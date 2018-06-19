Близкие контакты первого рода

Начался диалог между РАН и популяризаторами науки

6 июня 2018 года в Академии наук состоялась встреча популяризаторов науки с президентом РАН Александром Сергеевым. Импульсом к встрече послужило интервью в «Коммерсанте» 29 марта 2018 года, в ходе которого он выразил готовность встретиться с ведущими просветителями страны.

В самом начале мероприятия глава РАН сказал несколько слов о важной роли ученых и журналистов в донесении до общества максимально достоверной информации о научных исследованиях. «Сейчас, при всё более нарастающих объемах научной информации и информации вообще, нужны фильтры, которые бы доводили ее до потребителя в максимально достоверном виде». Он выступил за выстраивание интерфейса между учеными и медиа, которые и служили бы такими фильтрами, ведь «ученые отвечают за поставку новых знаний, а СМИ являются переводчиками, которые могут донести научную информацию в простом и наглядном виде». По мнению Александра Сергеева, ученые в области популяризации науки сильно недорабатывают, не всегда задумываясь о том, как сформулировать результаты в понятном для общества виде. В этом им как раз и могут помочь журналисты.

«У РАН есть существенный недостаток: просветительская деятельность среди членов Академии поставлена очень слабо. Члены Академии получают государственную стипендию, государство этим поддерживает Академию, <…> и членам РАН надо бы вести просветительскую деятельность, которая как раз отвечает интересам государства. Мы будем настаивать, чтобы просветительская работа находилась в перечне должностных обязанностей членов Академии именно как работа в рамках РАН. И мы будем настаивать, чтобы они активно занимались этим вместе с вами», — подчеркнул президент Академии.

Он пригласил просветителей сотрудничать с Академией, высказывать свои предложения, критиковать деятельность РАН. «Вот я на Олю смотрю, она порой правильно критикует», — смеясь, сказал Александр Михайлович, глядя на ведущую научно-популярных программ на ОТР Ольгу Орлову.

Вице-президент РАН Алексей Хохлов представил общий план встречи, отметив, что на нее были приглашены представители фондов, содействующих популяризации науки; фестивалей науки, научно-популярных лекториев и музеев, научно-образовательных медиа, проектов, способствующих вовлечению школьников в науку; и отдельные популяризаторы (Владимир Сурдин, Ася Казанцева, Александр Панчин, Сергей Попов, Станислав Дробышевский). Ася в своей презентации, присланной накануне встречи, метко назвала себя «странствующим лектором» (что можно отнести и к ее коллегам, много ездящим по России).

С первой презентацией выступил Пётр Талантов, представивший основные направления деятельности просветительского фонда «Эволюция». Он рассказал, что эта организация возникла два с половиной года назад, что стало реакцией на прекращение деятельности фонда «Династия». Пётр пригласил главу Академии наук выступить на открытии очередного «Слета просветителей» 10 ноября 2018 года.

После выступления Петра Александр Сергеев спросил его: «А как устроен краудфандинг в области просветительства? Это миллион людей, вносящих по пять рублей, или пять человек по миллиону?» «Есть не так много людей, которые готовы давать нам сумму с пятью нулями, — ответил Талантов. — Их около десяти-двадцати. И есть много людей, которые регулярно нам перечисляют суммы от 50 рублей. Соотношение где-то 60% (крупные доноры) на 40% (небольшие пожертвования). И те и те важны на самом деле».

Сергей Филиппов, представляющий Фонд инфраструктурных и образовательных программ Роснано, рассказал о программе «Мастерских инноваций», поддерживавшей интересные проекты в области научной популяризации по всей стране, имевшие потенциал самоокупаемости.

Он предложил провести вместе с РАН такие уже получившие признание форматы, как ScienceSlam и Science Bar Hopping. Последний проект предусматривает выступление ученых в барах. Лекции устроены по типу «один физик и один лирик». «Да, там люди пьют пиво и поют песни. И надо идти туда, где твоя аудитория, — уверен Сергей Сергеевич. — В барах сидят люди, которые обсуждают футбол, моду, а мы им предлагаем обсудить устройство мира. Люди готовы слушать лекции и даже платить за это деньги». Проект был признан успешным, и в сентябре он будет повторен в нескольких десятках баров. Филиппов отметил, что Роснано интересует также сотрудничество с видеоблогерами, рассказывающими о науке.

«Как вы находите ученых, которые готовы работать с нестандартной аудиторией?» — спросил С. Филиппова А. Сергеев. Тот ответил, что за лекторов отвечает проект ScienceSlam и его руководитель Арина Пушкина, которая тоже присутствовала на встрече в РАН и рассказала о Фестивале научного кино (ФАНК). «У них в базе несколько сотен человек по всем академическим институтам и вузам. Нужна большая смелость, чтобы выступить перед новой аудиторией. И они ученых готовят к тому, чтобы за десять минут те интересно могли рассказать о том, что делают в своей лаборатории. Это большой труд».

Затем Леонид Гусев представил Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+», ставящий перед собой цель максимально широко и интересно рассказать обществу, зачем нужна наука и как она развивается. В этом году темой фестиваля, ежегодно проходящего в октябре по всей России, будет «Проекты megascience». Эта тема может быть интересна и Академии наук.

Алексей Сивухин рассказал о лектории «Архэ», существующем на самоокупаемости. «А кто ваши основные спонсоры?» — спросил глава РАН. «Большинство наших мероприятий платные, но у нас есть большие скидки студентам и школьникам. Мы обязательно платим и лекторам». «Кто ваши слушатели?» — «50% — послесту-денческая молодежь, имеющая сейчас возможность восполнить пробелы в своих знаниях. А остальные 50% — это старшеклассники, студенты и люди более старшего возраста».

Представитель проекта «Ученые против мифов/ Антропогенез.ру» Станислав Дробышевский рассказал, что с 2016 года проведено четыре форума в Москве и два — в Санкт-Петербурге, а 16 июня грядет очередной. Форумы проходят благодаря продажам обычных билетов, более дорогих билетов в первые ряды и еще более дорогих для спонсоров. «А чем вы привлекаете слушателей? Именами людей? Яркостью и броскостью тем?» — спросил его президент РАН. «И тем и другим», — ответил Станислав. Пока форум проходит только в двух столицах, потому что в других городах России трудно окупить мероприятие. Нужна большая площадка (так как интерес людей велик, и за один-два месяца до начала форума раскупаются все билеты), а аренда такого помещения стоит дорого.

Подошла очередь научных музеев. Анна Клюкина рассказала о деятельности Дарвиновского музея, созданного 110 лет назад, в 1907 году. «Вопреки сложившимся представлениям мы работаем не только для школьников. Школьных групп к нам приходит только 15% из 600 тыс. посетителей в год, мы работаем для широкой аудитории… Наш музей находится на передней линии. Каждый, кому не лень, заходит в музей и начинает с нами такой диалог: „А Дарвина ведь уже от-менили?“ — „Нет, еще не отменили“. „Мы произошли от обезьяны?“ — „Нет, от рыб (потому что первые позвоночные — рыбы)“… Я разделяю озабоченность Александра Михайловича тем, что со стороны ученых мало внимания уделяется научной популяризации», — отметила Анна Иосифовна.

Фаина Рублёва, научный директор Московского планетария, рассказала, что этому известному просветительскому центру в 2019 году исполнится 90 лет. Диапазон проходящих мероприятий велик: «Школа увлекательной науки» — для школьников, «Популярная астрономия для начинающих» и «100 часов астрономии» — для взрослых, лекции в рамках «Трибуны ученого» — для тех, кто серьезно интересуется наукой.

