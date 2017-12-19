Неученые ученые советы?
Известная программа «5-100» по подъему международного рейтинга российских вузов стартовала в 2013 году. Рассчитана на 7 лет. Важная составляющая этого рейтинга — наукометрический показатель, формирующийся по итогам публикационной активности, следовательно, идея продвижения отечественных вузов в таких рейтингах предполагает наряду с образовательной деятельностью (основной для вуза) и развитие науки.
Участникам программы «5-100» было открыто достаточно щедрое финансирование на собственно науку. Финансирование — это, конечно, хорошо, однако не всегда всё определяется лишь денежными вливаниями. Необходимо еще и грамотное управление научным процессом «на местах». Сами по себе деньги не конвертируются в научные статьи, если, конечно, не рассматривать банальный процесс покупки аффилиации. Управлением как в научных, так и в учебных организациях, в соответствии с их уставами, занимается ученый совет (далее УС). В академическом институте УС определяет научную программу текущей работы подразделений, формирует планы, заслушивает отчеты, проводит реорганизации и т. д. В вузе на УС возложены также и обязанности по организации учебного процесса. От состава УС напрямую зависит эффективность научной и образовательной деятельности, а также и качество предпринимаемых реформ. Каков же состав элиты научных работников, выбранных на собраниях трудовых коллективов для управления наукой и образованием в отдельно взятой организации?
Здесь следует отметить, что некоторые члены УС в соответствии с уставом организации входят в него по должности. В научной организации это директор, научный руководитель института, заместители директора по науке, а также ученый секретарь. В учебной организации это ректор, проректоры и деканы факультетов, ученый секретарь. В каждом УС есть представитель молодого поколения: член совета молодых ученых в научном институте и студент в вузе. В остальном УС в соответствии со своим названием — это именно собрание ученых, т. е. людей, зарекомендовавших себя как научные работники, способные проводить самостоятельные научные исследования. Признаком наличия такой способности в российских реалиях является научная степень.
В научной организации основную часть УС составляют, как правило, руководители структурных подразделений, которыми, по уставу, могут быть только доктора наук с достаточно высокой публикационной активностью — на уровне главных научных сотрудников — и определенным опытом организационной работы. До образования ФАНО в 2013 году начальники отделов академических институтов выбирались на собрании трудового коллектива подразделения. Когда от этого же подразделения требовалось делегировать представителей в УС, начальник отдела был одной из естественно выдвигаемых и голосуемых далее кандидатур. В итоге получается так, что в академических институтах обычно более 80% состава УС заполнено докторами наук, причем примерно на 50% УС состоит из начальников разных уровней. Существенно, что по уставу членами УС могут быть только сотрудники, имеющие ученую степень. Согласование этого пункта устава с очевидной необходимостью присутствия начальников в УС обеспечивается именно тем, что начальником не может быть сотрудник без ученой степени.
В вузах уставы заметно отличаются от уставов академических институтов. Исторически это обусловлено тем, что до 2004 года образованием и наукой ведали разные министерства. Поэтому нормы, согласно которой члены УС обязаны иметь ученую степень, в уставах вузов нет. Если администрация вуза достаточно широко понимает идею о равноправии всех подразделений в формировании УС, то вполне может получиться так, что в УС попадут сотрудники без ученых степеней, например главбух, юрист, завхоз или начальник отдела кадров. Они могут стать членами УС и напрямую, по должности, в соответствии с приказом ректора. При всем уважении к их непростой работе, она не является научной. В результате качество вузовского УС объективно ниже, чем в академическом институте, ибо не все члены УС понимают учебные и научные проблемы, решаемые на заседаниях. Опыт работы автора в УС института РАН показывает, что присутствие в УС специалистов без ученой степени не является необходимым — инженера, кадровика, хозяйственника и представителей других служб можно в случае необходимости вызвать на заседание УС, не включая их при этом в процесс голосования по обсуждаемым вопросам.
