О золотарях России: поберегите свои фейспалмы

Между бочкой и лошадью на телеге устроено веревочное сиденье, на котором дремлет «золотарь» —

так звали в Москве ассенизаторов.

В. А. Гиляровский. Москва и москвичи (1926–1934)

…Продолжаем разговор о случаях, когда забытое или полузабытое начинает восприниматься неграмотным.

Полгода назад в соцсетях стоял стон. Вот они, жертвы ЕГЭ, вот она, неграмотность, Даля на них нет… «Это вот результаты образования в новейшей России! Печально…» «ЕГЭ дает о себе знать». «Девочка-менеджер виновата, 100%» (если неграмотно, конечно, девочка, а кто еще?! — И. Ф.). «Непрофессионализм и невежество во всей своей беспощадности». «Наверное, лучший способ смотреть на эту выставку — через щелочку в фейспалме». «Всеобщая, блин, грамотность».

Речь о выставке-ярмарке ювелиров «Золотари России 2019», открывшейся весной этого года в Махачкале. Точнее, о ее названии. Возмутило любителей русского языка слово золотарь применительно к ювелиру — многие слыхали, что в старину так называли ассенизатора.

Так давайте заглянем в словари. Интересного там немало.

Начнем с самой что ни на есть старины.

Из «Словаря русского языка XI–XVII вв.» узнаём, что наше слово в письменных текстах впервые можно найти в XVII веке. Никакой ассенизации в значении пока нет. «Золотых дел мастер, ювелир, позолотчик». «Наум Залотарь ремесло у нево серебреное» (1656)1. «На томъ же подворьѣ въ особои горницѣ живетъ серебряникъ и золотарь Серебряной палаты Алексей Ларионовъ» (1695)2. Упоминается в середине XVII века и «золотописец Карп Золотарев» — то есть сын ювелира или позолотчика стал художником, пишущим твореным золотом. Самое интересное, что в памятниках употребляется и феминитив — золотарица, и толкуется он в словаре как «женск. к золотарь», то есть «женщина-золотарь», мастерица-позолотчица (не «жена мастера»). И феминитив зафиксирован даже раньше, чем название мужской профессии. «Дано золотарице Костихе на сусалное золото три золотых угорских, а взяты у митрополита ис кѣльи, да от прожиганья от тѣхъ золотых дано алтнъ» (1600)3. Но надо учесть, что в более ранние эпохи в древнерусском языке использовался так называемый «неполногласный» вариант златарь — «золотых дел мастер, кузнец, выполняющий тонкие работы по металлу», — заимствованный из первого литературного языка славян, то есть языка первых переводов Библии, основой которого был древнеболгарский. Кстати, до сих пор по-болгарски златар — «ювелир». Слово златарь впервые появляется еще в созданном на Руси в XI–XII веках списке с южнославянского перевода греческого памятника VII века «Синайский патерик»: «Уноша нѣкто научися нѣ у кого златаря…», а последний раз — в духовном сочинении 1711 года.

И еще учтем, что в разные эпохи в древнерусском языке появлялись или заимствовались и какое-то время существовали и другие синонимы с корнем злат-: златодетель, златоделец, златоделатель и даже златарин.

В XVIII веке слово золотарь продолжает оставлять за собой в качестве основных значений «позолотчик, золотых и серебряных дел мастер, ювелир»; появляется прилагательное золотарный и термины золотарное художество, золотарных дел мастер. И новый феминитив: золотарщица. У слова златоделатель, кстати, возникает новое значение: «алхимист, кто ищет философскаго камня».

И, наконец, в конце «осьмнадцатого столетия»4 у слова золотарь фиксируется дополнительное, эвфемистическое значение: «кто нужники чистит». Возникло оно на базе шутливого эвфемизма: «золото» как «навоз, фекалии». В шутке звучала и уважительность: этот «низкий предмет» был ценным удобрением.

