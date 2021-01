Остановить нарастающую конфронтацию и обратиться к сотрудничеству и диалогу

Мировое сообщество столкнулось со множеством глобальных проблем и противоречий, которые усилились на фоне пандемии коронавируса. На этом же фоне развиваются крайне тревожные и опасные события в России, негативно сказывающиеся как на состоянии общества, так и на отношениях страны с международным сообществом. Эти события включают отравление и арест в России оппозиционного политика Алексея Навального, жестокое обращение с мирными протестующими и политическое преследование несогласных, а также тенденцию к самоизоляции и усилению конфронтации России с другими странами. Мы, нижеподписавшиеся ученые, работающие в разных странах мира, считаем необходимым высказаться по следующим вопросам:

1. Недопустимость применения химического оружия, необходимость расследования отравления Алексея Навального, а также прекращение политического преследования его и его сторонников. Мы потрясены и возмущены фактом использования химического оружия на территории России против гражданина России, Алексея Навального [1,2]. Как ученые мы испытываем чувство негодования в связи с тем, что изобретения человеческого гения в области химической науки используются не на благо людей, а для нанесения им вреда. Хранение, распространение и использование химического оружия является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия [3], вступившей в силу 29 апреля 1997 года и ратифицированной 65 странами, включая Россию. Мы крайне встревожены указаниями на то, что это чудовищное преступление осуществлено с участием сотрудников российских спецслужб, а также тем, что эти сотрудники могут быть причастны к ряду других подобных преступлений против граждан России. Отсутствие расследования отравления Алексея Навального в России, а также его задержание и арест по возвращении на Родину после лечения порождают возмущение в обществе, способствуют усилению гражданского противостояния и дестабилизации обстановки в стране. Мы призываем прекратить преследования Алексея Навального и его сторонников, провести честное и открытое расследование его отравления и наказать виновных.

2. Соблюдение прав граждан РФ на мирное собрание и необходимость диалога между властью и обществом. Мы возмущены фактами насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении мирных демонстрантов. Отсылки к опыту демократических стран, где якобы осуществляются такие же действия, противоречат фактам. Мы хорошо знаем ситуацию в этих странах и видим, что протесты летом 2019 года в Москве и совсем недавно по всей России были мирными, а их разгон неоправданно жестоким. Мы видим, что в России набирает скорость маховик репрессий против несогласных — разворачивается уголовное преследование участников демонстраций и принимаются судебные решения, имеющие всё меньшее отношение к закону. Нам очевидно, что власть предпринимает попытку запугать несогласных, сбить волну протеста и поставить под контроль гражданское общество. Эта стратегия обречена на провал. Статья 31 Конституции РФ провозглашает право каждого гражданина собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Демократический процесс немыслим без исполнения этого базового права. Научные исследования показывают, что граждане счастливее в более свободных странах с высоким Индексом свободы прессы и волеизъявления [4]. Напротив, жестокое подавление протеста и отсутствие диалога с обществом усиливает противоречия и может привести страну к катастрофе, как хорошо известно из истории самой России. Поэтому мы призываем российскую власть к честному диалогу со всем обществом. Необходимо остановить фактический запрет мирных собраний и митингов, а также аресты, уголовное преследование и вообще любое применение силовых методов в отношении мирных демонстрантов.

3. Международное сотрудничество в области науки и здравоохранения – важнейший инструмент для достижения благополучия и стабильности. Пандемия коронавируса показала неготовность правительств и человечества в целом к глобальным вызовам [5]. Вместе с тем стала очевидна огромная роль науки в понимании природы вирусной инфекции, предотвращении ее распространения и создании эффективных вакцин против коронавируса в беспрецедентно короткие сроки. Ученые и медики продемонстрировали всему миру необходимость международного сотрудничества в области науки и здравоохранения, важность быстрого обмена информацией наряду с просвещением населения. Мы считаем, что в России пока упущена возможность консолидации интеллектуальной элиты и всего общества в борьбе против пандемии. Также оказывается пока незадействованным мощный ресурс для снижения международной напряженности путем сотрудничества для совместной борьбы с пандемией. Вместо этого делаются попытки создания образа внешнего врага, напрямую ведущие к изоляции страны. Мы глубоко озабочены попытками ограничить международное сотрудничество, а также тем, что некоторые ученые, имеющие научные контакты с зарубежными коллегами, привлекаются к уголовной ответственности по надуманным основаниям. Современная наука не может развиваться в условиях изоляции. Мы приветствуем ориентацию России на развитие науки и технологий [6], однако, без международного сотрудничества наука в стране истощится, а без науки у страны не будет будущего. Мы призываем использовать потенциал международного сотрудничества для совместной борьбы с глобальными угрозами человечеству, а также для снижения противоречий и усиления взаимопонимания между странами.