Интересен вопрос о возможной эволюции составов УС. Текущая ситуация весьма противоречива. С одной стороны, и наука, и образование управляются сейчас одним министерством. Формально это привело к определенной унификации в предоставлении отчетности, в учете наукометрических показателей, в организации образовательной деятельности. С другой стороны, уставы организаций не претерпели существенных изменений, отражая главным образом смену названия учредителя. То есть научные организации по-прежнему главным образом занимаются наукой, а образовательные — образованием. Но формы отчетности (число статей в Scopus, индекс Хирша и т. п.) и разные проекты, целесообразность которых мы здесь обсуждать не будем (типа «5-100»), требуют увеличения доли науки в вузах. Следовательно, УС вуза должен начать принимать решения и о развитии научных направлений, что требует качественного его изменения и приближения по составу к УС научных институтов. В итоге представляется естественным либо унификация уставов научных и учебных организаций по образцу именно научных институтов РАН, либо разделение существующего управления по двум разным министерствам — отдельно образования и отдельно науки. Первый путь, по-видимому, более прост в осуществлении. Но тогда совершенно необходимо ввести в устав вуза положение об обязательном наличии ученой степени членов его УС.
А каково положение дел в вузах сейчас? Представляют интерес ведущие технические университеты Москвы. Насколько отношение администрации к вузовской науке адекватно отражено в составах УС? Основным показателем будем считать долю докторов наук в УС. В принципе, интересна также доля в УС разных начальников без ученых степеней. Нижеследующая таблица показывает, что кроме как на МГУ надеяться нам тут не на кого.
Рейтинг ведущих технических университетов Москвы по доле докторов в составах их ученых советов (вычислено на основе открытой информации на сайтах означенных университетов)
1. МГУ им. М. В. Ломоносова. Численность УС — 138 чел., доля докторов — 0,79.
msu.ru/depts/uchsov/sostav/
Замечу, что в МГУ в состав УС входят без степени всего лишь 7 начальников разных уровней, т. е. доля неостепененных начальников — членов ученого совета (без учета студента и инженера) — там составляет всего 0,05. Для сравнения: в МФТИ доля в УС начальников без степени составляет 0,18, эффективности в управлении наукой это не добавляет.
2. РХТУ им. Д. И. Менделеева. Численность УС — 74 чел., доля докторов — 0,65.
muctr.ru/acadc/composition.php
На этом сайте представлены только фамилии со ссылками на личные страницы членов УС, пройдя по которым, можно выяснить их ученую степень.
3. МАИ. Численность УС — 124 чел., доля докторов — 0,57.
files.mai.ru/site/events/news/USMAI2016.pdf
4–9. ВШЭ, МИИТ, МИСиС, МИФИ, МЭИ, МГТУ «Станкин». Доля докторов в УС — 0,53.
www.hse.ru/us/elected2015;
miit-ipss.ru/uchsovet/;
mpei.ru/Structure/managementpersonnel/unitacademiccouncil/;
www.stankin.ru/university/leaders/academic-senate/;
www.misis.ru/university/struktura-universiteta/uchenyy-sovet/sostav/;
mephi.ru/about/Scientific_council/members.php
Данные по части УС этой группы косвенные, так как на сайтах иногда указаны только ученые звания; в таком случае при подсчете считалось, что профессор = доктор, зав. кафедрой = доктор, доцент = кандидат.
10. МГИМО. Численность УС — 70 чел., доля докторов — 0,46.
mgimo.ru/about/structure/council/docs/members/
11. МФТИ. Численность УС — 60 чел., доля докторов — 0,45.
mipt.ru/corp/Joint/academic_senate.php
12. МГУЛ. Численность УС — 67 чел., доля докторов — 0,39.
mgul.ac.ru/info/uchsovet/sostav.shtml
Следует заметить, что Лестех является в настоящее время филиалом Бауманки (см. пункт ниже), так что их надо рассматривать вместе. Любопытно в этой связи практически полное совпадение долей докторов в их ученых советах, хотя, возможно, это случайность.
