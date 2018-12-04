Mission Possible?

Две самые известные книжные ярмарки, проходящие в Москве, — это Московская международная книжная выставка-ярмарка, организуемая в сентябре на ВВЦ, и ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction в ЦДХ на стыке осени и зимы. Обозначение Non/fiction, конечно, не означает запрет на презентацию художественной литературы, однако Non/fiction, в принципе, отличается в лучшую сторону тем, что тут значительно реже встречаешь откровенное мракобесие, и вот даже и одиозный бывший главред «Литературки» Юрий Поляков (преследователь покойного Солженицына) обвинил накануне общественный совет ярмарки «в цензуре, не пропускающей нелиберальные издания к участию в выставке» (якобы, этот совет находится под влиянием Ирины Прохоровой)1. Конечно, в наши дни всё это вряд ли так возможно, но, похоже, тут более-менее правильное место. Подтверждением тому — и большое число выступлений и презентаций наших хороших знакомых. К кому-нибудь да заглянешь, посетив заодно и саму ярмарку.

К сожалению, год от года я всё больше расхожусь с теми коллегами, что везут с ярмарки рюкзаки книг. В этот раз, быстро пробежав, не ухватил ничего. Но гигантское количество посетителей, трущихся у книжных прилавков в наш цифровой век, тоже вызывает немалое удивление. Впрочем, удивление, безусловно, приятное, ибо без всей этой «бумаги» и нам, цифровым креветкам, нечего было бы утаскивать к себе в наших интернетах. Так что на всё это нужно смотреть как на скопище альтруизма в три этажа.

Фото Максима Борисова

Альтруизмом, безусловно, следует считать и инициативу благотворительного фонда «Система», выкатившего проект «Будущее время»2 «по перезагрузке российской научной фантастики» и выделившего миллионный призовой фонд научно-фантастическим рассказчикам (жанр, влачащий довольно жалкое существование со времен падения тиражей советских научно-популярных журналов). Но наличествующая фэнская и писательская тусовка была предсказуемо шокирована и смущена. То ли по причине, то ли вследствие этого главной особенностью нового конкурса стало то, что судили его в основном люди «со стороны» — из журналистских и даже научных кругов. А центральной фигурой в жюри названа «известнейший критик Галина Юзефович», к которой у писателей-фантастов предсказуемо много претензий (и в первую очередь та, что НФ она читает или просматривает скорее по долгу службы или для широты охвата, признаваясь порой в нелюбви — о ужас! — даже к таким мэтрам, как братья Стругацкие). В общем, интрига закрутилась. Конкурс жюрило жюри, в котором не оказалось ни одного «настоящего» фантаста, но был зато, к примеру, ученый самого высокого калибра — Константин Северинов.

30 ноября в «лофтовом» зале «ДНК» под трубами и светящимися вывесками а-ля «Бессмертие» собралось порядочно народу, намеренного узнать, способен ли миллион рублей «перезагрузить российскую НФ». Первый победитель — в номинации «Приз читательских симпатий» — показался вполне естественным — Алексей Андреев за рассказ «Креветка»3. Голосование проводилось на сайте N+1 и в соцсетях. В принципе, при всей своей известности (особенно в яркие времена появления первых интернет-СМИ) Лёха в среде фантастов всё же тоже маргинал, не упускающий случая заявить, что настоящую НФ пишет он один и ни в грош не ставит успехи «собратьев по цеху». Впрочем, на награждении Алексей был умеренно ироничен и не язвил, как бывало, а первым делом поблагодарил жену, рассказавшую ему о конкурсе и «спихнувшую с дивана». И перехваченный со сцены тут же приключившимся корреспондентом ТрВ-Наука, весьма доброжелательно высказался и в ответ на вопрос о прочих конкурсантах, а также весьма положительно оценил тот факт, что обычная НФ-тусовка в этот раз осталась в стороне… Между тем краем уха мы услышали, что автора «Креветки» вновь зовут на сцену вручать очередной приз…

Фото Кирилла Соколова

Тем не менее главный приз и полмиллиона получил, к сожалению, не Лёха, а совсем начинающий автор Артём Хлебников, представивший едва ли не первый свой рассказ с таким названием, что хотелось его немедленно «обыграть», — «Оно даже не прошло»4. Справедливости ради нужно отметить, что в нем, пожалуй, действительно больше новаторства, чем в крепкой и слаженной «Креветке» (с сюжетом, интригой, завязкой…). Тут вам и куски «срача» в будущих соцсетях, и весьма натуральные афиши с навязчивым пиаром, и совокупляющийся Гитлер, и новая форма шизофрении… Было ли это всё простодушием новичка или сознательным приемом, мы узнаем, конечно, в дальнейшем, если новоявленный автор не бросит писать после первой пробы пера.

А можно ли сказать, что использованные авторами «НФ-идеи» были полностью оригинальны? Вряд ли в наше время это возможно. Перспективней скорее новое сочетание уже имеющихся сюжетов. Артём Хлебников заставил вспомнить рассказ Святослава Логинова «Миракль рядового дня», а Лёха — роман австралийца Грега Игана «Город перестановок».

Интересно, кстати, как «креветкинскую» язвительность Лёхи, не преминувшего, конечно, вполне персонально поддеть российских олигархов, «тянущихся к науке», воспринимают те олигархи, что отвалили миллион на этот праздник. Ну и зачем им это? Возможно, чтобы снискать больше симпатий публики, когда будет грозить очередной арест и отжим…

В любом случае в следующем году «Система» решила «перегружать» уже не научную фантастику, а детскую литературу. Вероятно, Mission Impossible по «перезагрузке российской НФ» уже благополучно пройдена.

Максим Борисов

1 rossaprimavera.ru/news/8682ed66

2 bf.sistema.ru/futuretense/

3 nplus1.ru/blog/2018/10/31/a-shrimp

4 nplus1.ru/blog/2018/10/30/past-is-not-even-past

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)