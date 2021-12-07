Путь от имитации науки к имитации общественной деятельности

Случилось удивительное: «Диссернет» заинтересовался работой Общественной палаты России. Казалось бы, что интересного может представлять этот осколок демократии 1990-х?

Поясним: для нас интересным оказался факт того, что это теперь единственное место работы Натальи Починок (Грибковой), а ведь еще совсем недавно на ее странице члена ОП красовалась надпись: «Ректор ФГБОУ высшего образования „Российский государственный социальный университет“». Как обычно, мы не знаем, связано ли увольнение Натальи Борисовны по собственному желанию с поста ректора с работой «Диссернета»… (Проклятая неизвестность!) Для тех, кто не следит внимательно за нашими расследованиями, коротко поясним претензии «Диссернета» к экс-ректору.

На личной странице госпожи Починок в «Диссернете» [1] видно, что некорректные заимствования в ее докторской диссертации (мы, как обычно, не употребляем слово «плагиат», оно искоемкое!) сопровождаются подлогом данных, причем с ошибками: доходы периодически называются расходами, и наоборот (ну просто когда при списывании меняешь местами таблицы, надо еще и заголовки не забыть поменять). А еще госпожа Починок поучаствовала в публикации в хищном австралийском журнале статьи, являющейся переводом на английский русскоязычной статьи, опубликованной годом ранее в журнале Forbes.

Университет, которым до недавнего времени руководила Починок [2], тоже в своем роде выдающийся: несмотря на небольшие размеры, вошел в первую десятку антирейтингов «Диссернета» по числу липовых защит и по числу некорректных публикаций сотрудников, а также занял первое (по России!) место по количеству массовых публикаций в хищных иностранных журналах.

В частности, профессор Курского филиала РГСУ Илья Медведев опубликовал только за один, 2018, год более ста статей в хищном индийском журнале (в одном выпуске их было опубликовано 42!) — и получил за это премию «За преданность науке» от ректора Починок [3]: еще бы, ведь профессор старался ради общего блага улучшения показателей университета. За совокупность заслуг госпожа Починок удостоилась пятого места в антирейтинге российских ректоров-плагиаторов по версии сообщества «Диссернет» [4].

Однако вернемся к нашим баранам, то есть, простите, к Общественной палате России. Может быть, освободив от своего токсичного влияния сферу высшего образования, госпожа Починок принесет пользу нуждающимся пенсионерам — благодаря работе в ОП в должности председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов? Возможно, освободившись от необходимости имитировать научную деятельность — как собственную (путем публикации чужих статей в переводе), так и вуза (путем раскрутки публикационной инфляции для улучшения показателей), — она займется наконец действительно полезной и важной работой на благо общества?

Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, мы и обратились к сайту Общественной палаты РФ. Изложенные там цели и задачи Палаты [5] представляются исключительно благородными, а главное, своевременными. Основная задача — защищать права и свободы граждан при формировании государственной политики: что может быть важнее в наше время, когда права граждан не нарушает только ленивый, ученых сажают на огромные сроки за общение с зарубежными коллегами, а «Мемориал»* закрывают за «нарушение норм морали»!

Далее: контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Ну конечно, после публикации архива пыток в Саратовской колонии все узнали, что творится в этих местах (давно, честно говоря, знали, но, посмотрев видео, уже окончательно узнали), — конечно, нужен контроль! А еще все социально значимые законопроекты в обязательном порядке проходят экспертизу ОП — прекрасно: петиция за отмену закона об иностранных агентах перевалила за четверть миллиона, поздновато, конечно, для общественной экспертизы, — но, наверное, ОП озвучила хотя бы основные претензии к этому закону, по которому теперь «Мемориал»* можно закрыть за «нарушение прав человека на свободу получения достоверной информации»?

С этим знанием о целях и задачах Общественной палаты мы полистали страницы ее новостей. Не будем утомлять читателя подробным перечислением несудьбоносных задач (увы, такие ключевые слова, как «Мемориал»* или «пытки в Саратовской колонии», обнаружить не удалось), перейдем сразу к важным недавним новостям, касающимся выборов в Государственную Думу. Вот несколько примеров:

«В России выявили 14 тысяч фейков о голосовании за три дня».

