Письмо Общества научных работников генеральному директору РНФ А.В. Хлунову

12.12.2020 /  Общество научных работников / 311 просм., 311 — сегодня /  Комментариев нет

Генеральному директору Российского научного фонда А.В. Хлунову

Исх. № 06-20
от 12.12.2020 г.

Уважаемый Александр Витальевич!

Общество научных работников // ОНР

Совет ОНР выражает глубокое сожаление по поводу ликвидации РФФИ как самостоятельного фонда, сыгравшего огромную роль в сохранении и развитии отечественной науки. Мы, как и большинство российских ученых, считаем это решение серьезной стратегической ошибкой, которая приведет ко многим негативным последствиям. В этой ситуации мы призываем Вас принять все возможные меры для того, чтобы присоединение РФФИ к РНФ прошло с минимальным ущербом для науки в нашей стране.

Наше особое беспокойство вызывает судьба конкурса инициативных проектов Российского фонда фундаментальных исследований (конкурса «а» РФФИ). В настоящее время конкурс «а» представляет собой наиболее массовую и успешную программу грантовой поддержки науки в России, ставшую важным элементом национальной научной инфраструктуры. По информации, появившейся на сайте Минобрнауки 8 декабря 2020 г. [1], поддержка инициативных научных проектов будет продолжена лишь в рамках конкурса Российского научного фонда (РНФ) «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» (конкурс «ОНГ»). Этот план означает фактическую ликвидацию конкурса «а» в его нынешнем формате, о недопустимости которой многократно заявляли Президиум РАН, профсоюз РАН, ОНР и другие организации, объединяющие российских ученых. Такое решение будет иметь крайне негативные последствия для отечественной науки.

Мы настоятельно призываем Вас сохранить конкурс «а» в его сложившемся формате как самостоятельную программу поддержки научных проектов, действующую в рамках РНФ наряду с конкурсом «ОНГ» (можно назвать ее «ОНГ-А»). В пользу такого решения говорят следующие аргументы:

1. У двух конкурсов разные ниши

В настоящее время конкурсы «а» и «ОНГ» органично дополняют друг друга: первый ориентирован на поддержку проектов с бюджетом до 1,5 млн. рублей в год, второй предназначен для более масштабных проектов с бюджетом 4–6 млн рублей. Небольшие проекты, финансируемые грантами «а» не менее важны для нормального развития науки, чем более дорогостоящие исследования: их дешевизна обусловлена лишь спецификой изучаемых объектов и применяемых методов. Практически во всех областях науки есть актуальные и интересные задачи, которые могут быть решены без крупных затрат. Для успешного их решения ученым нужны лишь компьютеры, доступ к библиотекам и базам данных, возможность поездок в поле и на конференции, а также приобретения недорогих приборов и расходных материалов. Размер грантов «а» вполне достаточен для реализации подобных проектов.

У конкурса «ОНГ» иная ниша: он предназначен для поддержки проектов более крупного масштаба, подразумевающих существенные расходы на приобретение оборудования и расходных материалов. Гранты «ОНГ» оптимальны для экспериментальных исследований, успех которых во многом определяется наличием современной материальной базы. Небольшие проекты, финансируемые грантами «а», заведомо неконкурентоспособны в этой нише: их укрупнение ради подгонки под формат конкурса «ОНГ» будет носить искусственный характер, очевидный любому эксперту. Именно поэтому для их поддержки необходим специальный конкурс. Передача этой функции конкурсу «ОНГ» неизбежно приведет к тому, что многие области науки, в которых недорогие проекты играют ключевую роль (такие, например, как биологическая систематика, биоинформатика или корпусная лингвистика), практически лишатся доступа к грантовому финансированию. Создание же отдельного конкурса РНФ, аналогичного по формату конкурсу «а» РФФИ, позволит сохранить хорошо зарекомендовавшую себя линейку грантовых программ.

2. Снижение доступности грантов в 4–6 раз

Поскольку сумма гранта «ОНГ» в 4–6 раз выше, чем сумма гранта «а», передача бюджета конкурса «а» конкурсу «ОНГ» означает, что число поддерживаемых заявок сократится в 4–6 раз. И если сейчас поддержку в конкурсе «а» получают около 20% заявок, то при объединении конкурсов «а» и «ОНГ» эта величина едва ли превысит 5%. Следовательно, тысячи достойных проектов не будут реализованы.

Важно отметить, что в сложившейся системе финансирования науки именно гранты служат основным источником средств на покупку расходных материалов, оплату поездок в поле и на конференции, а также других расходов, необходимых для проведения исследований и публикации их результатов. Отсутствие гранта означает невозможность вести научную работу по данной теме; при этом даже небольшой грант нередко может позволить продолжить исследования. Сохранение конкурса «а» в его сложившемся формате снимет большинство подобных проблем, обеспечив оптимальное распределение средств, выделяемых на поддержку науки.

Таким образом, ликвидация отдельного конкурса «а» означает резкое сокращение доступа к грантовому финансированию для крупного сегмента отечественной науки, в котором работает немало ученых мирового уровня. Сохранение самостоятельности этого конкурса в рамках РНФ позволит избежать многих тяжелых проблем, сопряженных с ликвидацией РФФИ. Существование конкурса «а» — это ключевое условие выживания для тысяч научных групп, активно работающих в нашей стране.

Мы призываем Вас не только сохранить отдельный конкурс «а», но и вернуть его к тому формату, в котором он успешно существовал на протяжении трех десятилетий, пока не был изуродован недавними нововведениями. Ученым должна быть обеспечена возможность получать инициативные гранты сразу после завершения прежних проектов, без одно- и двухлетних перерывов в финансировании. Мы считаем крайне важным вернуться и к прежней продолжительности проекта: она должна составлять два или три года по выбору ученого. Такой формат вполне отвечает правилам других конкурсов, проводимых РНФ.

В настоящее время РФФИ и РНФ имеют разные экспертные панели, которые руководствуются разными принципами и подходами при отборе заявок. Ликвидация экспертной панели РФФИ неизбежно приведет к сокращению разнообразия тематики и направлений исследований, получающих поддержку. Мы призываем Вас привлечь нынешних экспертов РФФИ к оценке заявок, поступающих на конкурсы РНФ: эта мера позволит уменьшить негативные последствия нынешней реорганизации фондов.

К сожалению, все решения, касающиеся судьбы конкурса «а» и РФФИ в целом были приняты при полном игнорировании мнения научного сообщества. Мы призываем Вас положить конец этой деструктивной тенденции. Только диалог с учеными позволит выработать оптимальные формы поддержки отечественной науки. Положительный опыт взаимодействия ОНР и РНФ в прошлом позволяет надеяться на сотрудничество и в нынешних трудных условиях. Давайте работать вместе!

Принято на Заседании Совета ОНР № 4 (80) 11 декабря 2020 г.

  1. minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=26553

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