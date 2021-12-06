ТрВ № 24 (343) за 2021 г.: О чем бы я хотел поговорить с Дарвином

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 343 от 7 декабря 2021 года в PDF

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Анонс номера

«Разговоры за жизнь»

Беседа Михаила Гельфанда с Евгением Куниным открывает новую серию интервью по биологии — стр. 1–3

Сохранить «Мемориал»*

Фрагменты выступлений просветителей во время Чрезвычайного марафона в Zoom — стр. 4–5

Наука будущего

Виктор Березин, Вячеслав Докучаев и Юрий Ерошенко о варп-двигателе — стр. 6–7

На переднем крае

Диалог Бориса Штерна с Игорем Ткачевым о загадке темной материи — стр. 8–9

Личность

Катя Гущина о выставке в «Мемориале»*, посвященной А. Д. Сахарову, — стр. 10

Образование

Леонид Перлов о страстях вокруг ЕГЭ — стр. 11

Диссернет

Лариса Мелихова о переходе от имитации науки к имитации общественной деятельности — стр. 12

Don’t Panic!

Елена Клещенко о новом штамме омикрон — стр. 14–15

Дмитрий Зимин: «За радость познания!»

Названы имена лауреатов премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» — стр. 15–16

* В реестре «иноагентов» Минюста РФ.

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