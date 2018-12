Yes, Non/fiction

Мы часто говорим о среде. О том, что важной причиной просветительской деятельности, кроме необходимости объяснять, чем же все-таки занимается наука, является создание и расширение этой самой среды. На выставке Non/fiction эта среда есть. Выставка — почти идеальное сообщество в миниатюре. Хотя 30 тыс. человек за пять дней — не такая уж и миниатюра. Люди на Non/fiction — главное. Свободные, мыслящие, читающие, умеющие общаться и формулировать, не принимающие всё на веру, разные и в то же время с чем-то общим на уровне базовых ценностей. Важный маркер существования комьюнити, солидарности и просто умения сопереживать — внимание к Лене Макеенко, литературному критику, редактору проекта «Полка», автору портала «Горький». Лена борется с раком и на лечение нужны большие деньги, которые собирались во время выставки1. На Нонфике кажется, что ты знаешь всех, они улыбаются, здороваются, обсуждают, думают и извиняются, если заденут в толпе. Выставке 20 лет и, похоже, это последний год в Центральном доме художника на Крымском валу. В следующем году встретимся в Манеже, и очень хочется, чтобы не пропало, не растворилось в огромном open-space новой площадки то, что два десятилетия росло и зрело. Среда.

Второе на Non/fiction — конечно, книги. Издатели печатают к выставке лучшее, приберегают потенциальные бестселлеры и просто важные тексты. Готовятся к приему самого дорогого гостя, человека читающего. «Альпина нон-фикшн» привезла на выставку десять новинок. Три из них разлетались как цветы на 8 Марта. Номер один — «Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки» Роберта Сапольски, биолога, приматолога и специалиста по стрессу — книга года, по мнению The Washington Post и The Wall Street Journal, бестселлер The New York Times. Работа масштабная во всех отношениях — от объема (почти 800 стр.) до широты охвата (всё самое ужасное и прекрасное в человеке). «Биология добра и зла» вполне способна поменять отношение к нейронаукам у читателя. Сапольски удалось показать, что это увлекательно и не безумно сложно. Привлекая множество научных дисциплин, автор пытается ответить на фундаментальный вопрос: что заставляет людей вредить или помогать друг другу? Чем обусловлено наше поведение, наша любовь и насилие, альтруизм и бесчеловечность, недоверие и прощение… Эта книга — строго научный, доступный и с юмором написанный путеводитель по нашему мозгу, нервной системе, гормонам, эволюции и окружающему нас миру. За пять дней выставки продано больше 500 экз. Больше сотни в день. Отличный старт и бесконечная благодарность нашим читателям, не испугавшихся устрашающего объема. Перевели книгу Елена Наймарк и Юлия Аболина, научная редактура — Даниила Маркова.

Вторым хитом продаж у «Альпины нон-фикшн» стали «Тамплиеры: рождение и гибель великого ордена» британского историка Дэна Джонса. Орден, конечно, привлекает всех. В его истории (от рождения на землях Палестины до чудовищно жестокого истребления во Франции) столько тайн, дымовых завес, заговоров и конспирологии, что тевтонцам и мальтийцам остается молча завидовать. Почти 500 книг продано на выставке. Тема ожидаемо привлекла «городских сумасшедших» в гомеопатическом разведении, всё же попадающихся на выставке. Один вот точно был. Сообщил, что «за „Альпиной“ приглядывает Орден Восточного Храма» и у нас всё будет в порядке. Ну OK. Перевод Натальи Нарцисовой.

Третьим бестом на выставке стал новый Митио Каку «Будущее человечества. Колонизация Марса, путешествия к звездам и обретение бессмертия». Следом за Карлом Саганом всемирно известный популяризатор науки, физик и один из соавторов теории струн прямо говорит, что нам пора. Пора колонизировать космос. В «Будущем человечества» год за годом, столетие за столетием Каку создает «дорожную карту» величайшего грядущего переселения в истории человечества. Через освоение Марса, создание заправочных станций на кометах облака Оорта до встречи с инопланетным разумом и обретения бессмертия (к 2100 году) как важного условия освоения Вселенной. Подробно и критично рассматриваются передовые космические идеи Безоса, Маска, Брина и Мильнера. Митио Каку придумывает, по сути, новое мировоззрение, программу и новые смыслы человеческого будущего. Каку идеален для входа в мир научно-популярной литературы. Его обожают подростки (он умеет говорить с ними) и ценят люди, интересующиеся будущим нашего вида, но далекие от физики и астрономии (он очень понятно объясняет). Перевод Натальи Лисовой.

Большой интерес вызвала «Клятва Ганнибала: жизнь и войны величайшего врага Римской республики» историка Джона Преваса, попытавшегося очистить историю Ганнибала от римской пропаганды и показать великого полководца Античности таким, каким он был на самом деле. Книгу перевели Дарья Петушкова и Егор Поздняков. Прекрасно принято переиздание книги «Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы» Светланы Бурлак, лингвиста, доктора филологических наук. В сравнении с изданием 2011 года (книга выходила в Corpus) здесь масса актуализированных данных в каждой главе, целая новая глава и потрясающий иллюстративный ряд, созданный специально для этой книги. Пользовались повышенным вниманием новые книги известнейшего ученого, физика Лоуренса Краусса «Почему мы существуем? Величайшая из когда-либо рассказанных историй» и британского популяризатора математики, профессора Математического института Уорикского университета Иэна Стюарта «Значимые фигуры. Жизнь и открытия великих математиков». Многие из перечисленных здесь книг поддержаны «Книжными проектами Дмитрия Зимина» и фондом «Траектория». Такая поддержка — гарантия качества текстов. Ну и снижение издательских рисков, конечно.

Фото Кирилла Соколова

Третья важная составляющая Non/fiction — лекции, презентации и дискуссии. В этот раз мы организовали шесть событий в рамках выставки. Читателей было много на всех мероприятиях. Отмечу лекцию Станислава Дробышевского по книге «Байки из грота. 50 историй из жизни древних людей» (выпущена совместно с «Постнаукой»), умнейшего Андрея Журавлёва, автора книги «Сотворение Земли. Как живые организмы создали наш мир», лауреата премии «Просветитель-2018» и автора «От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни» Сергея Ястребова и яркий живой разговор четырех лингвистов — Светланы Бурлак, Владимира Алпатова, Александра Пиперски и Ирины Левонтиной.

Выставка Non/fiction прекрасна. Уверен, где бы она ни проходила, дух свободы, жажда знаний и самопознание никуда не исчезнут, как не пропадут и невероятно умные и компетентные читатели, общение с которыми дает четкое понимание: всё это мы делаем не зря. Наш труд ценят. А мы ценим вас, читатели.

Павел Подкосов,

генеральный директор издательства «Альпина нон-фикшн»

1 Помочь Лене Макеенко можно здесь: makeenko.win