«Полученные на ДЭГ данные изменениям не подвергались, заявили в ОП».

«В Общественной палате рассказали о кибератаках из США во время выборов».

«В ОП призвали учредить День работников избирательной системы».

И так далее, и тому подобное. То есть две проблемы у наших выборов: фейки от несознательных граждан и вмешательство из-за рубежа.

А вот и решение всех проблем:

«В ОП заявили о необходимости создания цифрового суверенитета России».

Главный ньюсмейкер фейков и внешних атак на выборах, а также создания «суверенного Интернета» — генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, в ОП — руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет. Он же занимается, похоже, постоянной экспертизой закона об иностранных агентах, а именно: бурно аплодирует всякий раз, когда закон корректируется (то есть петля на шее гражданского общества затягивается потуже). Вот один из примеров такого радостного поддакивания: «Общество должно знать, кто работает против нашей страны в интересах других государств. На различных мероприятиях нам рассказывали, что НКО — иностранных агентов существует всего 60 или 70, но таких виртуальных НКО, как, например, „Голос“, полным-полно, и сейчас все они активизировались в связи с избирательной кампанией, которая уже разворачивается в России».

Что делает «Диссернет», когда такое читает? Применяет свой стандартный рецепт: видишь фрика — посмотри его диссертацию. Господин Малькевич — кандидат политических наук. И что же оказалось? Вы не поверите, его диссертация списана [6]! Кстати, диссертация, защищенная в 2003 году, посвящена средствам массовой коммуникации в избирательном процессе современной России, т. е. господин Малькевич уже тогда готовился противостоять фейкам и иностранному влиянию на наших прекрасных суверенных выборах. Процитируем фрагмент из раздела выводов к диссертации: «Информационная политика государства должна предусматривать недопущение подчинения СМИ конъюнктурным интересам власти и бизнеса, усиления возможностей их влияния на СМИ, сращивания структур власти, бизнеса, телевидения, радио, прессы и т. д.; препятствовать концентрации и монополизации СМИ; защищать интересы региональных рынков массовой информации и содействовать развитию местных СМИ. <…> Особое внимание должно быть уделено правовым положениям, устанавливающим ответственность за правонарушения в информационной сфере, за введение политической цензуры».

Хочется воскликнуть: прекрасные слова! Как жаль, что их написал человек, который ратует за поиск иностранных агентов и создание «суверенного Интернета»! Да только их написал не он, а автор одной из диссертаций, с которых была списана кандидатская Малькевича…

Может показаться, что диссертация — это одно, а общественная работа — другое. Ан нет. Как не устает повторять сооснователь «Диссернета» Сергей Пархоменко, «Диссернет» исследует не диссертации, а репутации. Когда мы видим, откуда взят текст, под которым этот «ученый» поставил свою подпись, мы всё понимаем про этого лицемера, и его работа в Общественной палате — лишь подтверждение того, что мы и так уже понимаем.

После того как в Палате обнаружились два липовых диссертанта, в «Диссеропедии вузов» — которая уже давно включает не только вузы — появилась новая организация «Общественная палата РФ» [7]. Помимо Починок и Малькевича, там оказались еще три человека со списанными диссертациями. Заслуженный тренер России Дмитрий Кузнецов [8] списал аж две диссертации! Причем его кандидатская — карбункул: так в «Диссернете» называют диссертацию, полностью списанную с одного источника — т. е. фактически человек защитил чужую диссертацию, заменив титульный лист. В ОП Кузнецов — член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК: ведет работу по противодействию экстремизму, получил ведомственную медаль ФСИН России. Как-то тревожно становится за нашу безопасность…

Или вот Ирина Великанова, генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России [9]: ее диссертация приблизительно на треть списана с трех чужих диссертаций, защищенных на 4–6 лет ранее. Член совета ОП, возглавляет комиссию по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, а также входит в состав рабочей группы по противодействию коррупции… Что-то ярких антикоррупционных расследований ОП я не припоминаю, зато на сайте много новостей, в которых Ирина Яковлевна участвует в культурной жизни, в основном поздравительного характера: то она поздравляет россиян с Днем народного единства, то награждает победителей конкурса, то участвует в чествовании деятелей культуры… Всё это, конечно, радует гораздо больше, чем защита от иностранного вмешательства или противодействие экстремизму, — по крайней мере безвредно.

