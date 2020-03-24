ТрВ № 6 (300) за 2020 г.: Наука о мозге XXI века

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 300 от 24 марта 2020 года в PDF

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Этот номер газеты — юбилейный. 300 номеров для независимого некоммерческого проекта — это большое достижение. Мы попросили наших любимых авторов помечтать: представить, что будет с миром, Россией, наукой и образованием, кино и литературой через 50 лет. И получили столько ответов, что все в один номер не вместились. Мы продолжим публиковать репортажи из будущего и в ТрВ-301. Надеемся, что в 2070 году кто-то из наших читателей сможет придирчиво сравнить прогноз с реальностью.

С днем рождения, «Троицкий вариант»! Спасибо авторам, благотворителям, читателям и всем, кто помогает газете жить.

Анонс номера

Машина времени

Сергей Шишкин, Александр Марков, Елена Наймарк, Максим Кронгауз, Сергей Попов, Александр Горский и Михаил Кацнельсон о мире и науке через 50 лет — стр. 1, 3–8, 11

Научная экспертиза

Александр Кабанов и Анатолий Вершик о социальной ответственности ученых — стр. 2–3

На переднем крае

Михаил Белолипецкий и Андрей Окуньков о мировом уровне океана Математика — стр. 7 и 12

При пандемии нельзя игнорировать науку

Михаил Фаворов, Василий Власов, Егор Воронин и Ирина Якутенко о коронавирусе — стр. 9

Космос

Борис Штерн о космологических сенсациях в затишье после штурма — стр. 10–11

Чтение «тогда» и «теперь»

Михаил Павловец и Ревекка Фрумкина о «золотом списке» школьной литературы — стр. 13

Книжная полка

Александр Снегирёв, Леонид Мотылев и Любовь Сумм о дневниках Джорджа Оруэлла — стр. 15

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