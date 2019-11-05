О золотарях России: поберегите свои фейспалмы

05.11.2019 / № 291 / с. 13 /  Ирина Фуфаева /  Живой язык / 193 просм., 193 — сегодня /  Комментариев нет

Между бочкой и лошадью на телеге устроено веревочное сиденье, на котором дремлет «золотарь» —
так звали в Москве ассенизаторов.

В. А. Гиляровский. Москва и москвичи (1926–1934)

Ирина Фуфаева
Ирина Фуфаева

…Продолжаем разговор о случаях, когда забытое или полузабытое начинает восприниматься неграмотным.

Полгода назад в соцсетях стоял стон. Вот они, жертвы ЕГЭ, вот она, неграмотность, Даля на них нет… «Это вот результаты образования в новейшей России! Печально…» «ЕГЭ дает о себе знать». «Девочка-менеджер виновата, 100%» (если неграмотно, конечно, девочка, а кто еще?! — И. Ф.). «Непрофессионализм и невежество во всей своей беспощадности». «Наверное, лучший способ смотреть на эту выставку — через щелочку в фейспалме». «Всеобщая, блин, грамотность».

Речь о выставке-ярмарке ювелиров «Золотари России 2019», открывшейся весной этого года в Махачкале. Точнее, о ее названии. Возмутило любителей русского языка слово золотарь применительно к ювелиру — многие слыхали, что в старину так называли ассенизатора.

Так давайте заглянем в словари. Интересного там немало.

Начнем с самой что ни на есть старины.

Рукопись «Лицевой летописный свод Ивана Грозного» (XVI век). Работа ювелиров
Рукопись «Лицевой летописный свод Ивана Грозного» (XVI век). Работа ювелиров

Из «Словаря русского языка XI–XVII вв.» узнаём, что наше слово в письменных текстах впервые можно найти в XVII веке. Никакой ассенизации в значении пока нет. «Золотых дел мастер, ювелир, позолотчик». «Наум Залотарь ремесло у нево серебреное» (1656)1. «На томъ же подворьѣ въ особои горницѣ живетъ серебряникъ и золотарь Серебряной палаты Алексей Ларионовъ» (1695)2. Упоминается в середине XVII века и «золотописец Карп Золотарев» — то есть сын ювелира или позолотчика стал художником, пишущим твореным золотом. Самое интересное, что в памятниках употребляется и феминитив — золотарица, и толкуется он в словаре как «женск. к золотарь», то есть «женщина-золотарь», мастерица-позолотчица (не «жена мастера»). И феминитив зафиксирован даже раньше, чем название мужской профессии. «Дано золотарице Костихе на сусалное золото три золотых угорских, а взяты у митрополита ис кѣльи, да от прожиганья от тѣхъ золотых дано алтнъ» (1600)3. Но надо учесть, что в более ранние эпохи в древнерусском языке использовался так называемый «неполногласный» вариант златарь — «золотых дел мастер, кузнец, выполняющий тонкие работы по металлу», — заимствованный из первого литературного языка славян, то есть языка первых переводов Библии, основой которого был древнеболгарский. Кстати, до сих пор по-болгарски златар — «ювелир». Слово златарь впервые появляется еще в созданном на Руси в XI–XII веках списке с южнославянского перевода греческого памятника VII века «Синайский патерик»: «Уноша нѣкто научися нѣ у кого златаря…», а последний раз — в духовном сочинении 1711 года.

И еще учтем, что в разные эпохи в древнерусском языке появлялись или заимствовались и какое-то время существовали и другие синонимы с корнем злат-: златодетель, златоделец, златоделатель и даже златарин.

В XVIII веке слово золотарь продолжает оставлять за собой в качестве основных значений «позолотчик, золотых и серебряных дел мастер, ювелир»; появляется прилагательное золотарный и термины золотарное художество, золотарных дел мастер. И новый феминитив: золотарщица. У слова златоделатель, кстати, возникает новое значение: «алхимист, кто ищет философскаго камня».

И, наконец, в конце «осьмнадцатого столетия»4 у слова золотарь фиксируется дополнительное, эвфемистическое значение: «кто нужники чистит». Возникло оно на базе шутливого эвфемизма: «золото» как «навоз, фекалии». В шутке звучала и уважительность: этот «низкий предмет» был ценным удобрением.

