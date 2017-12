Грязные деньги — 2. Банкноты и наркотики

Где наркотики — там и деньги. А наоборот? Тонкие спектрометрические методы позволяют определить даже следовые количества различных веществ на бумажных деньгах. Оказывается, загрязненных банкнот очень много. По разным данным, в США 65–80% долларовых купюр несут следы кокаина [ODC, ZZW], причем меньше загрязнены банкноты минимальных и максимальных номиналов 1 и 100 долл., а больше — 5, 10, 20 и 50 долл. [ZZW] (интересно было бы посмотреть экзотические двухдолларовые банкноты). На бразильских банкнотах наибольшее загрязнение наблюдается на небольших номиналах (2 и 5 реалов — более 80%), дальше статистика падает, и крупные банкноты (50 и 100 реалов) оказались чистыми [ACP].

Впрочем, результат зависит не только от выборки, но и от чувствительности применяемых методов, которая в последние годы дошла до того, что следы кокаина были обнаружены на 90% испанских [LAZB] и на всех исследованных германских [APS] и ирландских [BMP] евро.

Можно предположить, что все-таки большинство купюр загрязняются не в результате каких-то криминальных действий, а через контакт с другими, непосредственно соприкасавшимися с наркотиками деньгами. Действительно, распределение содержания кокаина в евровых банкнотах имеет два горба: 150–889 мкг (прямое загрязнение) и 1,25–77 мкг (непрямой контакт) [EAM]. Другая возможность — перенос загрязнения через автоматы для подсчета купюр — подтвердилась в опыте: пачки чистой бумаги пропускали через банковские автоматы. Оказалось, что вероятность такого загрязнения коррелировала с данными региональной статистики об употреблении кокаина в Великобритании [CSP]. С другой стороны, никаких значимых региональных различий между загрязнением фунтов стерлингов в Великобритании не нашлось [AWSMH, ELBCS].

Другие наркотики находят на деньгах существенно реже даже при очень тонком анализе [WS]; ФСКН не позволяет мне комментировать причины этих различий. Помимо кокаина лидируют опиаты (до трети банкнот) [J, LAZB] и амфетамин (до трех четвертей банкнот) [LAZB], что, видимо, связано с их большей общей распространенностью. В среднем на банкноте с испанских Канарских островов обнаруживаются следы трех веществ [LAZB].

Помимо чисто социологического интереса, анализ загрязненности бумажных денег наркотиками существенен для судебной практики. Пачка банкнот, изъятая при обыске, может служить уликой, если они испачканы наркотиком. Но, возразит адвокат, все купюры в той или иной степени загрязнены. Для аккуратного анализа можно использовать разные приемы. Например, можно показать, что распределение банкнот с разным уровнем наркотика в пачке существенно отличается от распределения в случайном наборе [JVMW] (детектируемое количество кокаина на британских фунтах стерлингов подчиняется логнормальному распределению [ELBCS]). Проверяют влияние внешних факторов: региональных различий, социоэкономических параметров, вплоть до того, является ли точка изъятия городом или сельской местностью, является ли город портовым и т. п. [ELBCS] — впрочем, хотя некоторые различия в степени влияния этих факторов есть, они не сильно сказываются на итоговых оценках статистической значимости (аналогичный результат был получен для бразильских реалов [ACP]). Но, может быть, к обвиняемому случайно попала сильно загрязненная купюра, а от нее испачкались все остальные? Экспериментально было изучено, как происходит взаимное загрязнение купюр при хранении, — оказалось, что вторичное загрязнение даже при интенсивном перемешивании легко отличить от возникающего при непосредственном контакте купюры с наркотиком (посвященная этому статья носит красноречивое название «Различия между деньгами наркодилеров и „накоплениями всей жизни“») [EWCSPK]. Аналогично, в трех пачках бразильских реалов, изъятых непосредственно у наркодилеров, количество кокаина на банкнотах было существенно выше, чем на случайных купюрах [ACP].

Полученные модели были использованы в реальной криминалистической практике: оказалось, что распределение загрязнения на изъятых у предполагаемых преступников банкнотах отличается от такового в генеральной совокупности [EBCOS, WASC]. В работе 2005 года [EBCOS] была исследована пачка из 422 банкнот, изъятых в Лондоне. Из них 45% были загрязнены героином (для случайных наборов эта величина составляет 2,26 ± 1,58%, max = 5,71% — рис. 1). Оказалось, что в рамках любой статистической модели (логнормальное распределение, арксинус) вероятность такого события в предположении, что пачка составлена из случайных банкнот, ничтожно мала.

В 2015 году [WASC] те же исследователи (один из которых, впрочем, переехал за это время из Великобритании в Австралию) сравнили распределения доли банкнот, загрязненных кокаином, в 193 случайных выборках (банки, магазины и т. п.) и в 70 пачках, изъятых у наркодилеров. При построении модели авторы использовали свои же предыдущие результаты, в частности, возможность переноса загрязнения между соседними купюрами в пачке. Для 12 из этих 70 пачек, которые уже были объявлены «грязными» другими экспертами, было сделано аналогичное утверждение.

Ну и, наконец, вспомним, что для поиска наркотиков часто используют специально обученных собак. Могут ли они опознать загрязненные кокаином купюры? Опыты показали, что нет: микрограммовых уровней загрязнения недостаточно [FHH].

М. Г.

