Роль «Аресибо» в наземно-космической радиоинтерферометрии
Роль «Аресибо» в наземно-космической радиоинтерферометрии
22.12.2020 /
№ 319 /
с. 11 /
Юрий Ковалев / Космос / 142 просм., 142 — сегодня /
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Чувствительность элемента интерферометра, т. е. пары телескопов, пропорциональна квадратному корню из произведения их чувствительностей. В результате роль больших телескопов в интерферометрах критически важна. Например, Коллаборации Телескопа горизонта событий удалось увидеть тень черной дыры в галактике M87 только после добавления в сеть большой ALMA. По той же причине была важна роль «Аресибо» при наблюдениях наземно-космического интерферометра. Для «Радиоастрона» пара 305-метрового «Аресибо» и 10-метрового космического радиотелескопа эквивалентна, упрощенно говоря, паре 45-метровых телескопов. Это рассчитано с оговоркой, что в «Аресибо» никогда не работало всё зеркало; использовалась только часть сферической поверхности диаметром около 220 м. Таким образом, «Аресибо» на Земле как бы увеличивал площадь космического телескопа, наблюдавшего с ним в паре.
Работники «Аресибо» хорошо это понимали и активно участвовали в наблюдениях как японского наземно-космического интерферометра VSOP, так и нашего «Радиоастрона». Вообще-то, из-за неподвижного зеркала возможности наблюдения космических объектов у «Аресибо» сильно ограничены: ему доступна относительно небольшая часть неба. С учетом серьезных ограничений по видимости для космического телескопа «Радиоастрона» руки могли опуститься в попытках найти возможности совместных наблюдений. Однако нам сильно помогли коллеги из обсерватории. Среди программ высшего приоритета с «Радиоастроном» они следовали принципу «Все животные равны. Но некоторые животные равны более, чем другие» (Джордж Оруэлл).
«Аресибо» сыграл ключевую роль в открытии с «Радиоастроном» нового эффекта рассеяния и экстремальной яркости квазаров.
Юрий Ковалев (ФИАН, МФТИ)
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