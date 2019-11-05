Мутнеющее окошко в Европу

30 октября в ФИАНе состоялись маски-шоу с участием более 30 человек по меньшей мере из трех ведомств: МВД, СК и ФСБ. Всё как положено: бронежилеты, автоматы, разве что лицом в пол не укладывали. Утром директора ФИАН Николая Колачевского задержали у подъезда его дома. Потом многочасовая беседа в его кабинете, потом обыск на квартире с рытьем в памперсах (у Колачевского маленький ребенок), потом поездка в СК, потом освобождение под подписку о невыезде.

Объявленная причина: «подозрение в контрабанде оптических элементов».

«Контрабанду» якобы пыталось осуществить общество с ограниченной ответственностью «Триоптикс». Директор фирмы — Ольга Канорская, ее отец работает в ФИАНе, он учредитель другой фирмы, продвигающей фиановские прикладные разработки в жизнь. «Триоптикс» арендует помещение на Троицкой площадке ФИАНа. Вообще, это одна из немногих форм внедрения высоких технологий у нас в стране: сами ученые создают фирмы при институтах, выпускают продукцию, «подкармливают» институты и дают подработать научным сотрудникам.

«Оптическое устройство» — это окошко для оборудования метеорологических станций диаметром 35 см, сделанное из самого ходового оптического стекла К8, купленного в Китае. Более точное определение: «неоправленная оптическая заготовка — стеклянное окно; назначение и область применения — комплектование мобильной метеорологической сенсорной станции по измерению направления и скорости ветра, не двойного, не военного назначения». Фирма «Триоптикс» обрабатывает это стекло под заказ: наносит антиотражающее покрытие. Заказчик — германская фирма. Обработка производится фирмой на собственной установке в помещении, арендуемом у ФИАНа. В фирме два сотрудника. Наиболее квалифицированную работу делает сотрудник ФИАНа. По словам Колачевского, стоимость каждого окошка — от 50 до 100 тыс. руб.

В прошлом году в Германию были поставлены четыре таких окошка — со всеми документами и разрешениями. В декабре 2018 года к отправке были подготовлены еще два точно таких же. Поскольку у фирмы был печальный опыт слишком долгого прохождения таможенного контроля, решили подстраховаться и получить разрешение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), которое для данной марки стекла, вообще говоря, не требовалось. Разрешение было получено. Все документы были поданы на таможню. Дальше начались странные вещи. Была назначена экспертиза на предмет марки стекла: не является ли оно радиационно-стойким К108 (которое можно использовать в космосе и на экспорт которого есть ограничения). Результат экспертизы Лыткаринского завода, специализирующегося на оптическом стекле: стекло имеет марку К8, которое мутнеет в космосе и на которое нет никаких запретов. Но потом появилось экспертное заключение из Красногорского завода, где перечислены возможности использования стекол в военной технике: их можно вставить в электронно-оптический преобразователь, на военный спутник (хотя, напомним, стекло мутнеет от космического излучения), можно использовать для лазера военного назначения. Чистая правда: какой-то безумец при большом желании может закупить в России два стекла под видом окошек для метеостанции и вставить в качестве окошка в военный прибор. Такое же точно можно проделать почти с любым предметом, например с болтом или каким-нибудь резистором.

ФСТЭК отозвала свое разрешение (это было после подачи документов). Окна застряли на таможне, было возбуждено административное дело, казалось, этим и кончится. Но в октябре этого года было возбуждено уголовное дело о попытке контрабанды организованной группой. По версии следствия, директор ФИАН – пособник. Силовики не просто устроили маски-шоу, парализовавшие на день работу ФИАН, но и уделили в тот же день «должное внимание» Ольге Канорской: с утра к ней домой явились сотрудники СК и ФСБ с двумя понятыми. Цитата из поста Ольги в «Фейсбуке»: «Далее в районе 15:00 меня привезли в СК на допрос. Вышла я с него в начале 11. Мне опять-таки не дали связаться с адвокатом, и я была наедине со следователем и представителем ФСБ, которого не записали в протокол допроса, мол, он вопросов не задавал, хотя, как мне позже объяснил юрист, это незаконно. Почти 7 часов из меня тянули чистосердечное, что я создавала оружие».

И все-таки, судя по режиссуре наезда, главная мишень — директор ФИАНа, хотя его достаточно трудно привязать к «контрабанде». Уж насколько глупо было искать у него в кабинете и тем более дома «оптические элементы»! Просто нужен был факт обыска, а не его результаты — это весьма популярный ныне элемент террора.

Зачем им директор ФИАНа? Тут много версий: заказ конкурентов, перспектива отъема территории, рэкет, охота на ведьм, звездочки на погоны. У меня есть еще одна версия: упоение властью. Тут приятней жертва покрупнее: от наезда на директора мелкой фирмы нет того драйва, как от налета со взводом автоматчиков на директора знаменитого научного института. Возможно, сразу несколько мотивов действуют одновременно. Но важны не мотивы, а факт: распоясавшиеся силовики, эти новые опричники, наносят такой ущерб стране, какой не в состоянии нанести никакие санкции.

Преследуют специалиста по аэродинамике Виктора Кудрявцева за статьи в открытой печати. Как это скажется на притоке специалистов в области, связанные с военной тематикой? Как это скажется на темпе отъезда молодых ученых за рубеж?

Вводят издевательские правила общения с зарубежными коллегами (приказ подписан министром по настоятельной рекомендации «людей в погонах»). Как это скажется на российской науке (учитывая, что идея «обособленной российской науки» — нонсенс, потому что наука едина)? В сторону процветания — или деградации?

Совершили налет на директора института. Как это скажется в будущем на качестве директорского корпуса, учитывая, что среди сильных ученых и без того не так много желающих идти на этот пост?

Загнобили очередную хайтековскую фирму. Как это скажется на пресловутых инновациях и продвинутом бизнесе?

А если выйти за пределы науки: обычный бизнес, общественные организации… Кто терроризирует страну? Ваххабиты? Солдаты НАТО? Америка? Или новые опричники? Я здесь не делаю какого-то открытия. Кому принадлежат слова: «Хватит кошмарить бизнес»? Вместо бизнеса можно подставить науку, общество, всю страну.

Самое грустное, что почти все должностные лица становятся перед силовиками в позу кролика перед удавом. Но в народе уже слышится некий ропот. И недавнее маски-шоу в ФИАНе уже вызвало довольно сильную реакцию. Критически высказались даже вполне лояльные СМИ, такие как «Интерфакс». Высказался вице-президент РАН Алексей Хохлов [1], сам Колачевский дал несколько сильных интервью [2, 3, 4]. Что важно, высказался академический Клуб «1 июля» (см. стр. 3), причем сделавший заявление от имени клуба, а не от имени отдельных членов. Высказался ученый совет ФИАНа. Это далеко не конец. Есть реальный шанс, что на сей раз налетчики подавятся, получив хороший отпор.

Очень интересно было бы выслушать мнение самих силовиков. Не только героев истории, но и прочих — везде есть разумные люди, не путающие интересы власти и интересы страны. Как они оценивают всё это «закошмаривание»? Но вряд ли мы сможем получить какие-то искренние комментарии, разве что на основе полной анонимности. Поэтому сейчас слово за нами.

Борис Штерн

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