Дмитрий Зимин: «За радость познания!»

Девятнадцатого ноября 2021 года состоялась торжественная церемония вручения премий лауреатам премии «Просветитель» и «Просветитель. Перевод». Церемония прошла как в офлайн-, так и в онлайн-формате, связав видеомостом Москву и Кипр.

Обращаясь к участникам с экрана, основатель премии «Просветитель» Дмитрий Зимин отметил, что «одна из радостей, которая доступна почти любому человеку, — это радость познания. Премия „Просветитель“ была, в частности, придумана для того, чтобы поделиться этой радостью с максимальным количеством людей и способствовать этому процессу познания. Я не знаю, в коей мере нам это удалось, но раз премия существует столько лет, значит, что-то получилось». И произнес тост: «За радость познания! За просветительство, которое является благом не только для просвещаемых, но и для просвещающих. С праздником вас!»

Первыми были оглашены имена лауреатов премии за лучший перевод. В номинации «Гуманитарные науки» лучшим переводным изданием жюри признало книгу Ричарда Роудса «Создание атомной бомбы» («КоЛибри, Азбука-Аттикус»). Награду вручили коллективу, работавшему над книгой: переводчику Дмитрию Прокофьеву (см. далее его комментарий), ответственному редактору Наталье Галактионовой, научному редактору Михаилу Капустину и редактору Светлане Левензон.

В номинации «Естественные и точные науки» главный приз премии «Просветитель.Перевод» неожиданно завоевал издательско-редакторский коллектив издательства Corpus за книгу Ричарда Докинза «Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста». Переводчик — Антон Гопко, редактор перевода — Алена Якименко.

По традиции накануне церемонии научно-популярный портал N+1 проводит онлайн-голосование за лучшую книгу, и его победителями в 2021 году стали:

— Николай Эппле с книгой «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах» (издательство «Новое литературное обозрение»);

— Ирина Якутенко с книгой «Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать» (издательство «Альпина нон-фикшн»).

Итоги же голосования жюри «Просветителя» несколько отличались. Николай Эппле стал лауреатом и премии «Просветитель-2021», а вот в номинации «Естественные и точные науки» высшую награду получил Максим Винарский за книгу «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира» (издательство «Альпина нон-фикшн»).

Кроме того, специальный приз был вручен «Библиотечке „Квант“», ныне выпускаемой издательством Московского центра непрерывного математического образования (МЦНМО), за многолетнюю последовательную, высокопрофессиональную работу по развитию интереса и мотивации школьников в области математики и физики.

Комментарии членов жюри

Александр Марков, докт. биол. наук, профессор РАН, лауреат премии «Просветитель» 2011 года за двухтомник «Эволюция человека»:

«Книга Николая Эппле — это настоящая просветительская книга. Тема, которая в ней рассматривается: память о государственных преступлениях, то, как разные страны с ней обращаются и к чему это приводит, — действительно новая и очень актуальная, в том числе для нашей страны. До сих пор каких-то серьезных популярных обобщений по этому поводу не было. А в этой книге дается очень подробный сравнительный анализ того, как с памятью о государственных преступлениях работали разные общества: аргентинское, испанское, японское, немецкое и другие. На этом фоне наши российские проблемы становятся чуть более понятными и прорисовывается хотя бы в виде смутных контуров то, что в принципе можно с ними делать».

Екатерина Аксенова, автор телеграм-канала и блога о научно-популярных книгах prometa.pro, член жюри премии «Просветитель.Перевод»:

«Перевод книги Ричарда Роудса The Making of the Atomic Bomb („Создание атомной бомбы“) был предметом одного из самых непростых обсуждений жюри; мы много спорили, к какой номинации ее следует отнести. Это объемная и сложная книга, в которой разворачивается историческая и политическая картина мира, меняющаяся с появлением стратегического оружия. При этом автор не избегает детальных описаний физики ядерного взрыва и технологий создания бомбы. От коллектива русскоязычного издания работа, очевидно, потребовала погружения сразу в обе стороны этого текста: „политическую“ и „физическую “, а также большого мастерства для создания максимально ясного, прозрачного текста. Книга была моим фаворитом с самого начала работы жюри, и я рада, что именно эта работа отмечена премией „Просветитель.Перевод“».

