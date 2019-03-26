Эксперты ВАК и Минобрнауки спаслись от застенков ФСБ, но подвели председателя ВАК Филиппова под статью. Пока газетную.
В прошлом номере ТрВ-Наука мы писали о том, как ради оправдания мелкого фээсбэшника Щеблыкина1, который отхватил свою диссертацию на главной помойке российского диссероделания — ФГУП «Стандартинформ», — Экспертный совет ВАК по экономическим наукам стал живой карикатурой с тремя обезьянками: «Не вижу, не слышу, не знаю». Напомним фабулу дела.
Генерал Щеблыкин, отправленный на старости лет заведовать академией погранслужбы в Голицыно, защитил диссертацию в Стандартинформе. Забашлял ли он ростеховским хранителям государственных стандартов или, может быть, просто хорошо попросил — этого мы не знаем, но небезынтересно, что его руководителем был всё тот же вездесущий профессор Докукин2.
Как представляется, в диссертацию Щеблыкина запихнули чужие тексты из трех источников на 94 страницах. Два источника — работы других клиентов Стандартинформа: руководителя НПО «Элерон» Вячеслава Коновалова3 (заимствования из нее нашлись на 25 страницах) и некоего Леонида Чудакова (заимствования нашлись на 56 страницах). Третья работа-источник (заимствования из нее нашлись на 13 страницах) принадлежала перу человека из совсем другой среды — ее автором был замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, членкор РАН, докт. экон. наук Ростислав Капелюшников. Впрочем, больше она ему не принадлежит — теперь автором этой работы можно считать бравого фсбшника.
Господин генерал заявил в автореферате о наличии у него совместных работ с Чудаковым и Коноваловым. Объем материалов в диссертации Щеблыкина, который покрывается указанными работами с Чудаковым (кстати, это одна статья, которая зачем-то была опубликована дважды), составил всего лишь 9 страниц из 56! Статья же с Коноваловым и вовсе не вошла в диссертацию господина генерала. Текстовых пересечений между нею и диссертацией просто нет. И понятно почему — статья написана про стандарты совместимости в технологии «умного дома» Digital Living Network Alliance, было бы безумно смешно слушать господина генерала, рассказывающим про протоколы UPnP Audio and Video 1.0 и UPnP Device Architecture 1.0.
Ну и, разумеется, профессор Капелюшников никогда в своей жизни не писал совместных трудов с чекистами.
Так что в итоге в диссертации Щеблыкина все заимствования из Капелюшникова, все заимствования из Коновалова и 47 страниц заимствований из Чудакова остаются чистой воды копипастом без указания автора.
Экспертный совет в лице докладчика по этому делу, которым был зампредседателя Сергей Сильвестров, занял железобетонную позицию: ни мы, ни диссовет не видели этих совместных работ и не будем их смотреть, не будем читать, не будем сравнивать тексты. Верим генералу Щеблыкину, который бубнил, что у него еще есть секретные работы с поименованными джентльменами. Ну что же, можно полагать, Сильвестрова, который сам принимал участие в диссертационном бизнесе4, в этот экспертный совет ровно за тем и назначили — отстаивать интересы торговцев. Покорность же всего экспертного совета в целом, на наш взгляд, можно объяснить «взятием в заложники» системы научной аттестации — от министра до рядовых несчастных экспертов.
Но 22 марта, когда дело Щеблыкина слушалось в Президиуме ВАК, драма приняла новый оборот.
Список членов Президиума по гуманитарной сессии
- Болотов Виктор Александрович (педагогика)
- Голиченков Александр Константинович (право)
- Головко Евгений Васильевич
(история)
- Данилевский Игорь Николаевич
(история)
- Дементьев Виктор Евгеньевич (экономика)
- Еремеев Станислав Германович (экономика)
- Корниенко Наталья Васильевна (филология)
- Кузнецов Алексей Владимирович (экономика)
- Лаптев Владимир Валентинович (педагогика)
- Муравьев Александр Александрович (экономика)
- Осипова Надежда Геннадьевна (социология)
- Пастухова Надежда Борисовна (право)
- Рязанцев Сергей Васильевич (экономика)
- Ушаков Дмитрий Викторович (психология)
- Федорова Мария Михайловна (философия)
- Хлестова Ирина Олеговна
(право)
Согласно п. 17 Порядка организации и проведения заседаний ВАК, заседание Президиума ВАК по отдельной научно-отраслевой сессии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Президиума ВАК, относящихся к этой сессии. В гуманитарной сессии Президиума ВАК состоят 16 «рядовых членов» (см. врезку). Поэтому для кворума нужно присутствие восьми из них.
Но Филиппов так торопился — конечно же, не исполнить приказ, а установить научную истину, — что не уследил, сколько членов Президиума ВАК присутствует в зале заседания. В итоге он посчитал действительным следующее голосование, о котором мы узнали из нескольких независимых источников: один человек проголосовал за лишение ученой степени, пять — против (за отказ в лишении), двое воздержались. Среди этих восьми голосовавших были руководители ВАК Филиппов и Мацкевич, которые не учитываются при подсчете кворума, так как они не отнесены ни к какой научно-отраслевой сессии Президиума ВАК. Кроме того, среди голосовавших был Н. Н. Казанский, который является членом ВАК, но не членом Президиума ВАК. Поэтому в заседании участвовало не более пяти членов Президиума по данной научно-отраслевой сессии. Стало быть, будучи принятым в отсутствие кворума, решение ничтожно.
Ну что же, те, кто заставил Филиппова торопиться, подложили ему свинью. В качестве задачи по праву студентам-юристам предлагается определить, могли ли наблюдаться в здании на Люсиновской, 51 признаки состава какого-либо противоправного деяния.
Чего не сделаешь, когда вся министерская рать выстроилась под кнутом надсмотрщика с чистыми руками и холодным сердцем, а тебя самого взяли в заложники!
Справедливости ради заметим, что помимо курьеза с принятием рекомендации по делу Щеблыкина 22 марта на заседании Президиума ВАК имело место еще одно подобное приключение с фальсификацией голосования. Но о нем мы напишем в другой раз и в другом месте.
Андрей Заякин
1 Заякин А. ВАК в плену у ФСБ. ТрВ-Наука № 274 от 12 марта 2019 года.
2 Ответ в «Троицкий вариант» А.В.Докукина.
3 wiki.dissernet.org/wsave/KonovalovVA2011.html
4 wiki.dissernet.org/w/BorisovVA1999.html
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