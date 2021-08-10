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Alex
Alex
11 часов(-а) назад

По-моему, в заметке присутствуют произвольные утверждения и отсутствует внутренняя логика.
Что касается вывода, то некоторые черты сходства с советской эпохой и видимое падение креативности и эффективности (сужу по деградации сайта ИноСМИ) могут объясняться естественным старением режима и не являются неизбежными. Поэтому достижение уровня западной эффективности в исторической политике представляется в принципе возможным, хотя и не в ближайшем будущем и вряд ли под руководством Мединского.

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