Владимир Даль в своем словаре (середина XIX века) приводит у слова золотарь такие значения:

  • основное — «позолотчик по дереву»;
  • сибирское (и совершенно новое!!!) — «служащий по золотым промыслам»;
  • наконец, «отходник, парашник» (с пометой «южн.»).

Кроме того, слова:

  • золотильщик и золотильщица толкуются как «золотарь, позолотчик, кто золотит»;
  • золотарня — как «золотильня»;
  • золотоделье — как «работа золотых дел мастера, золотаря» (то есть золотарь всё же и ювелир, а не только позолотчик).

Но вот золотарить — «промышлять чисткою отхожих мест».

В словаре Ушакова (1935–1940) слово золотарь имеет помету («устаревшее») и два значения:

  • «золотых и серебряных дел мастер» («специальное», то есть относящееся к профессиональному жаргону ювелиров);
  • «профессионал по очистке отхожих мест, ассенизатор» («разговорное, эвфемизм, шутливое»).

Выходивший в 1960-х и 1980-х «Малый академический словарь» добавляет: «позолотчик». То же самое, в общем.

Наконец, в «Толковом словаре» Ефремовой (2000) дается три значения, все три — устаревшие: «золотых и серебряных дел мастер; ювелир»; «старатель на золотых приисках»; «тот, кто занимался очисткой выгребных ям; ассенизатор».

Для полноты картины добавим факты из специальных словарей. Для «Словаря золотого промысла Российской Империи» (1998) золотарь — «тот, кто работает на золотых приисках, ср. золотоискатель, приисчик, старатель». Особо выделено сибирское: «служащий по золотым промыслам»: «Соседящие с золотыми промыслами крестьяне звали рабочих из тайги по-разному: „золотарями“ — на Нерчинском заводе…» (газета «Сибирь», 1875, № 22).

Более того! Золотарь-золотоискатель остался в профессиональном жаргоне и в советское время! Роман Олега Куваева «Территория», 1960-е годы, посвященный золотоискателям Чукотки: «Он вытащил из портфеля мешочек, развязал его на коленях и вдруг высыпал на газету груду золотого песка, перемешанного с самородками. „Килограммов около трех“, — машинально отметил золотарь Сидорчук».

Кроме того, в воровском жаргоне отмечается значение «лицо, скупающее ценности».

Как возникли такие единицы, как золотарь — «старатель» и золотарь — «скупщик краденого»? Это не развитие нового значения на базе старого, как в случае шутливого «ассенизатор». Эти слова, по сути, заново «сложены» из старых деталей для передачи новых нужных значений. Это бывает не так редко. Кстати, суффикс —арь с течением времени и превращением во всё более редкий становился и всё более экспрессивным и часто использовался в неформальных профессиональных жаргонах.

…Итак, клеймители и разбиватели лбов во славу русского языка просто не заглянули в те самые справочники, в незнакомстве с которыми уличали воображаемую «девочку-менеджера».

И теперь мы можем подбодрить Алексея Золотарева, написавшего в разгар скандала: «А я всю жизнь живу и не знаю, что моя фамилия не от золотых дел мастеров пошла!» Всякий труд почетен, но предки Золотарёвых и Золотарей вполне могли заниматься золочением, ювелирным делом или золотодобычей.

А еще, узнав о существовании «золотаря-старателя», мы, возможно, и разгадали тайну названия пляжа Золотари в Находке…

Ирина Фуфаева,
науч. сотр. Института лингвистики РГГУ

1 Котков С. И. Очерки по лексике южновеликорусской письменности ­XVI–XVIII вв., М., 1970.

2 Московский Китай-город в XVII веке, по описи 1695 года / сообщил А. Н. Зерцалов // Чт. ОИДР, 1893.

3 Приходо-расходная книга Новгородского Софийского архиерейского дома 1593–1600 гг.

4 Французский лексикон, содержащий в себе все слова французского языка, с немецким и латинским, преложенный на рос. яз. при первом издании Сергеем Волчковым, а при сем третием вновь пересмотренный и выправленный, с прибавлением многих слов и речений. СПб., 1785–1787, ч. 1–3.

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