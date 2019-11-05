Заявление Клуба «1 июля» об инциденте с Н. Н. Колачевским

05.11.2019 / № 291 / с. 3 /  Клуб «1 июля» /  Наука и общество / 408 просм., 408 — сегодня /  Комментариев нет

Клуб 1 июля выражает резкий протест против очередного нападения правоохранительных органов на ученого — директора крупнейшего Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН), члена-корреспондента РАН Н. Н. Колачевского. Каковы бы ни были формальные поводы для этих действий, поражает их избыточность и маскарадный характер. В ФИАН приехали так, как будто брали штаб-квартиру боевиков. Был проведен бессмысленный и унизительный обыск в квартире Н. Н. Колачевского, видимо, с целью оказать на него психологическое воздействие. Сотрудники научных институтов, разумеется, обязаны выполнять все требования закона. Однако совершать «наезд» на институты по сфабрикованным или малообоснованным поводам с тем же размахом и агрессией, как на серьезные уголовные группировки, недопустимо. Создается впечатление, что истинной целью этих действий в отношении руководства ФИАН было не расследование возможных нарушений, а дискредитация научного института и его директора.

Мы надеемся, что из возмутительного как по форме, так и по сути инцидента с Н. Н. Колачевским будут сделаны необходимые выводы, и силовые структуры будут с предельным уважением относиться к личности Н. Н. Колачевского, к репутации возглавляемого им института и к Российской академии наук в целом.

1julyclub.org/Node/330

Мутнеющее окошко в Европу

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Оценить: 
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
 
 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить