувствительны к любым формам антропогенного воздействия. Это обусловливает высокую уязвимость биологических сообществ данной территории и требует особо строгих мер охраны.

Таким образом, научное сообщество считает абсолютно недопустимым выделение Лагонакского нагорья и Фишт-Оштенского горного массива в качестве биосферного полигона и устройство на нем каких-либо новых объектов инфраструктурного или рекреационного характера, кроме уже оборудованных туристических троп и стоянок. Ввиду особенно высокой ценности этой территории не только для Кавказского природного биосферного заповедника, но и для сохранения видового разнообразия растений и животных в общероссийском и мировом масштабе, ценность этой территории не только не может быть поставлена под сомнение, но будет только возрастать ввиду усиливающегося антропогенного воздействия на природные территории нашей страны в целом и Кавказского хребта в частности.

Создание инфраструктурных и рекреационных объектов, несомненно, будет способствовать утрате этой уникальной территорией своего статуса и вымиранию редких видов растений и животных не только непосредственно на Лагонакском нагорье, но и на всей экологически связанной с ним территории Западного Кавказа. При этом территория Лагонакского нагорья и Фишт-Оштенского горного массива является целостным участком экосистемы КГПБЗ и не может быть расчленена на участки, имеющие большую или меньшую природоохранную ценность.

Нетронутая природа Кавказского заповедника уже давно привлекает внимание государственных органов различного ранга, а также коммерческих организаций. Главная цель создания особо охраняемых территорий — сохранение природных комплексов и биоразнообразия — уходит на задний план. На первое место выдвигаются идеи коммерциализации заповедников и национальных парков. Вместо щадящего экологического туризма, объектом которого является именно дикая, нетронутая природа, навязываются наиболее разрушительные для природных систем формы индустриального туризма, с возведением сопутствующей инфраструктуры непосредственно на охраняемых территориях — крупные горнолыжные комплексы, дороги, линии электропередачи и другие капитальные объекты. Были предприняты шаги для придания законности этим действиям [12]. <…>

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