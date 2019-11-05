ТрВ № 22 (291) за 2019 г.: Мутнеющее окошко в Европу

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 291 от 5 ноября 2019 года в PDF

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Анонс номера

Мутнеющее окошко в Европу

30 октября в ФИАНе состоялись маски-шоу с участием более 30 человек по меньшей мере из трех ведомств: МВД, СК и ФСБ — стр. 1, 3, 16

56 кандидатов в членкоры и академики РАН уличены в нарушении научной этики

Интервью Наталии Деминой с Виктором Васильевым, главой Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, — стр. 2–3

ВАК в плену у ФСБ (третья серия)

Андрей Заякин о судебном процессе по поводу фальсификации кворума на заседании ВАК — стр. 5

Клетки затаили дыхание

Максим Казарновский рассказывает о Нобелевской премии по физиологии и медицине — стр. 6

Пыль и ажурные молекулы в атмосферах звезд-гигантов

Две новости из сферы астрохимии в обзоре Дмитрия Вибе — стр. 7

К 30-летию падения Берлинской стены

Андрей Калиничев беседует с молекулярным биологом и правозащитником Йенсом Райхом о науке и политике — стр. 8–11

Дебаты в Копенгагене

Новый очерк Евгения Берковича, посвященный становлению квантовой механики, — стр. 12–13

Ассенизаторы и ювелиры

Ирина Фуфаева анализирует историю слова «золотарь» — стр. 13

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