В своей Нобелевской лекции 1975 года А. Д. Сахаров подчеркивал: «Мир, прогресс, права человека — эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими» [7]. Mы призываем следовать заветам этого великого патриота России.

Цитируемые источники:

Подписи*

[1] «OPCW Issues Report on Technical Assistance Requested by Germany». Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. 6 October 2020. Archived from the original on 6 October 2020. Retrieved 6 October 2020. https://www.opcw.org/media-centre/news/2020/10/opcw-issues-report-technical-assistance-requested-germany [2] D. Steindl, W. Boehmerle, R. Körner, D. Praeger, M. Haug, J. Nee, et al. «Novichok nerve agent poisoning», Lancet, 397, 249-252 (2021). [3] The Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction. En: https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention Ru: https://www.opcw.org/ru/konvenciya-o-khimicheskom-oruzhii [4] A. Abdur Rahman and R. Veenhoven, «Freedom and Happiness in Nations: A Research Synthesis,» Appl. Res. Qual. Life 13, 435–456 (2018). [5] C. V. Fry, X. Cai, Y. Zhang, and C. S. Wagner, «Consolidation in a crisis: Patterns of international collaboration in early COVID-19 research,» PLoS One 15, e0236307 (2020). [6] Q. Schiermeier, «Russia aims to revive science after era of stagnation,» Nature 579, 332–336 (2020). [7] Нобелевская лекция А. Сахарова «Мир. Прогресс. Права человека».

* (В алфавитном порядке; все подписавшиеся участвуют в личном качестве и не представляют свои учреждения.)

Валерий Аджиев, главный научный сотрудник, Национальный Центр Компьютерной Анимации, Университет Борнмута, Великобритания // Principal Academic, The National Centre for Computer Animation, Bournemouth University, UK

Александр Бадяев, профессор, Университет Аризоны (США) // Alexander Badyaev, Professor, University of Arizona (USA)

Георгий Базыкин, PhD, д.б.н. // Georgii Bazykin, PhD, D.Sc.

Наталия Берлова, профессор прикладной математики, факультет прикладной математики и теоретической физики, Кембриджский Университет, Великобритания // Natalia Berloff, professor of applied mathematics, Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge (United Kingdom)

Алексей Бобровский, Проф. РАН, доктор химических наук, лауреат Премии Президента РФ для молодых ученых, главный научный сотрудник Химического факультета МГУ // Alexey Bobrovsky, Prof. RAS, DrSci, Laureate of the Prize of the President of the Russian Federation for Young Scientists, Principal Researcher of the Faculty of Chemistry of Moscow State University

Сергей Божевольный, Университет Южной Дании (Дания) // Prof. Dr. Sergey I. Bozhevolnyi, Head of Centre for Nano Optics, University of Southern Denmark, Chair of Technical Sciences at Danish IAS (Denmark)

Татьяна Бронич, профессор фармацевтических наук (США) // Tatiana Bronich, Professor of Pharmaceutics (USA)

Анатолий Вершик, доктор физико-математических наук, член Европейской академии (Россия)

Andre Geim (Андрей Константинович Гейм), Regius Professor and Royal Society Research Professor, University of Manchester (UK)

Ян Галимов, научный сотрудник Института Биологии Развития РАН, Россия // Yan Galimov, research scientist, Institute for Developmental Biology, RAS, Russia

Михаил Гельфанд, д.б.н., профессор, член Европейской академии, Россия // Mikhail Gelfand, PhD (math.), DSc. (biol.), professor, member of Academia Europaea, Russia