Виктор Сонькин, филолог, журналист и переводчик, лауреат премии «Просветитель» 2013 года за книгу

«Здесь был Рим»:

«В естественнонаучной номинации победил перевод книги River Out of Eden: A Darwinian View of Life („Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста“), вышедшей в оригинале больше четверти века назад (1995). Этим решением жюри отмечает несколько существенных вещей: во-первых, хорошая научно-популярная книга может оказаться важной и актуальной даже на фоне бурных изменений в науке, и книга Докинза именно такова; во-вторых, издательство Corpus издает все книги Докинза — от ранних до самых последних, и это тоже следует иметь в виду; в-третьих, мастерство переводчика Антона Гопко… несомненно во всех его переводах Докинза — их пять, в работе шестая книга, — и этот подвижнический труд нельзя не отметить. Я бы хотел еще отдельно сказать о том, что качество переводов даже книг длинного списка оказалось удивительно высоким, а это — свидетельство гигантских перемен в отечественной книжной и книгоиздательской практике, случившихся за 14 лет существования премии „Просветитель“».

Евгений Бунимович, член жюри, поэт, математик, заслуженный учитель России, депутат Московской городской Думы и председатель комиссии по образованию:

«„Библиотечка «Квант»“ достойно унаследовала многолетнюю традицию работы с талантливыми школьниками России в области физики и математики. Несмотря на все политические, экономические и организационные пертурбации последних десятилетий, „Библиотечка…“ достойно и профессионально продолжает эту традицию, увлекая наших ребят в прекрасный, честный и экологически чистый мир математики и физики. Несколько поколений наших старшеклассников нашли свое дело и призвание, открывая эти небольшие книжечки, всегда увлекательно и доступно рассказывающие о самых актуальных проблемах современной науки».

По материалам пресс-релиза премии «Просветитель»

Жаль, что Роудсу не довелось поговорить с Харитоном и Сахаровым

Дмитрий Прокофьев, переводчик книги «Создание атомной бомбы»:

— Работа над переводом книги шла очень долго. Думаю, что я работал над ней большую часть 2018 года. А еще дольше над ней работали после меня. И вышла книга только в 2020 году.

— А кто подал идею ее перевести?

— Издательство «КоЛибри, Азбука-Аттикус», но я был очень рад этому предложению. Эту книгу я читал за много лет до того. И на мой взгляд, она очень хороша, ценна и важна для понимания того, что случилось с человечеством после Второй мировой войны.

— Что было самым сложным в переводе этой книги?

— Главной трудностью было, пожалуй, не посрамить добросовестность автора, очень вдумчивого и тщательного исследователя, и нужно было, чтобы перевод был не менее добросовестным, не менее точным.

— Рассказывается ли там о советском атомном проекте?

— Да, там есть страницы о советском проекте, но, к сожалению, их очень мало, так как, с одной стороны, автора-американца больше интересовал проект США, а с другой — в начале и середине 1980-х годов, когда книжка писалась, про советский проект доступных материалов практически не было. Хотя в то время были живы многие его участники — Юлий Харитон, Андрей Сахаров и другие. И я думаю, что если бы у Ричарда Роудса была возможность с ними поговорить, то книга получилась бы еще многограннее и интереснее.

— Каким переводом вы сейчас заняты?

— По странному стечению обстоятельств я сейчас работаю над переводом книги об истории Афин как колыбели мудрости, науки и других аспектов цивилизации.

— Вы ожидали, что переведенная вами книга станет лауреатом премии «Просветитель»?

— Нет, я этого не ждал, но это чрезвычайно приятно, лестно, и я очень рад!

Нужно учиться на лучших образцах научпопа

Максим Винарский, лауреат премии «Просветитель-2021» за книгу «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира» (издательство «Альпина нон-фикшн»):

— Кто был автором идеи книги?

— Идея возникла очень много лет назад, когда я неожиданно для себя открыл, что в России существует такое издательство, как «Альпина нон-фикшн», которое издает научно-популярные книги, и сразу себе заказал через интернет-магазин несколько штук на разные темы и стал их с удовольствием читать. И когда я это делал, то подумал: «Так и я, наверное, могу такую же книгу написать!» Но это было много лет назад.

