«Стеклянный потолок — это миф»

Так считают лауреаты стипендии L’Oréal-UNESCO

«Что есть красота? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?» — спросил когда-то поэт Заболоцкий. По мнению процитировавшей эти строки физика Татьяны Бирштейн, итоги конкурса стипендий «Для женщин в науке» показывают, что ответ на вопрос найден: все девушки-лауреаты представляют собой именно огонь в сосуде Науки. «Не будем вспоминать, — весело прокомментировала эти слова ведущая церемонии Светлана Сорокина, — что стихотворение называется „Некрасивая девочка“». Зал начал смеяться, ведь все десять стипендиаток конкурса L'Oréal — очень красивые девушки, в день церемонии с прическами и платьями приобретшие еще большую грацию.

Торжественная церемония проходила в красивейшем Белом зале Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина в окружении картин выставки «Передвижники и импрессионисты. На пути в XX век» и музыкальном сопровождении пианистки из Болгарии Пламены Манговой.

«В этом году уровень участниц был очень высоким. В коротком списке было очень много физиков. Я сама физик, и мне это очень приятно, а в прошлом году было много химиков, — заметила Татьяна Бирштейн. — Конечно, выборка не очень большая, но она показывает, что физика и химия развиваются в одном ряду с биологией. Раньше мы опасались, что кандидаты на стипендию из физиков и химиков не пробьются через показатели цитирования биологов, но оказалось, что это не так. Несколько лауреатов конкурса стипендий этого года либо уже защитили докторские диссертации, либо собираются их защищать». Татьяна Максимовна пожелала всем победительницам хороших учеников. «Вы так активно и хорошо работаете в науке, что, думаю, для вас очень важно, чтобы и с учениками было интересно работать».

В свою очередь председатель жюри конкурса академик РАН Алексей Хохлов сообщил, что в этом году было подано почти рекордное число заявок — 452 — из 65 городов России. 28% было получено из Москвы, 12% — из Санкт-Петербурга, 8% — из Новосибирска, 5% — из Екатеринбурга, 4% — из Саратова.

Выходившие на сцену лауреаты конкурса стипендий 2017 года прежде всего благодарили своих учителей (как в школе, так и в науке), а также коллег и научных руководителей. Несколько девушек выразили признательность программе Президиума РАН «Молекулярно-клеточная биология», которая в начале 2000-х годов помогла вернуться в Россию ведущим ученым. «Это были те самые люди, которые научили нас работать на международном уровне», — отметила в своем выступлении Надежда Воробьёва. «Благодаря этой программе я смогла остаться в России и создать группу», — рассказала Алёна Макарова.

«Не секрет, что заниматься наукой я прихожу [в МГУ] довольно рано. И когда в полвосьмого утра я вошел сегодня на физический факультет, то увидел портрет Ирины Алексеевны, которую до этого момента я никогда не видел, коллеги ее поздравляли с премией. Из этого объявления я узнал, что она работает на факультете в должности старшего преподавателя, читает лекции и ведет семинарские занятия на кафедре общей физики для студентов младших курсов», — сказал Алексей Хохлов перед тем, как генеральный секретарь L’Oréal Жорж Шишманов вручил Ирине Колмычек диплом лауреата и букет цветов.

«Мне хочется поблагодарить коллектив моей лаборатории за чудесную атмосферу, в которой хочется работать», — заметила Мария Турчанинова. Ее маленький сынишка был на церемонии и радовался за маму. «Я хотела бы поблагодарить своих родителей, которые в свое время не побоялись отпустить меня в самостоятельную научную жизнь. Спасибо программе L’ Oréal! Для меня эта премия — очень большой стимул для дальнейшего продолжения работы в науке», — подчеркнула Лидия Кибис. Все лауреаты без исключения благодарили свои семьи, родных за веру, поддержку и любовь.

В то время как Алексей Хохлов рассказывал о научном вкладе каждой из десяти девушек-исследовательниц, Светлана Сорокина говорила об их хобби и увлечениях. Надежда Воробьёва поразила всех тем, что занимается маунтин-байком, Мария Турчанинова — тем, что является кандидатом в мастера спорта по фигурному катанию, а Екатерина Грайфер восхитила знанием трех языков, в том числе корейского. Алёна Макарова успевает растить сына и дочь и заниматься морской аквариумистикой, Екатерина Софронова любит создавать одежду, в том числе по собственным эскизам.