Вадим Гладышев, профессор медицины, Гарвардский университет (США) // Vadim N. Gladyshev, Professor, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School (USA)

Михаил Глазов, д.ф.-м.н., член.-корр. РАН, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, С.-Петербург, Россия // Mikhail Glazov, Dr. Sci. in physics, corresponding member of the RAS, Ioffe Institute, St. Petersburg, Russia

Sergey Glebov, PhD, Associate Professor of History at Smith College and Amherst College (USA)

Сергей Гуриев, профессор экономики, Сайенс По, Париж, Франция // Sergei Guriev, Professor of Economics, Sciences Po, Paris, France

Владимир Дьяконов, профессор, Зав. кафедрой физики, Университет Вюрцбурга, Германия // Vladimir Dyakonov, Professor, Chair of Experimental Physics, Julius-Maximilian University of Würzburg, Germany

Михаил Дьяконов, физик, профессор, лауреат Государственной премии СССР, почетный член Физико-Технического института им. А.Ф. Иоффе, С. Петербург, профессор эмеритус лаборатории Шарля Кулона, Университет Монпелье, Франция // Michel Dyakonov, Laboratoire Charles Coulomb, Université Montpellier (France)

Дмитрий Федянин, старший научный сотрудник, Московский физико-технический институт, физик (Россия) // Dmitry Fedyanin, Senior Research Fellow, Moscow Institute of Physics and Technology (Russian Federation)

Igor Efimov (Игорь Рудольфович Ефимов), PhD, NAI, Alisann & Terry Collins Professor, The George Washington University Washington DC, USA

Сергей Ерофеев, профессор социологии, Ратгерский университет, Нью-Джерси, США // Sergei Erofeev, Professor of Sociology, Rutgers University, New Jersey, USA

Кирилл Еськов, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН, Россия // Kirill Eskov, senior scientist, Institute for Paleontology RAS, Russia

Nikolay Zheludev, Fellow of the Royal Society and Member of the US National Academy of Engineering

Екатерина Журавская, профессор Парижской Школы Экономики (Франция) // Ekaterina Zhuravskaya, Professor, Paris School of Economics (France)

Владимир Захаров, доктор физ.-мат. наук, академик РАН, профессор Аризонского университета (США) // Vladimir Zakharov, full member of the Russian Academy of Sciences, Regent’s professor at University of Arizona (USA)

Андрей Зорин, профессор русской литературы, Оксфордский университет, Великобритания // Andrei Zorin, chair of Russian, University of Ox

Аскольд Иванчик, д.и.н, член-корреспондент РАН и Института Франции (АНИС) (Россия/Франция) // Askold Ivantchik, Dr.habil. in Ancient History, corresponding member of the RAS and the Institut de France (AIBL) (Russia/France)

Олег Ицхоки, Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) // Oleg Itskhoki, Professor, Venu and Ana Kotamraju Endowed Chair in Economics, UCLA (USA)

Георгий Кантор, профессор древней истории, Оксфордский университет (Великобритания) // Georgy Kantor, Associate Professor of Ancient History, University of Oxford (UK)

Mikhail A. Kats (Михаил Аркадьевич Кац), Jack St. Clair Kilby Associate Professor of Electrical and Computer Engineering, University of Wisconsin-Madison (USA)

Александр Кабанов, доктор химических наук, член-корреспондент РАН, член Европейской академии и Национальной академии изобретателей США, заслуженный профессор Университета Северной Каролины (США/Россия) // Alexander Kabanov, MAE, NAI, corresponding member of Russian Academy of Sciences, Mescal S. Ferguson Distinguished Professor, University of North Carolina at Chapel Hill (USA/Russia)

Андрей Калиничев, профессор физической химии, Высшая Школа Горных Наук и Телекоммуникаций, Нант, Франция // Andrey Kalinichev, Directeur de Recherche, Institut Mines-Télécom Atlantique, Nantes (France)

Алексей Кондрашов, к. б. н., профессор Университета Мичигана (США/Россия) // Alexey Kondrashov, University of Michigan (USA/Russia)

