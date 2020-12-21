ТрВ № 25 (319) за 2020 г.: Mobilis in mobili

22.12.2020 / № 319 /  Выпускающий редактор: Алексей Огнёв /  Архив / 334 просм., 91 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 319 от 22 декабря 2020 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Японский сапсан и китайская богиня вернулись с небес
Александр Хохлов повествует об успешном завершении космических миссий «Хаябуса-2» и «Чанъэ-5» — стр. 3

Реквием по телескопу «Аресибо»
Леонид Гурвиц — об истории инструмента — стр. 4
Борис Штерн — об открытии двойных пульсаров (1974) и «монструозной» планетной системы у миллисекундного пульсара (1990) — стр. 5
Владимир Согласнов — о новогодней командировке на Пуэрто-Рико — стр. 6
Юрий Ковалев — о совместной работе «Радиоастрона» и «Аресибо» — стр. 9

D’où venons nous? Que sommes nous? Où allons nous?
Рецензия Никиты Вихрева на книгу Дэвида Райха о палеогенетике — стр. 7

Внутренняя кухня популяризатора науки
Игорь Иванов выпустил руководство для авторов научно-популярных текстов — стр. 8–9

Память об ученых, убитых государством
Очерк Ларисы Мелиховой о проекте «Последний адрес» (уже установлено 1111 мемориальных табличек) — стр. 10–11

«Свалится с кадки — платит семитку»
Никита Соколов — о просвети­тельской акции «Исторический день» — стр. 11

Воскрешение черновиков
Елена Пенская рассказывает о проекте «Автограф» и беседует с зав. отделом рукописей ИМЛИ РАН — стр. 12–13

Прощание с РФФИ
Подборка документов от Общества научных работников и реплика от Клуба «1 июля» — стр. 14–15

Вниманию читателей!

Традиционно в декабре и январе у «Троицкого варианта» несколько меняется график выхода.

Следующая газета выйдет 12 января, затем 26 января и далее опять будет выходить каждый второй вторник.

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