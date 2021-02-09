ТрВ № 3 (322) за 2021 г.: Этот вирус мы победим

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 321 от 26 января 2021 года в PDF
Анонс номера
«Нужна агрессивная вакцинация по всему миру»
Евгений Кунин и Алексей Кондрашов о возможности победы над COVID-19 — стр. 1, 3
Что мы знаем и чего не знаем
Ольга Матвеева анализирует информацию об «ЭпиВакКороне» — стр. 2–3
«Надо больше советоваться с учеными»
Интервью Ольги Орловой с президентом РАН Александром Сергеевым — стр. 4–5
«Остановить нарастающую конфронтацию…»
Открытое письмо ученых о ситуации в России — стр. 5
Университетский друг Сахарова
К 100-летию физика и литератора Михаила Левина — стр. 8–9
Юбилей
К 70-летию япониста Александра Мещерякова — стр. 10–11
Живой язык
Ирина Фуфаева о машинистах и машинистках — стр. 14
Образование
Леонид Перлов о том, откуда берутся учителя, — стр. 15
В жерновах судебной машины
16 февраля в Санкт-Петербурге будет рассмотрена кассация по делу Юрия Дмитриева — стр. 16