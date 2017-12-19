Жизнь «Артдокфеста»: записки о фестивале

12 декабря 2017 года в московском кинотеатре «Октябрь» на закрытии кинофестиваля документального кино «Артдокфест» были названы лауреаты премии «Лавровая ветвь». Награду за лучший научно-популярный, просветительский фильм 2017 года (номинация им. Льва Николаева) получила «Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии». На награду претендовали также «Русские евреи. Фильм второй. 1918–1948» режиссера Сергея Нурмамеда и «„Фабрика грез“ для товарища Сталина» режиссера Бориса Караджева. Фильмы о «Диссернете» Дмитрия Завильгельского и «Шепот струн» Екатерины Ерёменко в финал премии, увы, не попали.

Девизом «Артдокфеста» этого года было «Верхи не могут. Низы не хотят», эта известная ленинская цитата (1913 года) показалась президенту фестиваля, кинорежиссеру Виталию Манскому, очень актуальной. В комментарии ТрВ-Наука он сказал, что научно-популярное кино в мире активно развивается. «В России оно тоже становится на ноги, и в этой связи я вполне оптимистичен».

Главный герой фильма-победителя, снятого режиссерами Станиславом Ставиновым и Андреем Тимощенко, — очень обаятельный ученый, размышляющий о загадках сосуществования человека и микромира на Земле, — руководитель лаборатории микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков.

«Жизнь с бактериями» предваряется эпиграфом: «И потом, ведь я там буду не один… и не только там… и не только я…» из повести «За миллиард лет до конца света» братьев Стругацких. Видеорассказ начинается с того, как по примеру лингвистических экспедиций для изучения редких языков биологи отправляются на Кавказ для сбора и изучения микроорганизмов, живущих в айране. Цель — создание пробиотика, который в виде сухого порошка можно взять на МКС и другие экстремальные объекты, развести в воде и приготовить себе кисломолочный продукт.

Часть эпизодов фильма была снята на Беломорской биологической станции МГУ с ее уникальной природой, интересными людьми и атмосферой междисциплинарности. «Люди [в науке] делятся на заинтересованных и просто работающих. По заинтересованным людям сразу всё понятно. Они просто шибанутые, они будут нырять, они будут переться на какой-нибудь вулкан, чтобы зачерпнуть себе из лавы каких-нибудь бактерий. Их не просто ничем не остановишь, они возьмут у тебя акваланг, если ты им не разрешишь, и пойдут сами», — говорит в фильме Александр Семёнов, известный морской биолог и фотограф, руководитель водолазной станции ББС им. Перцова.

Свою работу он называет натурализмом — прямое продолжение того, чем занимались естествоиспытатели прошлого. «Если бы те увидели приборы, которые есть у ученых в наши дни, то они бы продали почку, легкое и печень… за один такой кадр», — продолжает Шестаков. И тут же зрителей погружают в Белое море, давая им возможность увидеть скрытую жизнь морских обитателей во всей ее красе. И рассказывают, как большие беспозвоночные, которые не могут питаться химическими веществами, живут в симбиозе с насаженными на них «от пяток до головы» хемотрофными бактериями. «Беспы» едят этих бактерий или же то, что в симбиозе выделяют эти бактерии. Андрей Шестаков тут же фантазирует о создании

«боевых машин пехоты» — специально сконструированных беспозвоночных, напичканных полезными бактериями, которые бы жрали нефтяные пятна, загрязняющие воду.

Герой фильма вместе с коллегами по научной группе пытается обойти научный «затык», пробуя те или иные варианты, и говорит: «Как рождаются идеи? Они приходят из ничего. Да, ты можешь очень долго „греть“ голову на эту тему, но всё, что круто получилось, получилось спонтанно. Раз — и озарение. Как это происходит? Как этому научить? Никак. Это просто дается». Андрей Шестаков видит себя исключительно «материалом-транслятором» своего рода «третьего мира» по Платону, однако вполне материалистично пытается применить способности микробов на пользу человечества. Фильм-победитель, сделанный телеканалом «Наука» и «Краснодарской киностудией», можно посмотреть на Youtube.

«Артдокфест» в этом году прошел драматично, со стрессами и аншлагами. Так, на фильм «Процесс» о похожем на сюжет из Кафки судебном процессе над кинорежиссером Олегом Сенцовым всем зарегистрировавшимся мест не хватило, а сидеть на ступеньках администрация кинотеатра запретила. Большой зал под этот фильм, увы, не дали. Некоторые документальные фильмы (биографический «Мустафа» про лидера крымских татар и «Война ради Мира» об украинском конфликте) были по политическим причинам, по указанию вышестоящих органов, сняты с показа, но их можно будет увидеть в Интернете, а показ фильма Беаты Бубенец «Полет пули» был сорван группой граждан в камуфляжной форме. Те, кто пытался помешать демонстрации фильма, его, видимо, не смотрели, ведь он вовсе не воспевал победы украинских военных, а показывал изнанку гражданской войны на востоке Украины, со всей ее жестокостью и насилием. Организаторам пришлось вызвать ОМОН, чтобы освободить кинотеатр от противников свободного документального жанра. На их возмущение «Зачем вы это показываете?» следовал ответ: «Снимите свое кино! И мы его покажем». Свобода творческого самовыражения — одно из кредо фестиваля.

Несмотря на все стрессовые моменты, «Артдокфест» прошел с большим успехом. Под аплодисменты публики гран-при фестиваля получил необыкновенно лирический, рассказывающий о нелегкой судьбе шести сестер из России фильм «Любовь — это картошка», снятый известным нидерландским режиссером Алёной ван дер Хорст. Алёна сняла фильм о своей семье, ее мама еще во времена СССР вышла замуж за голландского студента и уехала за границу, «как будто бежала от чего-то». В ходе киноповествования под чтение писем мамы и ее сестер (лишь одна из которых к финалу фильма осталась жива) и разговоры с родными (не все из которых хотели вспоминать о прошлом, а другие — говорить с иностранкой) режиссер постепенно осознает, какой тяжелой была жизнь ее семьи. Ее дед прошел несколько войн, вернувшись же с Отечественной, беспробудно пил, а бабушка, потеряв из-за послевоенного голода двоих малышей, вкалывала в колхозе.

Лучшим документальным фильмом «Артдокфеста» был назван короткометражный фильм «Пятерка» режиссера Михаила Горобчука, на протяжении многих лет снимавшего из окна, как его сосед по дому ухаживает за своими старенькими «Жигулями». Кажется, простой по сюжету фильм вызвал симпатию жюри фестиваля — учителя Сергея Казарновского, журналиста и дизайнера Натальи Барбье и поэтессы Веры Полозковой.

Премию «Лавровая ветвь» в номинации «За вклад в кинолетопись» получила режиссер Марина Разбежкина, а в номинации «Лучший арт-фильм» — ее ученица Беата Бубенец за тот самый «Полет пули», вызвавший немало этических споров в киносообществе и снятый без единой склейки за 80 минут.

Очень советую раз в год в декабре хотя бы на день вырываться на «Артдокфест», который теперь проходит не только в двух столицах (Москве и Санкт-Петербурге), но и Екатеринбурге в «Ельцин-центре». Смотреть можно всё подряд — уровень кинофестиваля очень высок, это кино — не фикшн и глоток свежего реального воздуха в атмосфере придуманных киносказок.

Наталия Демина

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