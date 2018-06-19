Coito ergo sum

В Казани прошел первый масштабный научно-популярный лекторий о сексе

2 июня 2018 года в казанском центре современной культуры «Смена» состоялось сразу шесть лекций «об этом». Палеонтолог, искусствовед, лингвист, политолог и сексолог предложили слушателям научный взгляд на проблемы сексуальной жизни человека. Лекторы подошли к делу с разных сторон: как эволюционировало сексуальное поведение человека и как на него влияют химические процессы в мозге? Как интимная лексика связана с обсценной и когда мы научимся говорить о сексе красиво? Как современное искусство работает с темой секса? Как государства вмешиваются в сексуальную жизнь граждан? Какими мифами окружена сексуальность людей и что с этим делать? На научно-популярный лекторий «Думай, Казань!» пришло более 500 человек, тысячи слушателей присоединились к онлайн-трансляции, а видеозаписи уже доступны на YouTube-канале инициативной группы «Думай!», организовавшей это познавательное мероприятие.

Лекции сразу разделили на два потока — гуманитарный и естественнонаучный, и это явно не понравилось тем, кто хотел услышать всех лекторов. Но, как пошутили организаторы, «если вы уйдете с ощущением того, что упустили что-то интересное, значит, мы хорошо поработали».

Выступивший с приветственным словом Пётр Талантов, в футболке с «говорящим» принтом, лидер инициативной группы «Думай!», отметил, что через популяризацию науки, прогресса, критического мышления и гуманизма мы можем повлиять на достаточное количество людей и помочь России обрести лучшее будущее.

Все лекторы были в Казани впервые, потому их представление было особенно приятным и торжественным. Естественнонаучный поток открыл Александр Марков, докт. биол. наук, зав. кафедрой биологической эволюции МГУ, профессор РАН, вед. науч. сотр. Палеонтологического института РАН, председатель совета просветительского фонда «Эволюция». На примерах сексуального поведения обезьян (а чьем же еще?) лектор рассказал, как люди пришли к моногамным бракам. Хотя это громко сказано — скорее к многосемейным группам, устойчивым длительным связям между половыми партнерами, росту мужского вклада в потомство и понижению внутригрупповой агрессии.

Почему самки наших ближайших родственников, шимпанзе и бонобо, «рекламируют» готовность к спариванию за километр, а люди — нет (хотя, конечно, не все)? Для чего женщинам и некоторым самкам бонобо способность спариваться в любое время? Что дает ослабленное обоняние и женская грудь? Как вы уже догадались — супружескую верность.

В лекции Александра прозвучали различные научные идеи. Например, о том, как стратегия «секс в обмен на пищу», которую многим приматам приходилось добывать с большим трудом, вынудила их стать не только двуногими (на четвереньках много не унесешь), но и более разборчивыми в партнершах, а самок — стараться быть более привлекательными.

«Мы, эволюционисты, говорим „заинтересована“ (про самку), но не имеем в виду, что она это осознает. Это значит то, что самки, которых не бросил самец, выращивают больше детей, поэтому гены, помогающие удерживать партнера, распространяются в генофонде. По той же причине (естественного отбора) гены неревнивых самцов выметаются моментально».

Вопросы от слушателей были очень разными, но в целом люди, как и ученые всего мира, по-прежнему гадают, как выбрать партнера правильно и что значит это «правильно». Чем руководствоваться, учитывая нашу изменчивую природу, социальные, экономические и прочие факторы?

Напоследок одна из слушательниц предположила, что размер пениса коррелирует с количеством женских измен. И если любой ученый, по словам биолога, вряд ли получит грант на эту работу с весьма трудной методикой исследования, то научно-популярную книгу за вопрос эта девушка заслуженно получила.

Тело и секс в искусстве

Конкуренцию за внимание аудитории в соседнем зале Александру Маркову составил искусствовед, заведующий отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков. Лектор показал всё, что скрыто в картинах художников с античности до современного искусства и культуры.

Колонны, лебединые шеи и прочие фаллические символы у Микеланджело; тема эволюции с ее зоологическими мотивами, пришедшая на смену античному мифу в XIX веке; лесбийская тема у Тулуз-Лотрека; яркие открытые цвета как выражение либидо у Гогена; цветовые раздражающие импульсы Анри Матисса; искусство, связанное с медициной и биологией в конце XX века, — насыщенный и прочувствованный экскурс лектора удовлетворил не только слуховые, но и визуальные рецепторы.

Если традиционная культура сдерживала влечения художников, то современная — работает на реализацию желаний. Она поощряет слабость и художников, которые могут выразить свои желания. И чем ярче они это делают, тем лучше. Современная культура работает с подсознанием, в голове, внутри. Поэтому современные художники стараются задействовать не только глаза, но и все органы чувств.

Что касается русской культуры и искусства, то здесь тема тела раскрыта очень скудно: сначала — культурные барьеры дореволюционной России, потом — советская цензура. Например, Валентин Серов долго добивался, чтобы в 1895 году наконец ввели обнаженную модель в художественном училище. А еще у нас совсем не было сюрреализма. «Казалось бы, не хочешь писать колхозников — иди домой, рисуй сюр. Но нет, голова в эту сторону у нас не работала. Или Малевич — прекрасный художник, но совершенно асексуальный. Он даже жене писал письма: „Ты зарплату получила? Переведи мне чуток, а то совсем есть нечего, а так целую“».

Кто же все-таки ЁТМ?

Лингвист, науч. сотр. филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ирина Качинская приводила примеры эротики в произведениях литературы и больше — в фольклоре, попутно рассказывая о первоначальном значении и происхождении некоторых слов. При этом она ловко замещала обсценную лексику эвфемизмами, молчанием или глоссолалиями типа «тра-та-та». Так, по одной из версий, выражение ЁТМ когда-то могло означать «Я твой отец!» или «Я мог быть твоим отцом!».

Всё, что касается телесного низа, идет под невероятным грузом запретов даже в наше якобы раскрепощенное время. Слово «секс» в значении «коитус, совокупление» в англоязычных странах появилось только в 1929 году, а слово «сексуальный» — и вовсе в 1959-м. Сегодня для названий половых органов и процесса мы всё чаще используем медицинские слова латинского происхождения. И их же используем для просвещения детей. Второй путь — эвфемизация, то есть замена неприличных слов «приличными».

Многие романтически настроенные партнеры склонны к поэтизации и придумывают свой язык любви. Им это интереснее, чем называть вещи своими именами. И с самого начала лектор призналась, что молодежь об эротике может рассказать больше, чем она.

Демографический переход неизбежен

О смене поколений, изменении социальных норм и репродуктивного поведения продолжила говорить политолог, специалист по проблемам законотворчества, доцент Института

общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман. В самом начале лектор успокоила: второй демографический переход наступает для всех, вне зависимости от климата, религии, этничности и «культурных традиций». Его черты — увеличение продолжительности жизни и активного возраста, повышение возраста вступления в брак и рождения первого ребенка для женщины, снижение числа рождений на одну женщину, снижение детской и младенческой смертности. Старение населения — повышение среднего возраста — неозначает, что мы все вымрем. Глобального перенаселения демографы также не обещают.

И хотя не все прогнозы позитивные, большинство графиков на слайдах всё же радовали. Увеличение возраста вступления в брак и рождения детей, увеличение числа женщин, использующих контрацепцию, сохранение высокого количества браков (но и разводов), уменьшение количества абортов, радикальное снижение алкоголизации и, как следствие, количества убийств и самоубийств — всё это ведет к повышению уровня счастья от поколения к поколению.

Семья перестала быть институтом выживания, но возникшая взамен свобода бросает демографии новый вызов. И это не рост числа однополых пар, у которых тоже могут быть дети, а растущая культура одиноких людей. Мы хотим, чтобы партнер соответствовал нам по многим параметрам одновременно. Возможно, иногда тяжесть этого груза выбора заставляет нас совсем отказываться от него.

При этом молодые люди, которые всё же выбирают отношения, ценят их больше, чем сексуальные достижения как таковые. Секс и эротический контент больше не предмет драматического интереса для новых поколений. Тем обиднее, когда молодые люди становятся жертвами «уходящих тенденций» — ранних беременностей, абортов и половых инфекций — просто потому, что сексуальное просвещение, которое им нужно, отсутствует или заменено бессмысленной болтовней о «традициях», которая еще никого не спасла ни от одной болезни.

«В зале есть геи? Нет? Вообще-то должны быть»

Эта фраза врача-психотерапевта, сексолога Амины Назаралиевой стала крылатой. Лектор развенчала миф о том, что, чем меньше ребенок знает о сексе, тем он «милее», здоровее и счастливее. Раннее и, что важно, систематическое сексуальное образование способствует тому, что подростки позже начинают половую жизнь, меньше болеют половыми инфекциями и ВИЧ, не боятся своей ориентации и толерантны к чужой; сокращаются случаи ранней беременности, а главное, насилия.

Принудительный целибат выдерживают только 10%. Наличие или отсутствие сексуального опыта не влияет на знание своей ориентации. Секс с партнером своего пола в подростковый период — «часть нормального сексуального экспериментирования» и не определяет дальнейшую ориентацию. Дети в однополых браках ничем не отличаются от детей в гетеросексуальных.

До бодрящих публику слайдов добрались в последние минуты лекции — раскрыть причины снижения и способы повышения либидо современных мужчин и женщин не удалось. Так что, если не хотите быть той самой статистической четвертой семьей, в которой изменяют, не откладывайте поход к психиатру и сексологу. Или ждите будущего, в котором лектор предвидит больше этичного порно, секс с роботами и вообще больше секса, который вам действительно нравится, без абьюза и осуждения.

Брызги окситоцина были бы полезны банкирам и футбольным фанатам

Естественнонаучный поток завершил докт. биол. наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Вячеслав Дубынин. Автор многочисленных видеолекций рассказал о нашей сложнейшей нейросистеме, медиаторах, гормонах и многом другом, что оказывает мощнейшее влияние на наш мозг и сексуальное поведение.

Для чего Homo sapiens скрытая овуляция? Для того же, для чего и гормон вазопрессин, — для супружеской верности. Как по запаху определить MHC-белки партнера и почему это важно? Для здоровья потомства лучше всего — максимально отличающиеся характеристики MHC родителей.

В общем, всё очень непросто. Не забывайте еще об уникальном жизненном опыте и импринтинге — «впечатывании» в память образов, запахов, звуков сначала родителей, а затем и первых возлюбленных и половых партнеров. Отчасти именно импринтинг запускает любовь, без которой наш мозг не получит столько радости и удовольствия, сколько его ни стимулируй.

«Несмотря на все сложности, отношения полов и любовь — важнейшие источники положительных эмоций, радости, духовного роста на всех стадиях: от влюбленности до „жили долго и счастливо и умерли в один день“. Всем успехов в личной жизни!» Присоединяемся к пожеланиям Вячеслава Дубынина.

Наталья Гаязова

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