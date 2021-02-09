ТрВ № 3 (322) за 2021 г.: Этот вирус мы победим

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 321 от 26 января 2021 года в PDF

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Анонс номера

«Нужна агрессивная вакцинация по всему миру»

Евгений Кунин и Алексей Кондрашов о возможности победы над COVID-19 — стр. 1, 3

Что мы знаем и чего не знаем

Ольга Матвеева анализирует информацию об «ЭпиВакКороне» — стр. 2–3

«Надо больше советоваться с учеными»

Интервью Ольги Орловой с президентом РАН Александром Сергеевым — стр. 4–5

«Остановить нарастающую конфронтацию…»

Открытое письмо ученых о ситуации в России — стр. 5

Университетский друг Сахарова

К 100-летию физика и литератора Михаила Левина — стр. 8–9

Юбилей

К 70-летию япониста Александра Мещерякова — стр. 10–11

Живой язык

Ирина Фуфаева о машинистах и машинистках — стр. 14

Образование

Леонид Перлов о том, откуда берутся учителя, — стр. 15

В жерновах судебной машины

16 февраля в Санкт-Петербурге будет рассмотрена кассация по делу Юрия Дмитриева — стр. 16