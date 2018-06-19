Байконур — город и космодром

Специальный корреспондент ТрВ-Наука Евгений Рыжков побывал на очередном космическом пилотируемом запуске: он посетил колыбель российской космонавтики, давшую старт и первому спутнику Земли, и Юрию Гагарину. Чем живет город-легенда? Что в Байконуре может увидеть космический турист?

Город

В городе Байконур (по-казахски байқоңыр — «богатая долина») проживают в основном люди, занимающиеся эксплуатацией и обслуживанием одноименного космодрома. Байконур официально «родился» 2 июня 1955 года, когда образовался поселок Заря. 29 января 1958 года поселок переименовали в Ленинский, 21 июня 1966 года он стал городом Ленинск, а 20 декабря 1995 года — Байконуром. Население, состоящее из казахов и русских, — около 70 тыс. чел.

Найти Байконур на карте очень просто: надо отыскать на Урале Екатеринбург и чуть правее сибирскую Тюмень. Примерно на долготе этих городов, однако существенно южнее, находится Байконур. Разница во времени с Москвой — три часа. Автомобильный код города Байконур — 94: «территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России». Это также код Антарктики.

Как добраться до Байконура? Можно прямым рейсом — он, как правило, бывает не реже раза в неделю — из Москвы до аэродрома «Крайний», находящегося за территорией города. Кстати, в черте города, близко от аэродрома, строится новый микрорайон. Существует и длинный путь: Шереметьево — Алма-Ата (либо Астана); затем, опять на самолете, до Кызылорды и три-четыре часа на автобусе до пункта назначения. Есть еще вариант (для москвичей) проехать на машине 1000 км до Самары и оттуда 1000 км до Байконура. Дорога, как поговаривают бывалые водители, вполне приятная.

Однако в бывший военный испытательный полигон с жилым городком «без приглашения» попасть не получится. Сейчас это ЗАТО, в котором действует строгий пропускной режим. У въезда в город тебя встречает человек, который, показав охране КПП разрешение на посещение Байконура, проводит тебя внутрь огороженной невысоким забором территории (по самому городу перемещение свободное). Существует еще один способ: у некоторых таксистов есть свой пропуск в город — подсев в такое такси, можно проникнуть в город.

Инфраструктура осталась с советских времен — есть стойкое ощущение 1990-х. Байконур особо не развивается — нет новых красивых застроек и масштабных проектов по облагораживанию города. На улицах в разных частях Байконура — пустующие дома с заколоченными досками и заложенными кирпичами окнами и балконами (и не только на первом этаже). Сделано это для того, чтобы покинутые жильцами в 1990-е годы здания не превратились в мусорные свалки и сохранили строительную прочность.

А вот гостиниц в городе немало. Самые известные — «Центральная», «Алькор», «Спутник», «Космонавт» и «Байконур». Кроме того, имеется парочка перестроенных в гостиничном стиле студенческих общежитий. В самом классном отеле — «Спутник» — есть даже бассейн. В «Спутнике» проживают сотрудники NASA.

Центральная площадь — самая большая в городе. Зимой здесь ставят елку и организуют народные гуляния. Гостиница «Центральная», затем выкрашенный в светло-синий и желтый цвета бывший штаб космодрома (ныне филиал ФГУП ЦЭНКИ), а также бывший Гарнизонный дом офицеров (сгорел в середине 1990-х, однако сейчас на первом этаже функционирует магазин и кафе) берут площадь в тиски с трех сторон.

На Центральном универсальном рынке местные жители продают продукты, одежду и разные безделушки. Зимой можно купить теплые носки из верблюжьей шерсти и в любое время года — «Тан» (кисломолочный напиток, по рецептуре схожий с «Айраном»).

В городе огромное количество памятников — казахскому поэту Абаю, основоположнику советского жидкостного ракетостроения Валентину Петровичу Глушко, погибшему в катастрофе на Байконуре Митрофану Ивановичу Неделину, академику Виктору Ивановичу Кузнецову, ну и, конечно, Юрию Гагарину, Сергею Королёву и многим другим выдающимся деятелям отечественной космонавтики. На проспекте Гагарина высится высоченная стела «Наука», а рядом с гостиницей «Байконур», на проспекте Королёва, в честь 20-летия космической эры воздвигнут большой монумент «Ракета-носитель „Союз“».

Перед зданием городского Дома культуры установлен камень с выгравированной надписью: «Здесь 5 мая 1955 года военными строителями в части 12253 было заложено первое здание гор. Ленинска». Там же стоит памятник генерал-майору Г. М. Шубникову, начальнику строительства космодрома. На третьем этаже ДК находится Музей истории космодрома Байконур — очень интересное место. Структурно музей включает четыре зала: этнографический, выставочный и два непосредственно связанных с космонавтикой — зал боевой и трудовой славы Байконура и зал истории развития ракетно-космической техники и освоения космического пространства.

Самое знаменитое из множества городских заведений — кафе с метким названием «Звездное небо». Есть и другие кафешки, например «Русь», и пиццерия. В развлекательном комплексе «Арсенал» можно найти ресторан, супермаркет и даже бильярд с боулингом. В «Звездном небе» (и «Арсенале») возможна оплата банковской картой, однако зачастую терминал обнаруживает неисправность и официант предлагает оплатить по старинке наличными. Wi-Fi есть не в каждом кафе (и не в каждой гостинице!), однако три-четыре места с Интернетом найти можно. Сотовый оператор только один — «Билайн».

На улице и везде люди говорят на казахском и русском. Все надписи — на русском, иногда дублированы на казахском. (Вспоминается столица Республики Татарстан Казань.) Такси в черте города стоит недорого — 60 руб. (а раньше, как говорят, было и вовсе 40).

В городе есть два кинотеатра. Первый, «Сатурн», хоть и открыт, но показ фильмов в нем приостановлен, а пространство используется для концертов. Есть еще один кинотеатр, рядом с рынком, регулярно принимающий посетителей.

На окраине города находится крупный Городской парк культуры, где одиноко стоит недвижимое колесо обозрения.

У реки Сырдарья построили так называемую зону отдыха с двумя бассейнами (для детей и взрослых) и прохладным душем. Здесь же можно перекусить и отдохнуть на лежаках. В самой речке купаться запрещено. Рядом с зоной отдыха есть работающий бассейн «Орион» и стадион «Десятилетие», в котором помимо футбольного поля можно сходить в тренажерный зал и записаться в спортивные секции.

Кроме того, прямо у выезда из города красуется мечеть, а в самом городе есть православный храм Георгия Победоносца.

Космодром

Когда случаются пилотируемые пуски, город и космодром подвергаются атакам многочисленных туристов со всех уголков планеты. Стоит сказать, что в последнее время Россия активно развивает космический туризм, а «господа» туристы стали приезжать постоянно, даже в межпусковой период.

Если сравнивать с городом, то «вольности» теперь недопустимы — все перемещения по космодрому только в сопровождении ответственного лица. И КПП в разы больше — при въезде на территорию космодрома, а также перед разными пусковыми площадками или объектами. На космодроме есть, к примеру, территории РКК «Энергия» и ФГУП «ЦЭНКИ».

Туристам разрешают наблюдать вывоз ракеты в трех местах: когда «Союз» выезжает из монтажно-испытательного корпуса, на «переезде» (место, где примерно в 600 метрах от стартового стола железнодорожный путь, по которому везут ракету, пересекается с автодорогой) и на стартовом столе площадки № 1 («Гагаринский старт») -там, где ракету устанавливают на позицию и поднимают носитель в вертикальное положение.

6 июня 2018 года, когда к МКС стартовал экипаж «Союза МС-09», использовался «Гагаринский старт», однако, по сведениям людей, эксплуатирующих космодром, через пару пусков эта площадка будет законсервирована и запускать космонавтов на орбитальную станцию будут с другой площадки — 31-й (только 1-я и 31-я предназначены для пилотируемых пусков).

Также туристам показывают музей на космодроме. Это двухэтажное здание, перед которым стоит памятник Гагарину, полно экспонатов, собранных с разных пилотируемых пусков. В нем богатая стендовая база и в избытке «железа», много информации о космодроме и предприятиях отрасли. Рядом с музеем — два маленьких домика. Примечательны они тем, что в одном из них в 1956–1965 годах жил и работал главный конструктор

Сергей Павлович Королёв, а в другом провел ночь (с 11 на 12 апреля 1961 года) перед первым в мире полетом в космос Юрий Алексеевич Гагарин. А слева от музея — испытательный макет космического корабля «Буран» со спутником внутри конструкции. Даже есть возможность подняться по короткой лестнице в кабину пилотов и самому присесть на кресла, подергать за ручку управления и полюбоваться дизайном этого важнейшего места на корабле.

Кроме того, туристов на автобусах привозят на освящение ракеты (на «Гагаринском старте») и на пресс-конференцию экипажей в гостинице «Космонавт» (в городе). А в день старта туристы снова собираются у «Космонавта»: экипаж под песню группы «Земляне» выходит из гостиницы и отправляется на космодром, где проходят финальные процедуры перед стартом.

Космодром, хотя и изобилует искусственными эпохальными сооружениями, допуск к которым обычно для туристов закрыт, находится посреди бескрайних просторов белой степи-прерии, устланной красно-желто-оранжевым песком и зеленой травой, а также невысокими кустарниками. Вдали от дорог, по которым происходит передвижение по космодрому, обособленно стоят неприметные здания, как правило, серого цвета. То и дело снуют туда-сюда зеленые мотовозы с надписью «КЦ Южный», перевозящие по длинным железнодорожным путям сменный персонал и грузы на космодром.

Летом город и космодром красивее, чем зимою, — природа расцветает во всей красе, а над головой появляется ясное голубое небо. Температура за 30 градусов. На обочинах заметишь то лошадей, то коз или коров, то пасущихся мирно верблюдов. Даже орлы спокойно сидят на ЛЭП, а маленьких сусликов и правда много.

Россия арендует у Казахстана и город, и космодром до 2050 года. Общая площадь территории арендованных земель составляет 6717 кв. км. Сюда входят девять типов стартовых комплексов (пять действующих) в составе 15 пусковых установок (из них пять действующих: две под ракеты «Союз», две под ракеты «Протон» и один «старт» под «Зенит») для запуска ракет-носителей, четыре пусковые установки для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, кислородно-азотный завод, два аэродрома и технические корпуса.

Вместе с тем постепенно объекты космодрома передают в распоряжение Казахстана. Так, сейчас заканчивается процедура передачи инфраструктуры для запусков ракет «Зенит» казахстанской стороне, которая планирует ее модернизировать под новую разрабатываемую Россией ракету «Союз-5». Кроме того, в ближайшее время для урезания бюджетных расходов некоторая часть военнослужащих, работающих в «КЦ Южный», возможно, будет переведена на гражданские должности.

Кстати, прописка у русских, работающих на космодроме, как правило, в Москве, Московской области или, например, в Волгограде или Самаре. Отработав положенное количество лет, работник получает квартиру и обычно уезжает с космодрома. Раньше военные на Байконуре получали выслугу лет — год за два и 40-процентную прибавку к окладу. Сейчас такого нет. Сами местные признаются, что в городе на всю жизнь не остаются — поработают энное количество лет и уезжают кто в Россию, а кто в другие города республики. Говорят, что даже соседний город Кызылорда «в 10 раз лучше Байконура».

После 2050 года Россия теоретически может продлить договор аренды Байконура или полностью уйти из Казахстана и сконцентрироваться на космодроме «Восточный». Однако Приамурье — это будущее нашей страны и, будем надеяться, расширение космического сотрудничества с азиатскими странами, а Байконур — это история дружбы России и Страны великой степи, это история покорения космоса, которую должно охранять и достоверно передавать потомкам. Поэтому Байконур мы будем помнить и гордиться им во все времена.

Евгений Рыжков

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