13. МГТУ им. Н. Э. Баумана. Численность УС — 138 чел., доля докторов — 0,38.
fn.bmstu.ru/faculty-basic-sciences/academic-council-sec-fs
14. МГСУ. Численность УС — 40 чел., доля докторов — 0,35.
mgsu.ru/universityabout/Ucheniy_sovet/
Печальное состояние вузовских УС в плане их возможностей по развитию науки вытекает из приведенной таблицы. Только МГУ имеет долю докторов в УС, характерную для научной организации (5% неостепененных можно в таком случае и простить). С некоторой натяжкой к научной группе можно отнести Химтех. Остальные вузы имеют долю докторов в своих УС порядка 50% и ниже. Это совершенно неприличная ситуация, свидетельствующая не столько о кризисе вузовской науки, сколько об отсутствии ее там как таковой и невозможности зарождения. Особенно странно выглядит в этом контексте Физтех, позиционирующий себя как элитный вуз в области физики, математики, всевозможных высоких технологий и проч. На деле управление наукой в нем ведется почти на уровне инженерно-строительного института, т. е. тенденция именно в эту сторону, а не в сторону МГУ. Конечно, строительство на Физтехе идет большое, корпусов построено и продолжает строиться много, так что, возможно, отмеченная близость вполне объяснима, но гордиться тут особенно нечем, ибо строить люди умеют уже давно.
Остается надеяться, что сотрудники Физтеха и других вузов, ознакомившись с приведенной таблицей, проникнутся необходимостью изменения ситуации к лучшему, невзирая на возможное неудовольствие администрации, которой, вообще-то, тоже должно быть не безразлично такое положение, хотя, быть может, оно и удобно с точки зрения управляемости.
Юрий Орлов,
докт. физ. -мат. наук, зав. отделом ИПМ им. М. В. Келдыша РАН,
член ученого совета ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, член ученого
совета школы фундаментальной и прикладной физики МФТИ,
преподаватель кафедры высшей математики МФТИ
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Наверное, можно придумать более дурацкий «наукометрический» показатель чем число докторов наук в составе УС, но сложно. Кандидаты наук уже как бы не учёные? Довольно часто после получения докторских степеней люди вообще перестают заниматься наукой. В некоторых вышеперечисленных вузах большие проблемы с профессорами, потому что они не могут пройти переаттестацию — чуть ли не у половины профессоров 0 статей, и 0 защищенных аспирантов за последние 5 лет, а профессоров без докторских степеней нынче не бывает...
Неостепенённые администраторы в составе совета, это конечно не очень хорошо, это административный ресурс в чистом виде. Но если посмотреть, в худшем УС в списке(МГСУ) только 13 из 70 человек(19%) администраторы без степени, в МГИМО 8 из 70, в МФТИ 11 и 57 — отнюдь не большинство...
В общем, даже если в ВУЗах из 5-100 действительно так себе с наукой, показатель выбран крайне неудачный. А МГУ в 5-100 кстати вообще не учавствует, ибо считается что там и так все хорошо(да и техническим ВУЗом не является) и в первую сотню рейтинга только он обычно и попадает...
По-моему, наличие ученой степени не обязательно коррелирует со здравомыслием в принятии организационных и хозяйственных решений. И Ученые Советы занимаются не только принятием решений и о развитии научных направлений, но и многими другими делами, а конкретно при принятии таких решений можно организовать комиссию, где все будут докторами.
[…] газете Троицкий вариант вышла статья члена нашего профсоюза Юрия Орлова об учёном совете […]
Ученые советы проводят конкурс на должность профессора, выборы заведующего кафедрой и декана. Доценты решают, кто будет профессором в вузе?
Хорошо, если доценты, а если замдиректора спортивного корпуса по экономическим вопросам в должности — муж ректора?
Я бы обращала внимание на то, какую должность занимает этот доктор или кандидат — если должность выборная, значит занимает её достойный товарищ, а если назначен ректором без конкурса или выборов — директор департамента, директор института (факультеты переобозвали в институты, чтобы не выбирать деканов по ТК РФ, а назначать директоров «институтов»), начальник административно-правового управления, начальник студенческого центра и т.д. — Вы думаете их всех выбирали? Нет, это ректор с помощью административного ресурса строит собственную вертикаль собственной власти. Назначенные зависят от ректора и будут голосовать за любой бред.
А потом и все вопросы зарплаты и норм труда, выборы ректора и выборы «нового» «ученого совета» будет решать фактически то же самое «правление банно-прачечного комбината» — почему-то в высший орган управления — «Конференцию ППС, работников и студентов» это правление входит полным составом — само себя «выбирает» раз в 5 лет.