Директор педагогического колледжа в Оренбурге Ольга Сальдаева [10] склеила свою докторскую диссертацию по педагогике из двух чужих диссертаций. В Общественной палате она курирует высшее образование и науку. Ну, образованию и науке не привыкать…

Еще пять членов палаты участвовали в липовых защитах в качестве научных руководителей или оппонентов. Среди них — два любимых персонажа «Диссернета» (оба, кстати, члены совета ОП). Невозможно о них не написать немного подробнее.

Лео Бокерия [11] — наш давнишний знакомый: этот ученый муж 18 раз (sic!) исполнял роль научного руководителя/консультанта на защитах списанных диссертаций. Известный хирург является президентом крупного научного центра («Бакулевка»), заведующим кафедрой в еще двух организациях, президентом Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», а еще он находит время трудиться в редколлегиях/советах минимум 14 журналов, в пяти из которых работает главным редактором! Ну просто четверорукий Шива. Либо мастер имитации научной и общественной деятельности.

Еще один давний (и любимейший) клиент «Диссернета» Владислав Гриб [12] имеет всего лишь один кейс научного руководства списанной диссертацией — правда, его подопечный, депутат Заксобрания Забайкальского края, лишен ученой степени. Но мы любим профессора не за это: «Диссернет» отнес Гриба к «идеологам легализации нарушения академической этики». Владислав Валерьевич давно и успешно занимается защитой всевозможных диссероделов и плагиаторов, поставив этот процесс на идеологическую основу. Именно ему принадлежит заслуга изобретения целого политологического явления — «политической защиты» плагиата как явления [13]. Кроме этого, В. В. Гриб (как и Л. А. Бокерия) — настоящий многостаночник: ректор одного вуза, завкафедрой другого, учредитель и главный редактор издательской группы «Юрист» (в «Диссеропедию» попали 50 журналов ИГ «Юрист» с различным количеством грубых и средних нарушений публикационной этики [14]), член президиума Ассоциации юристов России, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ. Ничего не напоминает? По-моему, это напоминает 100 статей профессора Медведева в индийском журнале.

Вы спросите: что общего у всех этих людей? Я бы употребила одно ключевое слово: имитация. Люди, занимавшиеся или занимающиеся имитацией научной деятельности, по определению не могут заниматься ничем конструктивным — зато в Общественной палате им тепло и уютно.

Вообще, слово «имитация» характеризует множество областей нашей жизни. Одни люди имитируют научную работу с помощью списанных диссертаций и статей, имеющих ничтожную научную ценность. Другие имитируют образовательные процессы: студентов наказывают за списывание, в то время как проректоры или преподаватели красуются со списанными диссертациями на сайте «Диссернета». Третьи имитируют защиту наших с вами прав и свобод, хотя, похоже, дело идет к тому, что наше главное право, на которое никто не сможет покуситься, — быть съеденным государством. Если не дай бог с вами такое случится, не ждите, что ваши права будет защищать Общественная палата.

Лариса Мелихова

1. rosvuz.dissernet.org/person/118458

2. rosvuz.dissernet.org/vuz/48421

3. novayagazeta.ru/articles/2019/04/20/80297-pishi-emelya

4. meduza.io/feature/2019/09/18/dissernet-sostavil-reyting-rossiyskih-rektorov-plagiatorov-v-nego-voshli-rukovoditel-mgtu-imeni-baumana-i-dva-chlena-vak

5. oprf.ru/about_the_chamber/2

6. rosvuz.dissernet.org/person/143589

7. rosvuz.dissernet.org/vuz/149140

8. rosvuz.dissernet.org/person/103291

9. rosvuz.dissernet.org/person/108864

10. rosvuz.dissernet.org/person/106634

11. rosvuz.dissernet.org/person/55575

12. rosvuz.dissernet.org/person/108664

13. wiki.dissernet.org/tools/Docs/doklad_disserneta_VII_rectory-2.pdf

14. biblio.dissernet.org/collectionsm/123455

* В реестре «иноагентов» Минюста РФ.

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