ТрВ № 22 (291) за 2019 г.: Мутнеющее окошко в Европу

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 291 от 5 ноября 2019 года в PDF
Анонс номера
Мутнеющее окошко в Европу
30 октября в ФИАНе состоялись маски-шоу с участием более 30 человек по меньшей мере из трех ведомств: МВД, СК и ФСБ — стр. 1, 3, 16
56 кандидатов в членкоры и академики РАН уличены в нарушении научной этики
Интервью Наталии Деминой с Виктором Васильевым, главой Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, — стр. 2–3
ВАК в плену у ФСБ (третья серия)
Андрей Заякин о судебном процессе по поводу фальсификации кворума на заседании ВАК — стр. 5
Клетки затаили дыхание
Максим Казарновский рассказывает о Нобелевской премии по физиологии и медицине — стр. 6
Пыль и ажурные молекулы в атмосферах звезд-гигантов
Две новости из сферы астрохимии в обзоре Дмитрия Вибе — стр. 7
К 30-летию падения Берлинской стены
Андрей Калиничев беседует с молекулярным биологом и правозащитником Йенсом Райхом о науке и политике — стр. 8–11
Дебаты в Копенгагене
Новый очерк Евгения Берковича, посвященный становлению квантовой механики, — стр. 12–13
Ассенизаторы и ювелиры
Ирина Фуфаева анализирует историю слова «золотарь» — стр. 13