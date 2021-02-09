Этот вирус мы победим. Вопрос лишь в цене победы

Блиц-интервью c вед. науч. сотр. Института здравоохранения США, членом Национальной академии наук США, членом Американской академии искусств и наук, иностранным членом РАН Евгением Куниным. Беседовала Наталия Демина.

— Какие крупные продвижения по борьбе с COVID-19 вы бы отметили?

— Давайте я начну не с продвижений, а с понимания эволюции вируса.

Здесь есть важный сдвиг. Появление новых высокоинфекционных вариантов ясно показывает, что вирус COVID-19 адаптируется. Дебаты по этому поводу более неуместны. Справедливости ради замечу, что мы сделали такой вывод уже какое-то время назад, вот здесь [1].

Но как-то многие в это не верили. Теперь — верят. И еще: теперь ясно, что вирус вовсе не обязательно эволюционирует в сторону снижения вирулентности. И это, конечно, было ясно раньше, ну вот хоть здесь [2]. Но опять-таки, с появлением новых вирулентных вариантов дебаты более неуместны.

Всё это, в общем, плохие новости. Вполне предсказуемые и предсказанные. Понимать это важно, в частности, и для того, чтобы осознавать важность ограничения распространения вируса (ношения масок и пр.). Снижение размера популяции вируса уменьшает вероятность возникновения новых вариантов: элементарная популяционная генетика. А продвижение по борьбе только одно — вакцины.

— Что вам самому кажется сейчас самым важным в борьбе с этим вирусом?

— Разумеется, достаточно быстрая и полная вакцинация населения.

— Увенчается ли эта гонка вооружений (эволюция вируса vs разработки науки) успехом человечества?

— Конечно, я в этом убежден. Вопрос в цене победы, во всех смыслах — и прямых потерь, и времени, и экономических последствий. А это трудно пока предсказать. Многое зависит от того, появятся ли высокоинфекционные варианты, устойчивые к вакцинам.

— Как продвигаются ваши совместные исследования с Михаилом Кацнельсоном на стыке физики и биологии?

— Приятно поговорить об этом, а не о коронавирусе, прямо скажу. Наши исследования развиваются. Хотя мы опубликовали несколько статей, за которые мне совсем не стыдно, я считаю, что мы только в самом начале пути. Идеи высказаны, а главные результаты еще не получены. Но мы развиваем сразу несколько перспективных направлений. Сейчас к нам присоединился еще один физик высшего класса, Виталий Ванчурин, который в течение года будет работать в моей лаборатории (в основном виртуально, конечно). Так что я рассчитываю на серьезный прогресс к концу года. Деталей пока не буду раскрывать, скажу только, что у нас теперь уже стык не только с физикой, но и с теорией машинного обучения (именно теорией, а не практическим применением).

P. S. Против своего обыкновения и хотя меня об этом не просили, я считаю своим долгом сказать несколько слов о происходящем вокруг Алексея Навального, а также о недавнем письме ученых [3], которое я имел честь подписать. Не то чтобы у меня были какие-то сомнения в том, что я и мои коллеги и друзья поступаем правильно, подписывая это письмо. Но если бы такие сомнения вдруг были, они бы полностью рассеялись после чтения многочисленных комментариев на разных сайтах, где это письмо появилось.

Конечно, много комментариев в поддержку, но очень много и других — «о вашингтонском обкоме» и о том, что эмигрантам на службе у этого обкома следует молчать (я суммирую в нейтральных терминах, там много любопытного). Так вот, выскажу свое четкое мнение: а нет, не следует молчать. Здесь речь не о политике, а об элементарных человеческих правах, которые нарушаются с полным бесстыдством, — это, конечно, не только о Навальном, но, еще более, о жестоком подавлении мирных демонстраций, пародии на суд и прочем. Об этом нельзя молчать, и где кто живет, ровно никакого значения не имеет. Особенно, кстати, глупо волноваться о месте проживания во время пандемии.