Гран-при за коммуникацию

1 июня 2018 года в Москве на площадке МФТИ прошел II Всероссийский форум научных коммуникаторов. Самым ожидаемым событием форума стало вручение премии «Коммуникационная лаборатория» за лучшие практики в области научной коммуникации. На форуме ученые, журналисты, представители бизнеса и власти обсуждали задачи и целевые аудитории научной коммуникации, говорили о форматах и дискутировали на тему ответственности коммуникатора перед обществом. Организатором форума выступила Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН) при поддержке РВК и московского Физтеха. О состоявшемся событии рассказывает секретарь АКСОН научный журналист Яна Пчелинцева.

Согласно определению, которое дает в своей книге Майя Хорст (Maja Horst), датский социолог и один из самых авторитетных академических специалистов в этой сфере, научная коммуникация — это явные, организованные и спланированные действия, направленные на передачу научных знаний, методологии, методов и практик в тех случаях, когда существенной частью аудитории являются неспециалисты, — говорит Александра Борисова, доцент Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), один из основателей АКСОН и избранный на форуме президент ассоциации. — Если говорить проще, то это коммуникация о науке с обществом, в которую входят и популяризация, и корпоративный научный пиар, и гражданская наука, и журналистика. Важно, что представители научного сообщества осознанно говорят о своей работе с неучеными. В чуть более узком смысле речь идет о коммуникационной работе научных организаций — университетов и НИИ. Эта отрасль для России новая, поэтому такие мероприятия призваны выявлять лучшие практики, делиться ими и формировать профессиональное сообщество. Так что я даже рада, что нам в зале не хватало стульев, чтобы усадить всех участников форума. Значит, эта тема актуальна, она нужна и люди хотят ее обсуждать».

В Европе или США опыт профессиональных объединений в области научной коммуникации исчисляется десятками лет. В нашей же стране первое такое объединение — Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН) — появилось всего два года назад. Однако за это время стартовали и продолжаются несколько нужных в профессиональной сфере проектов, например совместный с международным агрегатором EurekAlert! проект по продвижению новостей из институтов России в мировое медиапространство, созданный при поддержке РВК русскоязычный агрегатор научных новостей «Открытая наука» (об этом сайте уже писал ТрВ [1]. — Ред.) и онлайн-курс «Научная коммуникация» Университета ИТМО — открытый для всех вводный курс по научной журналистике и пиару в научных организациях. И, конечно, форум научных коммуникаторов и премия «Коммуникационная лаборатория», которые состоялись уже во второй раз.

Cui bono

Для любой формирующейся профессии важно понять, в чьих интересах она работает. Если с научной журналистикой всё более или менее понятно — как и любая журналистика, она работает для читателей, — то в научной коммуникации система более многокомпонентна. Обслуживает ли научный коммуникатор в вузе/ НИИ исключительно интересы ученых, или первичны задачи администрации, которая платит ему зарплату, или вообще их задача — вовремя поставлять пресс-релизы и комментарии журналистам? Согласно европейским нормам коммуникаторы несут ответственность перед обществом, при этом эффективно взаимодействуя и с учеными, и со СМИ, и с руководством.

Впрочем, градус серьезности этой дискуссии на форуме удачно снизил Юрий Ковалёв, научный координатор проекта «РадиоАстрон», заведующий лабораториями в ФИАН и МФТИ и председатель Совета по науке при Минобрнауки: «Когда я вернулся в Россию около 10 лет назад, здесь ученые не знали, зачем заниматься популяризацией своей работы. В Европе на вопрос „зачем“ есть четкий ответ: потому что мы работаем на деньги налогоплательщиков и нам нужно перед ними отчитываться таким образом. А в России ученые были уверены, что финансирование науки (как и количество хорошей молодежи в научной группе) никак не зависит от популярности. К тому же бытовали (и продолжают жить) установки типа „занятие наукой — наше священное право, и не мешайте нам никто“ или „настоящему ученому не пристало хвастаться результатами“… За последние годы ситуация принципиально поменялась в лучшую сторону. Сегодня подобных возражений слышно всё меньше, и во многом благодаря тем, кто называет себя научными коммуникаторами», — признал Ковалёв.

