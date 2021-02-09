ТрВ № 3 (322) за 2021 г.: Этот вирус мы победим

09.02.2021 / № 322 /  Выпускающий редактор: Наталия Демина /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 321 от 26 января 2021 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

«Нужна агрессивная вакцинация по всему миру»
Евгений Кунин и Алексей Кондрашов о возможности победы над COVID-19 — стр. 1, 3

Что мы знаем и чего не знаем
Ольга Матвеева анализирует информацию об «ЭпиВакКороне» — стр. 2–3

«Надо больше советоваться с учеными»
Интервью Ольги Орловой с президентом РАН Александром Сергеевым — стр. 4–5

«Остановить нарастающую конфронтацию…»
Открытое письмо ученых о ситуации в России — стр. 5

Университетский друг Сахарова
К 100-летию физика и литератора Михаила Левина — стр. 8–9

Юбилей
К 70-летию япониста Александра Мещерякова — стр. 10–11

Живой язык
Ирина Фуфаева о машинистах и машинистках — стр. 14

Образование
Леонид Перлов о том, откуда берутся учителя, — стр. 15

В жерновах судебной машины
16 февраля в Санкт-Петербурге будет рассмотрена кассация по делу Юрия Дмитриева — стр. 16

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