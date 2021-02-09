Юрий Дмитриев в жерновах судебной машины

Следить за судебной эпопеей дела Юрия Дмитриева становится непросто: суды разных инстанций следуют один за другим, всё сильнее приближая ситуацию к кафкианскому абсурду. Но всё же предстоящее судебное заседание — особое. Не будем прогнозировать его результат; однако дело впервые будет рассмотрено за пределами Карелии, где «непроходимость» любого решения в пользу Дмитриева уже слишком очевидна. В преддверии заседания — несколько слов о нем самом и о том, что ему предшествовало.

16 февраля 2021 года Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге рассмотрит кассационную жалобу на апелляционный приговор, вынесенный Дмитриеву 29 сентября 2020 года Верховным судом Республики Карелия. Заседание начнется в 11:15, на рассмотрение жалобы в расписании суда отведено всего 45 минут. Вести рассмотрение будет Сергей Жернов, судья по уголовным делам. Как и все слушания по делу, это заседание будет закрытым, кроме того, из-за эпидемических ограничений в суд будут допущены только непосредственные участники процесса. То есть в нашем случае — только адвокат Виктор Ануфриев. Сам Дмитриев будет участвовать в заседании по видеосвязи. За 45 минут судьба историка, так много писавшего о судьбах других людей, исковерканных репрессивной машиной, может сильно измениться. Или остаться прежней, за вычетом еще одного шанса на справедливость.

На настоящий момент Юрий Дмитриев признан виновным по ст. 132, ч. 4, п. б УК РФ и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Обвинения по другим статьям (ст. 135 и 135, ч. 3; 222, ч. 1; 242, ч. 2) были отправлены на новое (третье по счету!) рассмотрение в городской суд Петрозаводска. На кассацию 16 февраля вынесена только часть решения — обвинительный приговор, вступивший в силу. Будет ли рассмотрена вторая половина приговора (отправка части дела на пересмотр, который по факту уже начат), зависит от решения судьи.

Этот странный двухчастный приговор, адекватность которого и будет устанавливать Третий кассационный суд общей юрисдикции, был вынесен в ходе апелляционного пересмотра дела. Детали и обстоятельства этого пересмотра, по логике, должны стать веским доводом для отмены судебного решения, которое вернее было бы назвать бессудным. В ходе слушаний Юрий Дмитриев был лишен не только квалифицированной защиты, но и возможности защитить себя самостоятельно. Его адвокат Виктор Ануфриев ходатайствовал о переносе слушаний на несколько дней из-за своей болезни, но суд не пошел ему навстречу, а вместо этого назначил нового адвоката — Артёма Черкасова. Новый защитник, не имея возможности вникнуть в детали дела (на изучение 19 томов у него было всего три дня), не встретившись со своим подзащитным, ничего не противопоставил агрессивной тактике суда и лишь создал внешнюю видимость защиты.

Сам Дмитриев, несмотря на ходатайства о своем личном присутствии в зале заседаний, не был туда допущен. Слышимость по удаленной связи была такой, что половину слов он не смог разобрать (особенно учитывая диагностированное у него позже ослабление слуха на 25%), а за каждое уточнение вопроса председатель судейской коллегии Алла Раць угрожала вовсе отстранить его от участия в заседании. Молниеносно — за четыре дня, без согласования с защитой экспертной организации и состава специалистов — была произведена новая экспертиза фигурирующих в деле фотографий. В таком режиме Верховный суд за два заседания отменил приговор, вынесенный городским судом после полутора лет тщательного изучения дела с опросом десятков свидетелей и экспертов.

Напомним, что полгода назад, в июле 2020 года, городской суд Петрозаводска вынес свой вердикт по делу Дмитриева. Историк был признан невиновным по трем статьям обвинения: в совершении развратных действий (ст. 135 и 135, ч. 3), изготовлении порнографии (242, ч. 2), незаконном хранении оружия (222, ч. 1); виновным — в совершении действий сексуального характера (ст. 132, ч. 4, п. б), с сокращением срока наказания ниже установленного для этой статьи порога. Из полагавшегося ему по приговору срока — три с половиной года — Дмитриеву оставалось досидеть четыре месяца. Такое решение было всеми воспринято как скрытая форма оправдания, ставшая в последнее время обычной в практике российских судов по политическим делам. Если бы не чудовищный, опрокинувший всю работу городского суда апелляционный приговор Верховного суда Карелии, то Дмитриев уже три месяца назад вышел бы на свободу. Сентябрьский приговор ВС Карелии необычен не только теми методами, которыми действовали обвинители и судьи, но и своей неслыханной жестокостью (срок увеличен почти в четыре раза), а также абсурдностью: третий пересмотр дела, на который отправлены обвинения с отмененным оправдательным приговором, ясно дает понять, что в судебной системе Карелии обнаружился нешуточный сбой.

Теперь дело Юрия Дмитриева будет рассмотрено в Санкт-Петербурге — хочется верить, что рычаги давления на суд, которые действовали в Петрозаводске, здесь не будут иметь силы. Конечно, и в этом случае нет никаких гарантий, что суд отнесется к делу с должной беспристрастностью, с вниманием к представленным на рассмотрение материалам, но надежда на это всё же есть.

Ирина Галкова, Международный «Мемориал»