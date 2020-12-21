Время черновиков

Сейчас, в эпоху пандемии, когда закрыты музеи, архивы, библиотеки — всё острее стоит вопрос не только о сохранении наследия, рукописного в том числе, но и о доступе к нему. Цифровизация документов стала одной из самых насущных задач. Хотелось бы рассказать о некотором опыте в этой области.

Впервые идея создать литературный цифровой портал «Автограф» возникла в группе научно-исследовательских программ Российского государственного архива литературы и искусства. Практически сразу проект поддержал Пушкинский Дом (ИРЛИ РАН). Очень важным для «Автографа» стал 2014 год — год создания Российского научного фонда, который начал финансировать исследования такого масштаба. Речь шла не только о ежегодной оцифровке нескольких тысяч рукописных страниц, но и о фундаментальной текстологической работе — создании цифровой истории произведения, восстанавливающей последовательность редакций по рукописям из различных хранилищ.

Серьезный научный потенциал постепенно вывел «Автограф» за рамки архивной отрасли. Свои материалы для портала передали Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Сейчас на портале более 20 тыс. электронных изображений рукописных страниц — 15 сайтов русских писателей и поэтов ХХ века: Иннокентия Анненского, Бориса Пастернака, Андрея Белого, Фёдора Сологуба, Марины Цветаевой, Александра Блока, Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова, Николая Гумилёва, Валерия Брюсова, Константина Бальмонта, Михаила Булгакова, Михаила Шолохова, Михаила Зощенко. На сайтах-партнерах можно ознакомиться с рукописями Анны Ахматовой, Вячеслава Иванова, Ивана Бунина, Варлама Шаламова, Осипа Мандельштама.

Очень важным стало расширение географии проекта: на портале работают не только российские исследователи, но и слависты из университетов США, Канады, Франции, Италии, Нидерландов, Германии, Великобритании, Сербии. Подавляющее большинство пользователей портала — студенты и аспиранты, одновременно самая перспективная и самая незащищенная группа. В силу организационных и финансовых причин молодому ученому гораздо сложнее получить доступ к оригиналу рукописи, чем маститому профессору или академику. Но именно молодежь наиболее восприимчива к иному прочтению «канонических» текстов, готова увидеть множество вариантов в искусственно сформированном единстве. Активное участие студентов, сотрудничество с зарубежными университетами и развитие цифровых технологий привели проект в Высшую школу экономики, где много студентов-гуманитариев. С 2019 года «Автограф» работает там.

Основная идея проекта следующая. Рукописное наследие писателей позволяет иначе взглянуть на знакомые тексты: последовательно увидеть каждый этап творческого процесса — от первых заметок в дневниках, черновых и беловых рукописных автографов до правки уже опубликованного произведения на страницах книг, в газетных вырезках, на полях тетрадей и в письмах. Обратившись к рукописному оригиналу, мы можем познакомиться с особенностями почерка, нажимом пера, последовательностью и непоследовательностью записей — всем тем, что называется «живой текст». К сожалению, в подавляющем большинстве случаев вся эта информация, нередко принципиально меняющая трактовку текста, остается закрытой для исследователя. Архивные собрания находятся в разных городах, иногда — в различных государствах, и сам доступ к рукописям возможен далеко не всегда. Поэтому даже в собрании сочинений мы смотрим на произведение глазами текстолога и видим только то, что видел он. Или посчитал нужным увидеть.

Эта проблема решается с помощью цифрового архива, позволяющего изучать размещенную в Интернете электронную копию рукописи.

В настоящее время проект сконцентрирован на цифровой истории текстов 1920–1930-х годов. Мы готовим сайты Андрея Платонова, Михаила Шолохова, Исаака Бабеля и Михаила Зощенко. Согласно договору о сотрудничестве и проведении источниковедческого исследования, создании и размещении в Интернете электронных копий рукописей из собрания ИРЛИ РАН, в 2020 году завершена оцифровка одного из наиболее ценных фондов, хранящихся в Пушкинском Доме, — театрального архива Михаила Булгакова: черновых и беловых автографов пьес, истории их запрещений и согласований, театральных альбомов, в которых автор комментировал все перипетии постановочной судьбы своих произведений, переписки, иронических рисунков и шаржей. «Автограф» намерен продолжить работу по интеграции булгаковских материалов, которые находятся в других национальных архивах. Вплоть до 1993 года рукописи крупных литераторов, значимые документы эпохи находились в так называемом спецхране. Еще сейчас на архивных папках с этими материалами стоит гриф «НВ» («Не выдаются»). Даже после снятия идеологических ограничений осталось слишком много фактических препятствий, затрудняющих доступ к ним.

До сих пор неизвестна судьба архива Бабеля.

Пятьдесят лет назад Михаил Бахтин назвал текст «первичной данностью гуманитарной науки». В ХХI веке о художественном тексте можно говорить не только как о «данности» в собрании сочинений, но и как о цифровой истории. Нам кажется, пришло время обсудить роль текстолога в новой среде и тот выбор, который стоит перед современным ученым: как и в какой мере пользоваться квалификацией текстолога и как строить диалог с рукописью самостоятельно.

Елена Пенская, докт. филол. наук, руководитель проекта «Автограф»1,

Любовь Хачатурян, кандидат культурологии, доцент Высшей школы экономики

Проект «Автограф» инициирует дискуссию.

Первое интервью — с Дарьей Сергеевной Московской, заведующей отделом рукописей ИМЛИ РАН.

Продолжение следует.

1 «Автограф. XX век». Электронный архив русской литературы. literature-archive.ru/ru. РНФ №19-18-00353, НИУ ВШЭ.