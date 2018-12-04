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ТрВ № 24 (268) за 2018 г.: Вглубь Марса

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 268 от 4 декабря 2018 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Памяти защитника генетики
Неопубликованное интервью Жореса Медведева (1925−2018) — стр. 2−3

Генералы Большой игры
Лев Боркин рассказывает о полузабытом путешественнике Михаиле Певцове (1843−1902) — стр. 4

Yes, Non/fiction
Книги, встречи и премии — стр. 5

Дерзкие шутки Гамова
Ольга Орлова и Сергей Шандарин проводят «научно-спиритический сеанс» — стр. 6−7
Числовая магия денег
Поиск закономерностей в денежных системах 145 стран — стр. 8−9

«Засушенному — верить»
Надежда Пантюлина с историей о подневольных переселенцах — людях и травах — стр. 10−11

Изгнание «нечестивых» математиков
Разбираем инцидент, «расколовший» Президиум ВАКа в 2017 году, — стр. 14

Сияете? Сияйте!
Ученые поздравляют Бориса Гребенщикова с 65-летием — стр. 16

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