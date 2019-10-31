ВАК в плену у ФСБ — 3, или Как один генерал министра читать разучил

Минобрнауки, спасая председателя ВАК в суде, в своем отзыве фактически поставило «Диссернет» и ВАК на одну доску.

Мы писали уже, как бывший председатель ВАК математик Владимир Филиппов, чтобы оправдать генерала Щеблыкина, получившего свою липовую степень в одной из крупнейших диссертационных помоек России — Стандартинформе1, сделал вид, что разучился считать, сфальсифицировав2 наличие кворума на заседании ВАК: в зале было семь членов Президиума ВАК при кворуме десять.

Теперь Министерство образования и науки, которому сейчас приходится отвечать в суде за филипповские махинации, делает вид, что в полном составе разучилось читать. А некоторые его представители — еще и говорить.

Дело о фальсификации Филипповым кворума ВАК слушается в Тверском суде Москвы; первое заседание состоялось 4 октября. Судя по отзыву на иск «Диссернета» со стороны Минобрнауки, его клепали на коленке в последний момент. Да и само настроение в министерстве похоже на панику. Потому что крыть-то нечем: стоит суду посмотреть пятиминутный фрагмент видео с Президиума ВАК, как станет ясно: Президиум не имел на тот момент кворума, поэтому его решение — ничтожно.

Вместо прямого ответа на вопрос, сколько человек участвовало в голосовании по Щеблыкину, Минобрнауки в своем отзыве подменяет тезис: «Согласно явочному листу на заседание президиума Комиссии по сессии „Гуманитарные и общественные науки“ прибыло 14 человек». Чудесно. А если они все к 14:00 успели разбежаться (а они разбегаются — не всякий член ВАК досидит до середины заседания)?!

Далее из отзыва министерства следует, что оно не читало закон, где написано, что ВАК «создается в целях обеспечения государственной научной аттестации». С точки зрения Минобрнауки ВАК является совершенно факультативным придатком: «Рекомендация Комиссии не является итоговым решением по вопросу лишения ученой степени и имеет для Минобрнауки России рекомендательный характер… из указанной нормы (п. 76 Положения об ученых степенях. — Ред.) не вытекает обязанность Минобрнауки России принимать решение, основываясь только на рекомендации Комиссии», — пишет министерство.

Ой, правда? С 2013 года мы наблюдаем одну и ту же картину: когда диссероделы идут в атаку — они опираются на решения ВАК. Как только им чуть-чуть прищемить хвост — отвечать приходится министерству, а ВАК исчезает с поля сражения: внезапно оказывается, что ему невозможно доставить повестку в суд, он не собирается давать пояснения прокуратуре, у него нет своих помещений, сотрудников, руководства, бланка. Прямо какое-то вольное сетевое сообщество. Общественная организация без юридического лица.

Самое смешное, однако, во всей этой истории, как Минобрнауки выступило в суде. Вот фрагмент стенограммы судебного заседания.

Судья Тверского суда Т. А. Молитвина (представителю Минобрнауки Д. И. Нурадиеву): Скажите, представитель, а какой-то протокол ведется в ходе (заседания ВАК. — Ред.)?

Представитель Минобрнауки Д. И. Нурадиев: Э-э-э, возможно, он ведется, но у нас…

Судья: Ну это можно уточнить?

Нурадиев: (молчание)…

Судья: Представите-е-ель???

Нурадиев: (говорит очень тихо)…

Судья: Какие документы составляются при решении вопроса о лишении ученой степени?

Нурадиев: …Заключение дается, рекомендация.

Судья: Это итоговый документ, а в процессе рассмотрения какие документы составляются?

Нурадиев: Ну, в исковом заявлении истец говорит, что ведется стенограмма. Видимо, они ее истребуют.

Судья: Я на данной стадии отказала в удовлетворении данного ходатайства, поскольку оно преждевременно. Нужно смотреть, какие есть документы сейчас, какая позиция у сторон? Спрашиваю: кроме явочного листа, который мне представили, есть… протокол какой-то? Как фиксируется?

Нурадиев: Только в приложении, которое мы предоставили.

Судья: Он не предусмотрен, протокол, или у вас его нет?

Нурадиев: Я не знаю, есть он или нет, может, он в комиссии находится. Всё, что у меня для дела было, я предоставил.

Представитель «Диссернета» юрист Е. А. Алексеевская: Ваша честь, я могу пояснить? Дело в том, что ведется стенограмма самого заседания, это само заседание длится очень долго, начинается в 11 и заканчивается в 16, и на протяжении всего этого заседания, каждого заседания, ведется стенограмма. Кто выступал, с какими доводами, кто возражал — всё отображается, всё это хранится.

Судья: На заседании только один вопрос разрешается или?..

Алексеевская: Нет, там целый ряд вопросов, разные секции. Вот та секция, которая нас интересует, уже была не в начале, а ближе к концу.

Судья: Хорошо, а выписка из стенограммы предусмотрена? Потому что с 11 до 16 — это очень объемный документ.

Нурадиев: Э-э-э (неразборчиво)…

Алексеевская: Видео мы можем?

Судья: Нет. <…> Хорошо, как учитываются мнения лиц, присутствующих в составе комиссии? Как мнения учитываются, они же где-то фиксируются, наверное?

Нурадиев: Должно быть голосование, наверное.

Судья: Это я понимаю, что должно быть голосование. Но оно же как-то оформляется?

Нурадиев: По поводу протокола я не могу ответить сейчас.

Алексеевская: Ваша честь, я могу пояснить. Вот по другому делу, по Мединскому, когда тоже решался вопрос о лишении степени, велась стенограмма, о чем не знает представитель ответчика, и эта стенограмма была истребована Чертановским районным судом и исследована. Представитель не знает, поэтому дает такие витиеватые ответы. Стенограмма ведется, она есть, ее, так скажем, если суд ее истребует, ее предоставят на обозрение.

Судья: Я поняла. Возвращаясь к ходатайству об истребовании стенограммы суд постановляет удовлетворить его частично — истребовать выписку из стенограммы в части, касающейся разрешения вопроса о лишении ученой степени Щеблыкина. <…>

Из этой стенограммы следует, что министерство прислало в суд представителя, который, видимо, ни разу не был на заседании ВАК и не знает ни Положения о ВАК, ни Положения о присуждении ученых степеней, ни Порядка работы ВАК.

Русский чиновник обладает очень нехорошей чертой: он, как крокодил, не умеет давать задний ход. Признать ошибку? Не было кворума — всё отменяем и делаем по закону? Нет, этого нельзя: чтобы министерство прогнулось под давлением сообщества без адреса и юрлица? Сего не будет — видимо, такова логика министра. Что означает, что оно прогнулось под давлением ВАК — другой «общественной организации».

Выиграть этот суд честным путем — не подделывая доказательств — министерство не сможет. В этой ситуации особенно интересно, догадается ли руководство министерства вовремя отползти, чтобы его не завалило обломками репутации ВАК, или до последнего будут отмазывать Филлиппова?

Следующее заседание Тверского суда состоится 5 ноября в 15:10.

Андрей Заякин

1 Абалкина А. Стандартинформ больше не по стандарту // ТрВ-Наука № 243 от 5 декабря 2017 года — trv-science.ru/2017/12/05/standartinform-bolshe-ne-po-standartu/

2 Заякин А. ВАК в плену у ФСБ — 2, или Как генерал разучил математика считать // ТрВ-Наука № 275 от 26 марта 2019 года — trv-science.ru/2019/03/26/vak-v-plenu-u-fsb-2/

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