Кирилл Заведенский рассказал о «КосмОдисе», а Денис Андреюк и Сергей Ершов — о «Кванториуме» — больших проектах, позволяющих ввести школьников в мир научной и инженерной работы. В свою очередь Евгений Насыров рассказал о стремительно развивающемся проекте «Открытая лабораторная», где люди не просто слушают лекции, но также сами отвечают на вопросы и обсуждают со знатоками свои ответы (Академия наук выступает стратегическим партнером «Лабы»). Затем Николай Подорванюк коротко представил образовательный центр «Сириус» (там заканчивается строительство крупнейшего в стране музея науки — Парка науки и искусства, в нем будет и планетарий).

Сергей Люлин, зам. председателя Координационного совета профессоров РАН, директор Института высокомолекулярных соединений РАН, рассказал о Ночи музеев, с успехом прошедшей у них в Санкт-Петербурге. В час ночи сотни петербуржцев стояли в очереди, чтобы прийти в институт и посмотреть на его лаборатории. Ночь музеев сопровождалась научным конкурсом школьников в два тура (очный проходил в виде устного доклада и постерной сессии). Этот опыт Сергей предложил распространить на те научные институты, которым это интересно. В ходе обсуждения Алексей Хохлов сообщил, что в Москве в августе планируется провести Ночь науки.

В конце первой части встречи президент РАН также попросил выступить Елену Лозовскую, главного редактора журнала «Наука и жизнь», на котором выросли многие из тех, кто в тот день сидел в зале. Сейчас тираж бумажной версии журнала — 32 тыс. экз., что нельзя сравнить с тиражами в три миллиона в былые годы, но по нынешним меркам это очень хороший результат.

За те полчаса, что оставались до момента, когда президенту РАН нужно было уходить на другую встречу, состоялось несколько важных выступлений. Тезка главы РАН журналист Александр Сергеев (его тезисы см. в ТрВ-Наука № 255) предложил создать портал Академии наук с рассказом о ее деятельности. Он считает, что популяризаторы уже и так научились координировать свои усилия и от РАН им нужна не столько орг-поддержка, сколько помощь в получении контекстной/фоновой информации о том или ином научном событии и о том, кто из экспертов мог бы предоставить достоверную информацию.

Речь зашла и о Комиссии по борьбе с лженаукой (далее КБЛ). «Она находится в очень странном, подвисшем положении, потому что фактически ее деятельность сейчас регулируется устаревшим положением, которое создает серьезные юридические риски», — отметил Сергеев-журналист. Он сообщил, что глава комиссии академик Александров сейчас вместе с РАН будет судиться с гомеопатами, которые подали иски в Арбитражный суд. «В самой РАН какой-то разброд, нет единого понимания, что мы стоим за науку». В комиссию года два назад был введен академик Колесников, который публично выступил против меморандума о гомеопатии и заявил, что гомеопатию надо поддерживать. «Мы не можем ничего с этим сделать, два года лежит новое положение о комиссии, но его не рассматривают», — посетовал представитель КБЛ.

«Мы, научные журналисты, занимаемся социальной рекламой науки, — заявил Сергеев-журналист, — а нашим главным заказчиком фактически является Академия наук». Он предложил в рамках Академии организовать круглые столы по ключевым проблемам науки: наукометрии, финансированию, методологии и философии науки.

Затем астрофизик, представитель Координационного совета профессоров РАН Юрий Ковалёв представил целый проект — предложения рабочей группы о пресс-службах РАН; его и коллег очень волнует, как Академия наук и институты популяризируют полученные у них новые научные результаты. Следом за ним Николай Андреев, руководитель проекта «Математические этюды» и зав. лабораторией популяризации и пропаганды математики МИАН, отметил, что государство должно поддерживать популяризаторскую деятельность в институтах, давая на это какое-то финансирование, вводя эту работу в госзадание. Он и другие коллеги во время встречи говорили о том, что Академии наук нужно существенно улучшить работу пресс-службы, а также обновить сайт РАН.

В своем заключительном слове президент РАН Александр Сергеев поблагодарил участников встречи за прозвучавшие предложения (а они потом звучали еще в течение 50 минут после его ухода, и основное будет передано главе Академии). Он пообещал содействовать тому, чтобы у институтов популяризация науки стала одним из госзаданий, за которые те будут получать деньги и отчитываться за выполненную работу (это позволит финансировать работу пресс-секретарей и пресс-служб).