«Зачем мне, ученому, помогать вам в вашей работе? — задал вопрос себе и аудитории профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Василий Ключарёв, участник дискуссии об ответственности коммуникаторов. И тут же ответил: — Помимо моральной стороны вопроса (я ответственен перед налогоплательщиками!) есть еще и корыстная: мне нужны хорошие студенты, мне нужно донести результаты своего труда до чиновников, которые принимают решения. И мне нужно повысить свою цитируемость. Правда, для этого нужно выйти за пределы российского информационного пространства, оно в этом смысле мне не очень интересно».

Директор Института проблем передачи информации РАН Андрей Соболевский также заметил, что важной частью аудитории, на которую нацелена научная коммуникация института, он считает не только студентов и чиновников, но и широкую публику: для него как руководителя принципиально важно, чтобы сотрудники видели, что институт заметен, что о нем пишут, и гордились.

Главной проблемой для научного коммуникатора был и остается вопрос, как побудить ученого к активной популяризации, как убедить его выступить экспертом, рассказать об исследовании, принять участие в ток-шоу. Большинство выступавших на форуме говорили, что нужно лишь начать — и постепенно исследователи втянутся в эту работу, почувствуют к ней вкус и будут помогать коммуникатору или сами станут активно взаимодействовать с аудиторией и СМИ.

Алена Гупаисова, руководитель пресс-службы МФТИ, подчеркнула, что процесс взаимодействия коммуникатора с ученым должен идти постоянно, без сбоев — иначе ученый может потерять интерес или разочароваться. Кирилл Логинов, руководитель Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ), заметил, что личность ученого и формат коммуникации должны каким-то образом подходить друг другу. Андрей Соболевский обозначил поиск и «воспитание» ученых, чей голос общество должно услышать, как важнейшую задачу для научных коммуникаторов. «Мы, ученые, не умеем писать пресс-релизы. Мы плохо объясняем свою работу. Поэтому нам нужны вы», — обратился к коллегам Юрий Ковалёв.

Организуй сам: сессия по научно-популярным мероприятиям

Самый частый «сообщник» научного коммуникатора — это, конечно, СМИ. Однако, как заметила Наталья Смелкова, руководитель направления развития информационной инфраструктуры Российской венчурной компании, модератор сессии по научно-популярным ивентам, не всегда коммуникатору нужен посредник в виде медиа. Иногда прямая коммуникация с аудиторией более удобна и эффективна. Обеспечить такую коммуникацию могут организованные мероприятия.

«Тотальный диктант» — пожалуй, самое известное в России научно-популярное мероприятие, которое привлекает десятки тысяч участников. Проект направлен на популяризацию грамотности и русского языка и является одним из крупнейших общественных просветительских проектов в своей сфере. В 2018 году диктант написали почти 230 тыс. человек из 76 стран.

О том, как «Тотальный диктант» из студенческого ивента превратился во всемирное просветительское движение с сильной научной основой, рассказала его руководитель Ольга Ребковец: «По мере роста проекта мы поняли, что нам необходима экспертная оценка филологов. Поддержка ученых придала научную осмысленность мероприятию и позволила сформировать целую сеть экспертов по городам. Представители экспертного сообщества в этом году собирались уже на научно-практическую конференцию, которая прошла при поддержке Новосибирского государственного университета, Института филологии СО РАН и фонда „Русский мир“. Так что можно сказать, в нашем проекте сначала появилась коммуникация, а потом наука».

Мало кто может похвастать таким разнообразием действительно оригинальных ивентов, как Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Новосибирска. Целый список изобретенных новосибирцами форматов представил руководитель ИЦАЭ Кирилл Логинов. Помимо лекций в барбер-шопе (да-да!) и чтения драматических произведений о науке и ученых новосибирцы проводят «Суд над супергероями» и ток-шоу «Разберем на атомы». В ходе судебного процесса над звездами комиксов адвокатами и прокурорами выступают ученые, которые либо оправдывают, либо отрицают существование конкретного супергероя с позиции чистой науки.