А какой смысл вообще от этих УС? Я бывал на многих заседаниях УС в нескольких институтах РАН. Повестка почти всегда заключатеся в том, что «надо утвердить такое-то решение». Формирует повестку или администрация института, или «кому надо» (вроде руководителя аспиранта). Ну, бывает что кто-то с кем-то поругается — но реально всё равно все голосуют «как надо». Это примерно как пример «импотенции власти» — Совет Федерации: вроде есть такой орган, но он совершенно «не действует». Также и УС в институтах РАН (где сидят, конечно, очень заслуженные доктора наук) — но этот «орган» столь же не работоспособен.
Автор совершенно верно ставит вопрос квалификации руководства ВУЗов. Только правильнее было бы оценивать ректорат, как реально руководящий орган, решения которого утверждаются Учеными советами почти автоматически. Заранее извиняюсь про простоту и объемность таблицы.
Я на выборку взял два экономических вуза Москвы: состав ректората и их показатели публикационной активности. Фамилии специально убрал, чтобы не обижать лишний раз коллег и «не дразнить гусей». Показатели публикационной активности: (1) Хирш по РИНЦ, (2) Кол-во публикаций по Ядру РИНЦ. Эти показатели выбраны как наиболее сложные для накруток, хотя и возможные. В указанных вузах хотя бы есть по 2-3 признанных корифея, ректораты же подавляющего большинства вузов категорически менее цитируемы и публикабельны. Надеюсь очевидно: если проректор имеет всего несколько статей ядра РИНЦ или даже вообще их не имеет, то что можно говорить о качестве его управленческих решений.
Вуз 1 h-index публикации Вуз 2 h-index публикации
Ядро РИНЦ Ядро РИНЦ
Член ректората 1 . 52 126 Член ректората 1 . 17 40
Член ректората 2 . н/д н/д Член ректората 2 . 12 98
Член ректората 3 . н/д н/д Член ректората 3 . 1 1
Член ректората 4 . н/д н/д Член ректората 4 . 8 2
Член ректората 5 . н/д н/д Член ректората 5 . 6 2
Член ректората 6 . 2 0 Член ректората 6 . 29 158
Член ректората 7 . 15 1 Член ректората 7 . 6 7
Член ректората 8 . 8 3 Член ректората 8 . 1 1
Член ректората 9 . 1 0 Член ректората 9 . н/д н/д
Член ректората 10 . 30 39 Член ректората 10 . 7 8
Член ректората 11 . н/д н/д
Извиняюсь, табличка поехала, надеюсь модераторы поправят
Еще раз извиняюсь, да поправят мои последние сообщения модераторы. Может так табличка лучше
вуз 1 Хирш ядро
Член ректората 1 . 52 126
Член ректората 2 . н/д н/д
Член ректората 3 . н/д н/д
Член ректората 4 . н/д н/д
Член ректората 5 . н/д н/д
Член ректората 6 . 2 0
Член ректората 7 . 15 1
Член ректората 8 . 8 3
Член ректората 9 . 1 0
Член ректората 10 . 30 39
Член ректората 11 . н/д н/д
Вуз 2 Хирш ядро
Член ректората 1 . 17 40
Член ректората 2 . 12 98
Член ректората 3 . 1 1
Член ректората 4 . 8 2
Член ректората 5 . 6 2
Член ректората 6 . 29 158
Член ректората 7 . 6 7
Член ректората 8 . 1 1
Член ректората 9 . н/д н/д
Член ректората 10 . 7 8
А вы не думаете, что это закономерно? Люди, успешные в науке, часто просто не хотят идти на административную работу, им это противно и неинтересно, а хочется и дальше спокойно статьи писать.
Проблема не в учёных советах как таковых.
Проблема в том, что подавляющая часть организаций, которыми эти советы призваны управлять, нашей экономике абсолютно не нужна — на результаты соответствующей деятельности нет платёжеспособного спроса. Отсюда и происходит весь наукометрический (и не только) сюрреализм.
В самом деле, как можно определить, кто именно должен управлять ненужной организацией?
И пока не будет запроса со стороны реального производства, не будет ничего, кроме бюрократических упражнений.