Отвечая на реплики своего тезки (А. Сергеева-журналиста) про не отвечающую требованиям времени пресс-службу РАН, глава Академии сказал, что это отчасти финансовый вопрос. «Мы пришли в РАН, когда бюджет этого года был уже сверстан, хотя у нас есть предложения по информатизации пресс-службы». Он выразил надежду, что ситуация в скором времени изменится.

Далее президент РАН высказал свое отношение к гомеопатии, отметив, что да, гомеопатия — лженаука, но и в обществе, и в Академии наук есть разные точки зрения на это счет и с оппонентами надо вести диалог. Он также напомнил о том, «каких средств, крови и даже жизни стоила борьба с Петриком» членам Комиссии по борьбе с лженаукой академику Круглякову и его коллегам. К такому противостоянию в суде надо быть готовыми.

В заключение Александр Сергеев, откликаясь на выступление Сергея Люлина о том, что очень важно вести с обществом прямой диалог, приглашать публику на дни открытых дверей, тем самым защищая институт от переезда из центра города, отметил, что «да, апелляция к обществу может быть даже важнее, чем апелляция к власти. Тем более если мы строим демократическое общество… Апелляция к обществу — это как раз про то, о чем мы сегодня говорим. Апеллировать к обществу стоит, если оно получает интересную для него информацию на нормальном, понятном для него языке». Уже уходя, Александр Михайлович предложил сделать такие встречи с популяризаторами традиционными.

Сразу после того как в зале из руководства Академии остались только вице-президент РАН Алексей Хохлов и пресс-секретарь президента РАН Светлана Попова, выступил представитель КБЛ Александр Панчин. Он рассказал, что благодаря его усилиям и усилиям коллег международный научный журнал отозвал статью члена-корреспондента РАН Олега Эпштейна про так называемые релиз-активные препараты (новое название для гомеопатии) как из-за обнаруженных ошибок в исследовании, так и из-за скрытого автором от редакции конфликта интересов. «В этом противостоянии Комиссии по борьбе с лженаукой и отдельных членов РАН, которые высказывались о гомеопатии, так и не ясна позиция самой Академии наук, ее президиума. Хотел бы, чтобы по этому поводу была какая-то реакция», — отметил лауреат премии «Просветитель» 2016 года за книгу «Сумма биотехнологии».

Академик РАН Алексей Хохлов поддержал точку зрения, высказанную А. Панчиным о гомеопатии. Он также сообщил участникам встречи, что есть планы создать в РАН координационный совет, который бы объединял три комиссии: Комиссию по популяризации науки — новую, а также Комиссию по борьбе с лженаукой и Комиссию по борьбе с фальсификацией научных исследований, отпочковывающуюся из одной большой комиссии. Он призвал участников встречи войти в эти комиссии или внести предложения по ее составу.

Наталия Демина

Из разговора Александра Черных («Коммерсантъ») и Александра Сергеева (РАН): — Но вы же президент Академии наук, обладаете серьезным статусом. Вы вполне можете позвать на чашку кофе владельцев телеканалов и объяснить им реальную опасность для страны таких передач про экстрасенсов и плоскую Землю. — Думаю, со временем такая встреча была бы возможна. Но сразу будет встречный вопрос: дайте нам интересную научную передачу, которая обеспечит схожие с экстрасенсами рейтинги. — Такие люди есть. В последние несколько лет в стране самостоятельно сформировалось настоящее движение просветителей, молодых ученых: Ася Казанцева, Ирина Якутенко, Александр Панчин и многие другие. Эти люди пишут научно-популярные книги, разоблачают фейки в своих блогах, постоянно выступают перед взрослыми и школьниками. Это целое движение, но я лично не вижу у него поддержки со стороны Академии наук. — Вы правы, здесь есть над чем работать. Мне нужно встретиться с этими людьми, обсудить, как мы можем помочь друг другу. «Коммерсантъ», 29 марта 2018 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)