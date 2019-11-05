Обращение ученого совета ФИАН

События последних дней вызывают у нас глубокую обеспокоенность. Утром 30 октября люди с автоматами и в масках задержали Николая Колачевского, члена-корреспондента РАН и директора ФИАН. Директор был привезен в Институт и в течение 6 часов был подвергнут допросу у себя в кабинете, потом его отвезли домой, где был произведен обыск, и под вечер он доставлен в Следственный комитет. В ходе обысков как в кабинете, так и дома всё было перевернуто вверх дном в поисках предметов, ценностей и информации, «добытых преступным путем». Институт в это время был заполнен людьми в масках и с автоматами. Проблемы возникли из-за деятельности фирмы «Триоптикс», которая на договорных отношениях арендует несколько комнат у ФИАН. Небольшая компания занимается производством оптических элементов: зеркал, подложек, пластинок и линз.

Н. Н. Колачевский, крупный российский ученый, специалист в области в прецизионной лазерной спектроскопии, работы которого известны как в нашей стране, так и за рубежом. Под его руководством Институт в последние годы сделал значительный шаг вперед. Создан уникальный центр высокотемпературной сверхпроводимости им. В. Л. Гинзбурга, обновилась тематика научных исследований, в Институте появилось много молодых научных сотрудников. Институт занимает лидирующие позиции по научным публикациям. Заметно возросла заработная плата сотрудников. Напомним, что одна из трех главных целей национального проекта «Наука» и указа президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года — это «создание привлекательных условий для работы в РФ ведущих российских и зарубежных ученых и перспективных молодых исследователей». Поэтому мы считаем произошедшие события очень тревожными. Проведенная «акция устрашения», когда Институт был заполнен вооруженными людьми в масках, его директор в течении шести часов заблокирован в своем кабинете, а работа администрации блокирована, показывает полнейшее не­уважение к сотрудникам старейшего научного центра России со стороны правоохранительных органов. Подчеркнем, что никаких реальных причин для столь масштабных действий не было. Создается впечатление, что правоохранительные органы просто не отдают себе отчет о последствиях своих действий, в результате которых Институту нанесен колоссальный репутационный ущерб, а сами правоохранительные органы дискредитированы в глазах научной общественности. Невозможно представить, что такое могло бы произойти в какой-либо цивилизованной стране, в которой правоохранительные органы занимаются настоящими, а не выдуманными проблемами.

В этой связи выражаем свою солидарность и поддержку директору ФИАН члену-корреспонденту Российской академии наук Николаю Николаевичу Колачевскому и глубокую обеспокоенность последними событиями.

lebedev.ru/ru/main-news/news/1818-obrashchenie-uchenogo-soveta-fian.html

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи