ТрВ №25 (244) за 2017 г.: Революции-2017

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 244 от 19 декабря 2017 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Подводим итоги и вглядываемся в электронное будущее

Архив электронных публикаций научных статей

Алексей Левин об истории зарождения и развития проекта arXiv.org — стр. 4

В ожидании криптовалюты

Об успехах и проблемах биткойна беседуют Ольга Орлова и Игорь Агамирзян — стр. 6

Грязные деньги в криминалистической практике

О чем может рассказать анализ загрязненности бумажных денег наркотиками? — стр. 7

Жизнь «Артдокфеста» и лауреатов стипендии L’Oréal-UNESCO

Наталия Демина побывала на важнейших мероприятиях прошедшей недели — стр. 8–9

Апологетика Лысенко?

Никита Хромов-Борисов разбирает ошибки в публикациях Льва Животовского — стр. 10–11

Всё, что вы боялись спросить о теологии

Анна Шмаина-Великанова, Максим Борисов и Наталия Демина беседуют о конфликтах, вызванных вторжением теологии в научную и педагогическую среду, — стр. 12–14

Неученые ученые советы?

Об одной печальной тенденции в реформируемых вузах размышляет Юрий Орлов — стр. 14

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)