Заявление Клуба «1 июля» об инциденте с Н. Н. Колачевским

Клуб 1 июля выражает резкий протест против очередного нападения правоохранительных органов на ученого — директора крупнейшего Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН), члена-корреспондента РАН Н. Н. Колачевского. Каковы бы ни были формальные поводы для этих действий, поражает их избыточность и маскарадный характер. В ФИАН приехали так, как будто брали штаб-квартиру боевиков. Был проведен бессмысленный и унизительный обыск в квартире Н. Н. Колачевского, видимо, с целью оказать на него психологическое воздействие. Сотрудники научных институтов, разумеется, обязаны выполнять все требования закона. Однако совершать «наезд» на институты по сфабрикованным или малообоснованным поводам с тем же размахом и агрессией, как на серьезные уголовные группировки, недопустимо. Создается впечатление, что истинной целью этих действий в отношении руководства ФИАН было не расследование возможных нарушений, а дискредитация научного института и его директора.

Мы надеемся, что из возмутительного как по форме, так и по сути инцидента с Н. Н. Колачевским будут сделаны необходимые выводы, и силовые структуры будут с предельным уважением относиться к личности Н. Н. Колачевского, к репутации возглавляемого им института и к Российской академии наук в целом.

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