Фёдор Кондрашов, PhD, профессор, Институт Науки и Технологий (Австрия) // Fyodor Kondrashov, PhD, professor at the Institute of Science and Technology (Austria)

Александр Краснок, P.h.D., профессор, физика (США) // Alex Krasnok, P.h.D., Assistant Professor, physics (USA)

Алексей Крушельницкий, д.ф.-м.н., научный сотрудник Университета Мартина Лютера, Халле (Германия)

Евгений Кунин, к.б.н., ведущий научный сотрудник Института Здравоохранения США, член Национальной Академии Наук США, член Американской Академии Искусств и Наук, иностранный член РАН (США) // Eugene V Koonin, PhD, Evolutionary Genomics Group Leader, NIH Distinguished Investigator, National Institutes of Health, Member of the National Academy of Sciences and American Academy of Arts and Sciences, Foreign Member of the Russian Academy of Sciences (USA)

Наталия Личиницер, профессор, действительный член Американского физического общества и Оптического общества (США) // Natalia Litchinitser, Professor of ECE and Physics, Fellow of APS and OSA (USA)

Мария Логачева, к.б.н., биолог (Россия) // Maria Logacheva, PhD (Russia)

Руслан Меджитов, профессор, Йельский Университет (США) // Ruslan Medzhitov, Professor, Yale University (USA)

Сергей М. Миркин, профессор биологии, Университет Тафтс, США // Sergei M. Mirkin, Professor and White Family Chair in Biology, Tufts University, (USA)

Marina Mogilner, Edward and Marianna Thaden Chair in Russian and East European Intellectual History Associate Professor of History, Department of History, University of Illinois at Chicago (USA)

Андрей Москаленко, профессор, физика, Корейский институт передовых технологий (Южная Корея) // Andrey Moskalenko, Assistant Professor, Department of Physics, KAIST (Republic of Korea)

Майя Муратова, доцент факультета искусства и истории искусства, университет Аделфай (США) // Maya Muratov, PhD, associate professor of History of Art, Adelphi University (USA)

Николай Мюге, биолог, ВНИРО, Москва (Россия) // Nikolai Mugue, biologist, VNIRO, Moscow (Russia)

Александр Наймарк, профессор истории искусств, Университет Хофстра, Нью-Йорк (США) // Aleksandr Naymark, Professor of Fine Arts, Design and Art History, Hofstra University, New York (USA)

Михаил Никифоров, Профессор кафедры биологии рака, Высшая школа медицины Уэйк Форест (США) // Mikhail Nikiforov, Professor of Cancer Biology, Wake Forest School of Medicine (USA)

Дарья Онищук, биолог, доцент университета г. Фрайбурга (Германия) // Dr. Daria Onichtchouk, developmental biologist, Albert-Ludwigs University of Freiburg (Germany)

Алексей Пашкин, физик, Центр им. Гельмгольца Дрезден-Россендорф (Германия) // Alexej Pashkin, physicist, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Germany)

Екатерина Правилова, профессор истории, Принстонский университет (Россия/США) // Professor of History, Princeton University (Russia/USA)

Igor B. Roninson (Игорь Ронинсон), PhD, Director, Center for Targeted Therapeutics, SmartState Endowed Chair in Translational Cancer Therapeutics, Professor, Drug Discovery and Biomedical Sciences University of South Carolina College of Pharmacy (USA)

Андрей Ревякин. к.б.н., лектор, факультет молекулярной и клеточной биологии, Лейчестерский Университет (Великобритания) // Andrey Revyakin, BSc, MSc, FHEA, PHD, DGAF, SNAFU Molecular and Cell Biology Leicester Institute for Structural and Chemical Biology University of Leicester (UK)

Михаил Рубинштейн, заслуженный профессор механической инженерии и материаловедения, биомедицинской инженерии, химии и физики, Университет Дюка (США) // Michael Rubinstein, Aleksander S. Vesic Distinguished Professor of Mechanical Engineering & Materials Science, Biomedical Engineering, Chemistry, and Physics, Duke University (USA)