Уже после окончания церемонии за столиками с шампанским и десертами не раз речь заходила о разнице между мужчинами и женщинами в науке. «Несмотря на всё единство, мужчины и женщины думают по-разному, а разнообразие подходов везде полезно», — отметила Татьяна Бирштейн, вспоминая ту речь, которую она произнесла в 2007 году на церемонии вручения главной премии L’Oréal за выдающиеся достижения в области статистической физики полимеров.

Там был необыкновенный оркестр наполовину с европейскими, а наполовину с американскими инструментами. Одна певица пела в обычном стиле, по-европейски, а вторая пела, используя горловое пение, и это изумительно сочеталось. «И я тогда сказала, что этот оркестр демонстрирует необходимое разнообразие, и от сочетания разного выиграли все». А девушки, лауреаты прошлых лет, напомнили Татьяне Максимовне, как она на их церемонии процитировала им строки Наума Коржавина: «Но кони — всё скачут и скачут. А избы — горят и горят».

Я спросила Татьяну Бирштейн и девушек-лауреаток этого года и прошлых лет о том, есть ли сейчас «стеклянный потолок в науке», о котором говорил в своем выступлении Жорж Шишманов. К моему удивлению, некоторые из опрошенных даже и не знали об этой концепции. «В России такого потолка нет, а в Европе всё меньше. Есть не потолок, а те трудности, с которыми сталкивается женщина в своей жизни», — считает Татьяна Максимовна. «Мужчине в науке проще, у женщины много вещей, которые она должна сделать помимо науки», — вторили ей девушки.

«У меня всегда было ощущение, как будто я впрыгиваю в последний вагон поезда. И чтобы мне занимать такое же место, как мужчина, я должна была на голову быть его выше. Если есть какая-то должность, то вероятность того, что ее дадут мужчине, больше, потому что „it’s a man’s world“. По крайней мере, в России», — считает химик Галина Лукова из Черноголовки, лауреат 2008 года.

Татьяна Максимовна с ней не согласилась, но, тем не менее, признала, что «когда у тебя маленькие дети, то для женщины главное — маленькие дети, это однозначно. Когда муж был жив, то я не раз говорила, что я не только ученый, не только профессор, я еще мать и жена. А жена профессора — это отдельная профессия. И, наоборот, если жена — профессор, то про мужчину не скажешь, что он является мужем профессора».

Лауреат 2017 года химик Лидия Кибис считает, что в России «стеклянного потолка» нет, и как иллюстрация этого — большое число женщин — зав. лабораториями, заместителей директора и т. д. «Женщина в науке может спокойно развиваться, всё зависит от того, чего она хочет», — уверена Лариса. «До того уровня, до которого я в науке продвинулась, мне ничего не мешало, а дальше посмотрим» , — заметила химик Екатерина Грайфер.

«Я впервые сегодня узнала о „стеклянном потолке“, поэтому я не знаю, может, я его уже разбила» , — смеясь, сказала физик Ольга Громова. «В моем понимании нет никакого „стеклянного потолка“. В нашей организации женщины и мужчины вполне равноправны, и я знаю многих женщин, которые занимают руководящие должности», — констатировала Ольга Москаленко, работающая начальником управления научной деятельности Саратовского госуниверситета.

«Мне кажется, не важно, женщина ты или мужчина в науке. Если тебе интересно заниматься исследованиями, то ты ими занимаешься», — уверена Мария Турчанинова. « А то, что женщине надо заниматься детьми и ее мыслительный „процессор“ тратит на науку меньше времени, чем у мужчины?» — спросила я ее. «Мой ребенок делит со мною все мои научные радости и совсем мне не мешает» , — ответила Мария, показывая на своего маленького сына.

«В науке многое зависит от тебя самого», — сказала Татьяна Бирштейн на прощание девушкам-лауреатам. «Вы для нас пример!» — отвечали ей стипендиатки. «Я уж не знаю, какой я сейчас пример», — засмеялась Татьяна Максимовна, которой вот-вот исполнится 89 лет. Но чуть ранее она с гордостью сказала, что стала уже дважды прабабушкой.

