ТрВ № 24 (343) за 2021 г.: О чем бы я хотел поговорить с Дарвином

07.12.2021 / № 343 /  Выпускающий редактор: Наталия Демина /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 343 от 7 декабря 2021 года в PDF

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Анонс номера

«Разговоры за жизнь»
Беседа Михаила Гельфанда с Евгением Куниным открывает новую серию интервью по биологии — стр. 1–3

Сохранить «Мемориал»*
Фрагменты выступлений просветителей во время Чрезвычайного марафона в Zoom — стр. 4–5

Наука будущего
Виктор Березин, Вячеслав Докучаев и Юрий Ерошенко о варп-двигателе — стр. 6–7

На переднем крае
Диалог Бориса Штерна с Игорем Ткачевым о загадке темной материи — стр. 8–9

Личность
Катя Гущина о выставке в «Мемориале»*, посвященной А. Д. Сахарову, — стр. 10

Образование
Леонид Перлов о страстях вокруг ЕГЭ — стр. 11

Диссернет
Лариса Мелихова о переходе от имитации науки к имитации общественной деятельности — стр. 12

Don’t Panic!
Елена Клещенко о новом штамме омикрон — стр. 14–15

Дмитрий Зимин: «За радость познания!»
Названы имена лауреатов премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» — стр. 15–16

* В реестре «иноагентов» Минюста РФ.

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