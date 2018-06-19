ТрВ №12 (256) за 2018 г.: Лекарство от рака: мифы и реальность

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 256 от 19 июня 2018 года в PDF

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Анонс номера

Вылечим рак содой?

Пётр Талантов и Анатолий Блощиненко об опасности нетрадиционных методов лечения онкологии — стр. 1–2

Близкие контакты первого рода

Популяризаторы науки встретились с президентом РАН — стр. 2–3

Поддержим независимую экспертизу

Общество научных работников ведет сбор подписей в поддержку Ольги Зелениной — стр. 3

Увлекательное погружение в науку

Фёдор Кондрашов, Иван Оладышкин и Данил Фёдоровых о лучших летних школах России — стр. 4–5

Байконур — город и космодром

Евгений Рыжков о настоящем и будущем колыбели космонавтики — стр. 6

Бозон Хиггса открыт. Что дальше?

Основные тезисы лекции Валерия Рубакова в «Архэ» — стр. 8–9

Coito ergo sum

В Казани прошел научно-популярный лекторий о сексе — стр. 10–11

Долгие проводы

Владимир Демчиков памяти режиссера Киры Муратовой — стр. 12

Гран-при за коммуникацию

Яна Пчелинцева об итогах II форума научных коммуникаторов — стр. 13

Гамбургский счет

Василий Ключарёв о переднем крае нейробиологии — стр. 14–15

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