Стипендиаты конкурса L’Oréal-UNESCO «Для женщин в науке» 2017 года

Наталия Арутюнян , физик, выпускница МГУ, канд. физ. -мат. наук, ст. науч. сотр. Института общей физики РАН (Москва);

, физик, выпускница МГУ, канд. физ. -мат. наук, ст. науч. сотр. Института общей физики РАН (Москва); Надежда Воробьёва , молекулярный биолог, выпускница МГУ, канд. биол. наук, ст. науч. сотр. Института биологии гена (Москва);

, молекулярный биолог, выпускница МГУ, канд. биол. наук, ст. науч. сотр. Института биологии гена (Москва); Екатерина Грайфер , химик, выпускница НГУ, канд. хим. наук, науч. сотр. Института неорганической химии СО РАН (Новосибирск);

, химик, выпускница НГУ, канд. хим. наук, науч. сотр. Института неорганической химии СО РАН (Новосибирск); Ольга Громова , физик, канд. физ. -мат. наук, выпускница ТГУ, PhD Бургундского университета (Дижон, Франция), профессор Физико-технического института Томского политехнического университета (Томск);

, физик, канд. физ. -мат. наук, выпускница ТГУ, PhD Бургундского университета (Дижон, Франция), профессор Физико-технического института Томского политехнического университета (Томск); Лидия Кибис , химик, выпускница НГУ, канд. хим. наук, науч. сотр. Института катализа СО РАН, преподаватель НГУ (Новосибирск);

, химик, выпускница НГУ, канд. хим. наук, науч. сотр. Института катализа СО РАН, преподаватель НГУ (Новосибирск); Ирина Колмычек , физик, выпускница МГУ, канд. физ. -мат. наук, старший преподаватель физического факультета МГУ (Москва);

, физик, выпускница МГУ, канд. физ. -мат. наук, старший преподаватель физического факультета МГУ (Москва); Алёна Макарова , молекулярный биолог, выпускница Казанского госуниверситета, канд. биол. наук, зав. группой Института молекулярной генетики РАН (Москва);

, молекулярный биолог, выпускница Казанского госуниверситета, канд. биол. наук, зав. группой Института молекулярной генетики РАН (Москва); Ольга Москаленко , радиофизик, выпускница Саратовского госуниверситета, докт. физ. -мат. наук, начальник управления Саратовского НИУ (Саратов);

, радиофизик, выпускница Саратовского госуниверситета, докт. физ. -мат. наук, начальник управления Саратовского НИУ (Саратов); Екатерина Сафронова , физхимик, выпускница Высшего химического колледжа при РХТУ, канд. хим. наук, ст. науч. сотр. Института общей и неорганической химии (Москва);

, физхимик, выпускница Высшего химического колледжа при РХТУ, канд. хим. наук, ст. науч. сотр. Института общей и неорганической химии (Москва); Мария Турчанинова, иммунолог, выпускница Челябинского госуниверситета, канд. биол. наук, науч. сотр. Института биоорганической химии РАН (Москва).

Жюри конкурса:

Алексей Хохлов — председатель жюри, академик, вице-президент РАН; Татьяна Бирштейн — докт. физ. -мат.наук, профессор; Ольга Виноградова — докт. физ. -мат.наук, профессор; Софья Георгиева — докт. биол. наук, профессор, чл. -корр. РАН; Ольга Донцова — докт. биол. наук, профессор, академик РАН; Михаил Егоров — докт. хим. наук, профессор, академик РАН; Сергей Недоспасов — докт. биол. наук, профессор, академик РАН; Александр Образцов — докт. физ. -мат. наук, профессор; Жорж Шишманов — генеральный секретарь L’Oréal в России.

О стипендии: Соискательницами стипендии могут стать женщины-ученые, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, работающие в российских научных институтах и вузах по следующим дисциплинам: физика, химия, медицина и биология. Критериями выбора стипендиаток являются научная значимость кандидата, практическая польза и осуществимость предложенного на рассмотрение жюри проекта, а также желание кандидата продолжать научную карьеру в России. Размер стипендии 2017 года — 500 тыс. руб. Подробнее см. на www.lorealfellowships-russia.org.

Генеральный секретарь L’Oréal в России Жорж Шишманов: «В этом году мир отмечает 150 лет со дня рождения Марии Склодовской-Кюри, которая была первой женщиной, получившей Нобелевскую премию, и которая, безусловно, является символичной фигурой и примером для всех женщин-ученых. Я уверен, что программа L’Oréal-UNESCO „Для женщин в науке“ поможет появлению нового поколения женщин-ученых, ведь около 100 лауреатов и тысячи стипендиатов по всему миру уже стали ее частью. Каждая из них сделала важные открытия в своей области, разбила „стеклянный потолок“, который всё еще сдерживает многих женщин и девушек в мире. Не забывайте, что науке нужны женщины. Женщины, которые совершенствуются в ней и расцветают. Женщина и наука — две важных основы современного общества, без которых не было бы ни прогресса, ни процветания».



Наталия Демина

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