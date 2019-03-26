Эксперты ВАК и Минобрнауки спаслись от застенков ФСБ, но подвели председателя ВАК Филиппова под статью. Пока газетную.

В прошлом номере ТрВ-Наука мы писали о том, как ради оправдания мелкого фээсбэшника ­Щеблыкина1, который отхватил свою диссертацию на главной помойке российского диссероделания — ФГУП «Стандартинформ», — Экспертный совет ВАК по экономическим наукам стал живой карикатурой с тремя обезьянками: «Не вижу, не слышу, не знаю». Напомним фабулу дела.

Генерал Щеблыкин, отправленный на старости лет заведовать академией погранслужбы в Голицыно, защитил диссертацию в Стандартинформе. Забашлял ли он ростеховским хранителям государственных стандартов или, может быть, просто хорошо попросил — этого мы не знаем, но небезынтересно, что его руководителем был всё тот же вездесущий профессор Докукин2.

Как представляется, в диссертацию Щеблыкина запихнули чужие тексты из трех источников на 94 страницах. Два источника — работы других клиентов Стандартинформа: руководителя НПО «Элерон» Вячеслава Коновалова3 (заимствования из нее нашлись на 25 страницах) и некоего Леонида Чудакова (заимствования нашлись на 56 страницах). Третья работа-источник (заимствования из нее нашлись на 13 страницах) принадлежала перу человека из совсем другой среды — ее автором был замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, членкор РАН, докт. экон. наук Ростислав Капелюшников. Впрочем, больше она ему не принадлежит — теперь автором этой работы можно считать бравого фсбшника.

Господин генерал заявил в автореферате о наличии у него совместных работ с Чудаковым и Коноваловым. Объем материалов в диссертации Щеблыкина, который покрывается указанными работами с Чудаковым (кстати, это одна статья, которая зачем-то была опубликована дважды), составил всего лишь 9 страниц из 56! Статья же с Коноваловым и вовсе не вошла в диссертацию господина генерала. Текстовых пересечений между нею и диссертацией просто нет. И понятно почему — статья написана про стандарты совместимости в технологии «умного дома» Digital Living Network Alliance, было бы безумно смешно слушать господина генерала, рассказывающим про протоколы UPnP Audio and Video 1.0 и UPnP Device Architecture 1.0.

Ну и, разумеется, профессор Капелюшников никогда в своей жизни не писал совместных трудов с чекистами.

Так что в итоге в диссертации Щеблыкина все заимствования из Капелюшникова, все заимствования из Коновалова и 47 страниц заимствований из Чудакова остаются чистой воды копипастом без указания автора.

Экспертный совет в лице докладчика по этому делу, которым был зампредседателя Сергей Сильвестров, занял железобетонную позицию: ни мы, ни диссовет не видели этих совместных работ и не будем их смотреть, не будем читать, не будем сравнивать тексты. Верим генералу Щеблыкину, который бубнил, что у него еще есть секретные работы с поименованными джентльменами. Ну что же, можно полагать, Сильвестрова, который сам принимал участие в диссертационном бизнесе4, в этот экспертный совет ровно за тем и назначили — отстаивать интересы торговцев. Покорность же всего экспертного совета в целом, на наш взгляд, можно объяснить «взятием в заложники» системы научной аттестации — от министра до рядовых несчастных экспертов.

Но 22 марта, когда дело Щеблыкина слушалось в Президиуме ВАК, драма приняла новый оборот.

Список членов Президиума по гуманитарной сессии Болотов Виктор Александрович (педагогика)

(педагогика) Голиченков Александр Константинович (право)

(право) Головко Евгений Васильевич

(история)

(история) Данилевский Игорь Николаевич

(история)

(история) Дементьев Виктор Евгеньевич (экономика)

(экономика) Еремеев Станислав Германович (экономика)

(экономика) Корниенко Наталья Васильевна (филология)

(филология) Кузнецов Алексей Владимирович (экономика)

(экономика) Лаптев Владимир Валентинович (педагогика)

(педагогика) Муравьев Александр Александрович (экономика)

(экономика) Осипова Надежда Геннадьевна (социология)

(социология) Пастухова Надежда Борисовна (право)

(право) Рязанцев Сергей Васильевич (экономика)

(экономика) Ушаков Дмитрий Викторович (психология)

(психология) Федорова Мария Михайловна (философия)

(философия) Хлестова Ирина Олеговна

(право)

Согласно п. 17 Порядка организации и проведения заседаний ВАК, заседание Президиума ВАК по отдельной научно-отраслевой сессии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Президиума ВАК, относящихся к этой сессии. В гуманитарной сессии Президиума ВАК состоят 16 «рядовых членов» (см. врезку). Поэтому для кворума нужно присутствие восьми из них.

Но Филиппов так торопился — конечно же, не исполнить приказ, а установить научную истину, — что не уследил, сколько членов Президиума ВАК присутствует в зале заседания. В итоге он посчитал действительным следующее голосование, о котором мы узнали из нескольких независимых источников: один человек проголосовал за лишение ученой степени, пять — против (за отказ в лишении), двое воздержались. Среди этих восьми голосовавших были руководители ВАК Филиппов и Мацкевич, которые не учитываются при подсчете кворума, так как они не отнесены ни к какой научно-отраслевой сессии Президиума ВАК. Кроме того, среди голосовавших был Н. Н. Казанский, который является членом ВАК, но не членом Президиума ВАК. Поэтому в заседании участвовало не более пяти членов Президиума по данной научно-отраслевой сессии. Стало быть, будучи принятым в отсутствие кворума, решение ничтожно.

Ну что же, те, кто заставил Филиппова торопиться, подложили ему свинью. В качестве задачи по праву студентам-юристам предлагается определить, могли ли наблюдаться в здании на Люсиновской, 51 признаки состава какого-либо противоправного деяния.

Чего не сделаешь, когда вся министерская рать выстроилась под кнутом надсмотрщика с чистыми руками и холодным сердцем, а тебя самого взяли в заложники!

Справедливости ради заметим, что помимо курьеза с принятием рекомендации по делу Щеблыкина 22 марта на заседании Президиума ВАК имело место еще одно подобное приключение с фальсификацией голосования. Но о нем мы напишем в другой раз и в другом месте.

Андрей Заякин

1 Заякин А. ВАК в плену у ФСБ. ТрВ-Наука № 274 от 12 марта 2019 года.

2 Ответ в «Троицкий вариант» А.В.Докукина.

3 wiki.dissernet.org/wsave/KonovalovVA2011.html

4 wiki.dissernet.org/w/BorisovVA1999.html

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