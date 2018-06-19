Поддержим независимую экспертизу

Одной из первых акций Общества научных работников был сбор подписей в поддержку канд. с. -х. наук Ольги Зелениной в 2012 году [1], обвиненной в преступлении за научную экспертизу. Тогда, в 2012 году, ее удалось освободить из СИЗО, но уголовное преследование продолжается до сих пор. С сентября 2016 года О. Н. Зеленина является подсудимой, ей грозит реальный срок, несмотря на абсурдное уголовное обвинение. Сейчас в поддержку Ольги Николаевны выступил президент РАН А. М. Сергеев, направивший 23 апреля 2018 года письмо в Генеральную прокуратуру и в Брянский областной суд.

Сейчас на сайте Общества научных работников идет сбор подписей под нижеследующим письмом.

Генеральному прокурору Российской Федерации

Ю. Я. Чайке

Уважаемый Юрий Яковлевич!

Научное сообщество Российской Федерации озабочено привлечением ученого, Ольги Николаевны Зелениной, к уголовной ответственности за изложенное ею научное мнение и просит прокурора отказаться от обвинения.

По версии обвинения, О. Н. Зеленина превысила свои служебные полномочия и совершила пособничество действиям организованного преступного сообщества, обвиняемого в покушении на контрабанду и сбыт наркотических средств. В вину Зелениной вменяется подготовка по поручению директора Пензенского НИИСХ Смирнова А. А. проекта научного мнения, которое директор в последующем подписал и направил в ответ на запрос предпринимателя Шилова.

Письмо не было заключением эксперта. В пределах своей компетенции сотрудника института Зеленина О. Н., со ссылкой на научную литературу, лишь отразила свое научное мнение о том, что семена пищевого мака невозможно подвергнуть 100-процентной очистке от алкалоидов опия и сорной органической примеси. Такое мнение шло вразрез с версией Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), которая считала, что пищевой мак должен быть полностью очищен даже от примесей в тысячные доли процента, в противном случае импортер подлежит уголовной ответственности за контрабанду и покушение на сбыт наркотических средств, которые в тысячных долях процента присутствуют в пищевом маке.

Как научный сотрудник Зеленина О. Н. имела и имеет право свободы выражения своего научного мнения, и оно не должно считаться преступным. Если за изложение научного мнения будут привлекать к уголовной ответственности, то развитие науки в нашей стране прекратится!

Об этом же говорится и в письме Президента Российской академии наук, академика А. М. Сергеева на имя Генерального прокурора РФ от 23.04.2018 № 10001–1612/43, в частности: «Преследовать ученого за научное мнение — значит лишать суд научной поддержки и снижать потенциальную научную чистоту судопроизводства, в рамках которого в качестве доказательств используются научные заключения экспертов».

Несмотря на то что ФСКН распущена указом Президента страны в апреле 2016 года, и то, что вина О. Н. Зелениной не доказана, последующие после задержания 6 лет были наказанием. Она провела 42 дня в Следственном изоляторе, более трех лет, не имея постоянного места жительства в Москве, находилась под подпиской о невыезде из Москвы, вдали от семьи и места работы. С 2014 года она вынуждена ездить на судебные слушания уголовного дела в Брянск, т. к. дело рассматривает Брянский областной суд. Шестой год фактически она лишена возможности заниматься научной деятельностью в Пензенском НИИСХ, сотрудником которого осталась.

Мы, нижеподписавшиеся, просим в предусмотренном законом порядке рассмотреть вопрос об отказе от уголовного обвинения О. Н. Зелениной.

Свою подпись вы можете поставить на странице onr-russia.ru/content/za-Zeleninu-2018

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«С научной точки зрения вопрос возможности и промышленной целесообразности абсолютной очистки семян мака от сорных примесей был и остается предметом научного обсуждения. В этой связи наличие ученого, который высказал свое мнение о качестве проведенных по делу экспертиз, может судом и обществом только приветствоваться. Преследовать ученого за научное мнение — значит лишать суд научной поддержки и снижать потенциальную научную чистоту судопроизводства, в рамках которого в качестве доказательств используются научные заключения экспертов». Из письма А. М. Сергеева генеральному прокурору РФ Ю. Я. Чайке

и федеральному судье Брянского областного суда А. Н. Тулегенову

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