А в научно-популярном ток-шоу «Разберем на атомы» на глазах у зрителей происходит настоящее междисциплинарное исследование. «Трое ученых выступают по одной теме с точки зрения своей науки. Например, мы предложили тему „ударные“: лингвист говорил об ударных гласных, физик — об ударных нагрузках, искусствовед — об ударных инструментах в оркестре», — рассказал Кирилл.

Коммуникация — это мягкая сила

Большой интерес вызвало выступление Марии Михалевой из Российского научного фонда. В РНФ Мария руководит отделом по связям с общественностью. И руководит успешно, поскольку именно пресс-служба РНФ получила малый Гран-при в конкурсе «Коммуникационная лаборатория» в этом году.

«РНФ, по сути, интегрирует научное знание в стране. Мы общаемся со всеми игроками в поле российской науки и со всеми СМИ. Работаем с учеными, с научными коммуникаторами, с журналистами, с нашими коллегами из других фондов. Популяризация науки — важное направление деятельности фонда. Например, на сайте РНФ вы найдете кнопку „Расскажите о своем исследовании“. По отзывам ученых в этом разделе мы пишем пресс-релизы об их работе, рассылаем по пулу СМИ. Да, проблем на этом пути немало: это и устаревшая информация, и нарушение сроков, бесконечные согласования текстов… Однако мы стараемся решать все вопросы так, чтобы и ученые оставались довольны, и журналисты», — отметила Мария на сессии «Коммуникатор как провокатор изменений».

Кто есть кто

И вот дебаты позади и осталось только объявить лучших из лучших — победителей премии «Коммуникационная лаборатория». Награды раздавались в трех номинациях, а также вручался Гран-при и малый Гран-при премии [2].

Гран-при получил Университет ИТМО, хорошо известный в профессиональной среде своей работой по популяризации науки в интересных современных форматах. По условиям премии питерскому вузу предстоит принять на своей площадке форум-2019, как в этом году сделал МФТИ — обладатель Гран-при прошлого года. <…>

Команда исследователей АКСОН проанализировала данные более чем двух тысяч научных и образовательных организаций — всех, кто работает в этой сфере в России, — и оценила по объективным параметрам их усилия в сфере внешних коммуникаций. <…> В экспертный совет премии входят медийно активные ученые, научные журналисты (в их числе главред ТрВ Борис Штерн), пиарщики институтов развития и высокотехнологичных предприятий и обладатели большого и малого Гран-при прошлого года. Подсчетом голосов занимался научный журналист, секретарь Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Сергеев.

Яна Пчелинцева

1. Йозеф Кёниг, Александра Борисова. Опыт на национальном языке // ТрВ-Наука, № 226 от 11 апреля 2017 года.



2. akson.science/news/45

3. akson.science/award/method

4. akson.science/award/board

Лауреаты 2018 года Номинация «Коммуникационная лаборатория»: Департамент стратегических коммуникаций Университета ИТМО — Гран-при; НИУ «Высшая школа экономики» (Москва); Сибирское отделение РАН. Номинация «Эксперимент» — за лучшие практики в сфере офлайн-коммуникации: НИУ «Высшая школа экономики» (Москва); Институт проблем передачи информации РАН; Сколковский институт науки и технологий. Номинация «Эффект присутствия» — за лучшее продвижение ученых в медиа: Сибирское отделение РАН; Красноярский научный центр РАН; Уральский федеральный университет (Екатеринбург). Номинация «Эврика» — за лучшие практики небольшой коммуникационной команды: Российский научный фонд — малый Гран-при; Институт проблем передачи информации РАН; Институт ядерной физики СО РАН. Номинация «Сверхтекучесть» — за управление собственными коммуникационными каналами: НИТУ «МИСиС»; Дальневосточный федеральный университет (Владивосток); Северо-Восточный федеральный университет (Якутск).

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