ТрВ № 24 (268) за 2018 г.: Вглубь Марса
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 268 от 4 декабря 2018 года в PDF
Анонс номера
Памяти защитника генетики
Неопубликованное интервью Жореса Медведева (1925−2018) — стр. 2−3
Генералы Большой игры
Лев Боркин рассказывает о полузабытом путешественнике Михаиле Певцове (1843−1902) — стр. 4
Yes, Non/fiction
Книги, встречи и премии — стр. 5
Дерзкие шутки Гамова
Ольга Орлова и Сергей Шандарин проводят «научно-спиритический сеанс» — стр. 6−7
Числовая магия денег
Поиск закономерностей в денежных системах 145 стран — стр. 8−9
«Засушенному — верить»
Надежда Пантюлина с историей о подневольных переселенцах — людях и травах — стр. 10−11
Изгнание «нечестивых» математиков
Разбираем инцидент, «расколовший» Президиум ВАКа в 2017 году, — стр. 14
Сияете? Сияйте!
Ученые поздравляют Бориса Гребенщикова с 65-летием — стр. 16
Связанные статьиОценить:
Метки: #268, trv, Архив, газета, Максим Борисов
Добавить комментарий