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Грязные деньги — 2. Банкноты и наркотики

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Где наркотики — там и деньги. А наоборот? Тонкие спектрометрические методы позволяют определить даже следовые количества различных веществ на бумажных деньгах. Оказывается, загрязненных банкнот очень много. По разным данным, в США 65–80% долларовых купюр несут следы кокаина [ODC, ZZW], причем меньше загрязнены банкноты минимальных и максимальных номиналов 1 и 100 долл., а больше — 5, 10, 20 и 50 долл. [ZZW] (интересно было бы посмотреть экзотические двухдолларовые банкноты). На бразильских банкнотах наибольшее загрязнение наблюдается на небольших номиналах (2 и 5 реалов — более 80%), дальше статистика падает, и крупные банкноты (50 и 100 реалов) оказались чистыми [ACP].

Впрочем, результат зависит не только от выборки, но и от чувствительности применяемых методов, которая в последние годы дошла до того, что следы кокаина были обнаружены на 90% испанских [LAZB] и на всех исследованных германских [APS] и ирландских [BMP] евро.

Можно предположить, что все-таки большинство купюр загрязняются не в результате каких-то криминальных действий, а через контакт с другими, непосредственно соприкасавшимися с наркотиками деньгами. Действительно, распределение содержания кокаина в евровых банкнотах имеет два горба: 150–889 мкг (прямое загрязнение) и 1,25–77 мкг (непрямой контакт) [EAM]. Другая возможность — перенос загрязнения через автоматы для подсчета купюр — подтвердилась в опыте: пачки чистой бумаги пропускали через банковские автоматы. Оказалось, что вероятность такого загрязнения коррелировала с данными региональной статистики об употреблении кокаина в Великобритании [CSP]. С другой стороны, никаких значимых региональных различий между загрязнением фунтов стерлингов в Великобритании не нашлось [AWSMH, ELBCS].

Рис. В. Богорада

Рис. В. Богорада

Другие наркотики находят на деньгах существенно реже даже при очень тонком анализе [WS]; ФСКН не позволяет мне комментировать причины этих различий. Помимо кокаина лидируют опиаты (до трети банкнот) [J, LAZB] и амфетамин (до трех четвертей банкнот) [LAZB], что, видимо, связано с их большей общей распространенностью. В среднем на банкноте с испанских Канарских островов обнаруживаются следы трех веществ [LAZB].

Помимо чисто социологического интереса, анализ загрязненности бумажных денег наркотиками существенен для судебной практики. Пачка банкнот, изъятая при обыске, может служить уликой, если они испачканы наркотиком. Но, возразит адвокат, все купюры в той или иной степени загрязнены. Для аккуратного анализа можно использовать разные приемы. Например, можно показать, что распределение банкнот с разным уровнем наркотика в пачке существенно отличается от распределения в случайном наборе [JVMW] (детектируемое количество кокаина на британских фунтах стерлингов подчиняется логнормальному распределению [ELBCS]). Проверяют влияние внешних факторов: региональных различий, социоэкономических параметров, вплоть до того, является ли точка изъятия городом или сельской местностью, является ли город портовым и т. п. [ELBCS] — впрочем, хотя некоторые различия в степени влияния этих факторов есть, они не сильно сказываются на итоговых оценках статистической значимости (аналогичный результат был получен для бразильских реалов [ACP]). Но, может быть, к обвиняемому случайно попала сильно загрязненная купюра, а от нее испачкались все остальные? Экспериментально было изучено, как происходит взаимное загрязнение купюр при хранении, — оказалось, что вторичное загрязнение даже при интенсивном перемешивании легко отличить от возникающего при непосредственном контакте купюры с наркотиком (посвященная этому статья носит красноречивое название «Различия между деньгами наркодилеров и „накоплениями всей жизни“») [EWCSPK]. Аналогично, в трех пачках бразильских реалов, изъятых непосредственно у наркодилеров, количество кокаина на банкнотах было существенно выше, чем на случайных купюрах [ACP].

Полученные модели были использованы в реальной криминалистической практике: оказалось, что распределение загрязнения на изъятых у предполагаемых преступников банкнотах отличается от такового в генеральной совокупности [EBCOS, WASC]. В работе 2005 года [EBCOS] была исследована пачка из 422 банкнот, изъятых в Лондоне. Из них 45% были загрязнены героином (для случайных наборов эта величина составляет 2,26 ± 1,58%, max = 5,71% — рис. 1). Оказалось, что в рамках любой статистической модели (логнормальное распределение, арксинус) вероятность такого события в предположении, что пачка составлена из случайных банкнот, ничтожно мала.

Рис. 1. Распределение доли загрязненных героином банкнот в выборке из 48 пачек из разных банков: (a) %; (b) log(); (c) arcsin(√()) [EBCOS]

Рис. 1. Распределение доли загрязненных героином банкнот в выборке из 48 пачек из разных банков: (a) %; (b) log (); © arcsin (√()) [EBCOS]

В 2015 году [WASC] те же исследователи (один из которых, впрочем, переехал за это время из Великобритании в Австралию) сравнили распределения доли банкнот, загрязненных кокаином, в 193 случайных выборках (банки, магазины и т. п.) и в 70 пачках, изъятых у наркодилеров. При построении модели авторы использовали свои же предыдущие результаты, в частности, возможность переноса загрязнения между соседними купюрами в пачке. Для 12 из этих 70 пачек, которые уже были объявлены «грязными» другими экспертами, было сделано аналогичное утверждение.

Рис. 2. Распределение логарифма доли загрязненных кокаином банкнот в случайных наборах (пунктир) и в наборах, изъятых у наркодилеров (сплошная линия) [WASC]

Рис. 2. Распределение логарифма доли загрязненных кокаином банкнот в случайных наборах (пунктир) и в наборах, изъятых у наркодилеров (сплошная линия) [WASC]

Ну и, наконец, вспомним, что для поиска наркотиков часто используют специально обученных собак. Могут ли они опознать загрязненные кокаином купюры? Опыты показали, что нет: микрограммовых уровней загрязнения недостаточно [FHH].

М. Г.

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