Роальд Сагдеев, физик, академик РАН, член Национальной академии США, заслуженный профессор-эмеритус Университета Мэрилэнд (США) // Roald Sagdeev, NAS, full member of Russian Academy of Sciences, Distinguished University Professor Emeritus, University of Maryland (USA)

Денис Селецкий, физик, профессор, Монреальский технический университет (Канада) // Denis Seletskiy, Canada Research Chair and Associate Professor of Engineering Physics, Polytechnique Montreal (Canada)

Галина Селиванова, PhD, профессор, Каролинский Институт (Швеция) // Galina Selivanova, PhD, Professor, Karolinska Institutet (Sweden)

Александр Сидоркин, декан и профессор, Университет Штата Калифорния в Сакраменто (США) // Alexander “Sasha” Sidorkin, Dean, College of Education, California State University Sacramento (USA)

Alexei Sokolov (Алексей Соколов), Professor of Physics, Texas A&M University (USA)

Константин Сонин, профессор Чикагского университета (США) // Konstantin Sonin, John Dewey Distinguished Service Professor, Irving B. Harris Graduate School of Public Policy Studies, University of Chicago (USA)

Шамиль Сюняев, профессор биомедицинской информатики, Медицинский факультет Гарвардского университета, профессор медицины, Клиника Бригам энд Вименс, Медицинский факультет Гарвардского университета (США) // Shamil Sunyaev, Professor of Biomedical Informatics, Harvard Medical School, Professor of Medicine, Distinguished Chair of Computational Genomics, Brigham & Women’s Hospital, Harvard Medical School (USA)

Татьяна Татаринова, руководитель лаборатории вычислительной биологии, Университет Ла Верне (США) // Dr. Tatiana V. Tatarinova, Fletcher Jones Endowed Chair in Computational Biology, University of La Verne (USA)

Никита Торопов, к.ф.-м.н., физика, научный сотрудник Института живых систем, Университет Эксетера (Великобритания) // Nikita Toropov, Ph.D., physics, research fellow, Living Systems Institute, University of Exeter (United Kingdom)

Александр Тропша, заслуженный профессор химической биологии и медицинской химии Университета Северной Каролины (США) // K.H. Lee Distinguished Professor, Division of Chemical Biology and Medicinal Chemistry (USA)

Сергей К. Турицын, к.ф.-м.н., профессор, Астоновский университет (Великобритания) // Sergei K. Turitsyn, Professor, Aston University (UK).

Валерий Фокин, профессор химии, Университет Южной Калифорнии (США) // Valery Fokin, Professor of Chemistry, University of Southern California (USA)

Нина Хрущева, профессор факультета международных отношений, Университет Новой Школы, Нью-Йорк (США) // Nina Khrushcheva, professor of international affairs, New School University, New York (USA)

Jacob Khurgin, Johns Hopkins University, Department of Electrical and Computer Engineering, Fellow of the American Physical Society (USA)

Михаил Цфасман, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник ИППИ РАН, ведущий научный сотрудник Национального научного центра Франции (Россия/Франция) // Michael A. Tsfasman, director of research at the CNRS, principal research fellow of the IITP RAS

Мария Чехова, профессор физики, Институт Макса Планка физики света (Германия) // Maria Chekhova, Prof. Dr., Max-Planck Institute for the Science of Light (Germany)

Gulnaz Sharafutdinova (Гульназ Шарафутдинова), Reader in Russian Politics, King’s College London (UK)

Евгений Шахнович, профессор химии, химической биологии и биофизики, Гарвардский университет (США) // Eugene Shakhnovich, Professor of Chemistry, Chemical Biology and Biophysics, Harvard University (USA)

Александр Шень (Alexander Shen), научный сотрудник (DR2) CNRS, университет Монпелье (Франция)

Борис Штерн, д.ф.-м.н., в.н.с., Институт ядерных исследований РАН (Россия)

Александр Эткинд (Alexander Etkind), профессор истории, European University Institute in Florence (Италия)

Andrei K. Yudin, Ph.D., C.M., Professor, University of Toronto, Department of Chemistry, Canada Research Chair (Canada)

Лев Ямпольский, профессор Восточно-Теннессийского университета (США) // Lev Yampolsky, Professor, East Tennessee State University (USA)