Владимир Даль в своем словаре (середина XIX века) приводит у слова золотарь такие значения:

основное — «позолотчик по дереву»;

сибирское (и совершенно новое!!!) — «служащий по золотым промыслам»;

наконец, «отходник, парашник» (с пометой «южн.»).

Кроме того, слова:

золотильщик и золотильщица толкуются как « золотарь , позолотчик, кто золотит»;

, позолотчик, кто золотит»; золотарня — как «золотильня»;

золотоделье — как «работа золотых дел мастера, золотаря» (то есть золотарь всё же и ювелир, а не только позолотчик).

Но вот золотарить — «промышлять чисткою отхожих мест».

В словаре Ушакова (1935–1940) слово золотарь имеет помету («устаревшее») и два значения:

«золотых и серебряных дел мастер» («специальное», то есть относящееся к профессиональному жаргону ювелиров);

«профессионал по очистке отхожих мест, ассенизатор» («разговорное, эвфемизм, шутливое»).

Выходивший в 1960-х и 1980-х «Малый академический словарь» добавляет: «позолотчик». То же самое, в общем.

Наконец, в «Толковом словаре» Ефремовой (2000) дается три значения, все три — устаревшие: «золотых и серебряных дел мастер; ювелир»; «старатель на золотых приисках»; «тот, кто занимался очисткой выгребных ям; ассенизатор».

Для полноты картины добавим факты из специальных словарей. Для «Словаря золотого промысла Российской Империи» (1998) золотарь — «тот, кто работает на золотых приисках, ср. золотоискатель, приисчик, старатель». Особо выделено сибирское: «служащий по золотым промыслам»: «Соседящие с золотыми промыслами крестьяне звали рабочих из тайги по-разному: „золотарями“ — на Нерчинском заводе…» (газета «Сибирь», 1875, № 22).

Более того! Золотарь-золотоискатель остался в профессиональном жаргоне и в советское время! Роман Олега Куваева «Территория», 1960-е годы, посвященный золотоискателям Чукотки: «Он вытащил из портфеля мешочек, развязал его на коленях и вдруг высыпал на газету груду золотого песка, перемешанного с самородками. „Килограммов около трех“, — машинально отметил золотарь Сидорчук».

Кроме того, в воровском жаргоне отмечается значение «лицо, скупающее ценности».

Как возникли такие единицы, как золотарь — «старатель» и золотарь — «скупщик краденого»? Это не развитие нового значения на базе старого, как в случае шутливого «ассенизатор». Эти слова, по сути, заново «сложены» из старых деталей для передачи новых нужных значений. Это бывает не так редко. Кстати, суффикс —арь с течением времени и превращением во всё более редкий становился и всё более экспрессивным и часто использовался в неформальных профессиональных жаргонах.

…Итак, клеймители и разбиватели лбов во славу русского языка просто не заглянули в те самые справочники, в незнакомстве с которыми уличали воображаемую «девочку-менеджера».

И теперь мы можем подбодрить Алексея Золотарева, написавшего в разгар скандала: «А я всю жизнь живу и не знаю, что моя фамилия не от золотых дел мастеров пошла!» Всякий труд почетен, но предки Золотарёвых и Золотарей вполне могли заниматься золочением, ювелирным делом или золотодобычей.

А еще, узнав о существовании «золотаря-старателя», мы, возможно, и разгадали тайну названия пляжа Золотари в Находке…

Ирина Фуфаева,

науч. сотр. Института лингвистики РГГУ

1 Котков С. И. Очерки по лексике южновеликорусской письменности ­XVI–XVIII вв., М., 1970.

2 Московский Китай-город в XVII веке, по описи 1695 года / сообщил А. Н. Зерцалов // Чт. ОИДР, 1893.

3 Приходо-расходная книга Новгородского Софийского архиерейского дома 1593–1600 гг.

4 Французский лексикон, содержащий в себе все слова французского языка, с немецким и латинским, преложенный на рос. яз. при первом издании Сергеем Волчковым, а при сем третием вновь пересмотренный и выправленный, с прибавлением многих слов и речений. СПб., 1785–1787, ч. 1–3.

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