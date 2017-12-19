ТрВ №25 (244) за 2017 г.: Революции-2017
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 244 от 19 декабря 2017 года в PDF
Анонс номера
Подводим итоги и вглядываемся в электронное будущее
Архив электронных публикаций научных статей
Алексей Левин об истории зарождения и развития проекта arXiv.org — стр. 4
В ожидании криптовалюты
Об успехах и проблемах биткойна беседуют Ольга Орлова и Игорь Агамирзян — стр. 6
Грязные деньги в криминалистической практике
О чем может рассказать анализ загрязненности бумажных денег наркотиками? — стр. 7
Жизнь «Артдокфеста» и лауреатов стипендии L’Oréal-UNESCO
Наталия Демина побывала на важнейших мероприятиях прошедшей недели — стр. 8–9
Апологетика Лысенко?
Никита Хромов-Борисов разбирает ошибки в публикациях Льва Животовского — стр. 10–11
Всё, что вы боялись спросить о теологии
Анна Шмаина-Великанова, Максим Борисов и Наталия Демина беседуют о конфликтах, вызванных вторжением теологии в научную и педагогическую среду, — стр. 12–14
Неученые ученые советы?
Об одной печальной тенденции в реформируемых вузах размышляет Юрий Орлов — стр. 14
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Метки: #244, trv, Архив, газета, Максим Борисов
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