Я не буду говорить, что я встал в понедельник не с той ноги и подумал: «Дай-ка я что-нибудь напишу». После окончания аспирантуры и защиты диссертации я в основном занимался преподаванием, за науку мне тогда не платили. Сейчас я уже не преподаю, но стремление передавать знания людям — своего рода инстинкт преподавать — сохраняется.

Так случилось, что я как переводчик был вовлечен в один издательский проект «Альпины» — мы сделали хорошую книгу об академике Беляеве. И как-то само собой из разговоров в издательстве родилась идея моей книги. Я задал вопрос: «А если я напишу, вы издадите?» Мне ответили: «Издадим, мы любим, когда нам пишут отечественные ученые». И тогда я начал думать над этим замыслом уже совершенно конкретно.

Я написал пробный текст, издательству понравилось, мы заключили договор, и получилась книга. О чем писать — выбирал я, в ней много тем, и главным стимулом для меня было стремление поделиться с читателем тем, что мне самому доставляет удовольствие: поиском разного рода эволюционных сюжетов. Мне интересно о них узнавать и хочется донести эти знания до читателей, в большинстве своем не читающих научную литературу.

Сюжет моей книги — эволюционная история животных, начиная даже не с первых многоклеточных, а с заглавного героя LUCA (последнего общего предка всех живых организмов), который, естественно, не был животным, не был эукаритом, но был нашим прапрапра… предком. И отталкиваясь от него, выстраивается вся эволюционная теория на Земле: с зарождения жизни и до рождения человека.

— На ваш взгляд, ученые когда-нибудь поймут, как появилась жизнь? Эта загадка будет раскрыта?

— Я не специалист в этой теме и боюсь высказываться по таким вопросам. Но чисто с философской точки зрения, чтобы решить эту проблему, надо открыть хотя бы одну биосферу за пределами Земли. В книжке, в первой главе, я об этом написал: что мы пока даже не знаем, насколько уникальна жизнь, может быть, мы одни во Вселенной, а может быть, наоборот, везде, где создаются подходящие геологические условия, сама собой заводится биосфера. Мы пока этого не знаем. И так как нам не с чем сравнивать, то точное знание о происхождении жизни обречено оставаться предметом гипотез. Пусть даже очень убедительных и правдивых, но гипотез.

— Есть ли у вас идея второй книги?

— Мне много о чем хочется написать: и о животных, и об истории биологии, так как я не только зоолог, но и историк науки. Но у меня большая проблема, как выкроить время. Эту книгу мне помог написать не к ночи будет помянут прошлогодний локдаун. Тогда надо было сидеть дома, и я за два месяца ее сделал. У меня очень много планов по научной популяризации, но они разбиваются о не менее интересную для меня научную работу. Но эта абсолютно неожиданная для меня премия — хороший стимул, чтобы продолжить.

— Как складывался ваш путь в науку? Ваши родители работают в науке?

— Нет, мои родители — инженеры, и, хотя все мои родные из интеллигентской среды и все занимались умственным трудом, но никто не был ученым. Мне всегда нравилась биология, в детстве я читал много высококлассных научно-популярных книг: и переводных, и советских. Почему я стал лауреатом? Потому что учился на отличных образцах для подражания. В моем случае, видимо, счастливо совпали мои черты характера и склонности к биологии, в которой я смог найти применение своим силам. Мне повезло, что я нашел себя в этой области науки. По специальности я зоолог, в основном занимаюсь моллюсками. Мои научные интересы — систематика, биогеография, экология и т. п.

— Дайте, пожалуйста, совет начинающим авторам, как написать научно-популярную книгу.

— Это моя шестая книга, первые пять — научные. Первое: нужно искренне интересоваться тем, о чем ты пишешь. Надо вжиться в эту тему, прожить с ней, может быть, несколько лет. И тогда что-то начнет получаться. Второе: нужно быть знакомым с хорошими образцами. Для меня образцом, возможно недосягаемым, являются книги нашего замечательного историка Натана Эйдельмана. И хотя его научной специализацией была история России XVIII–XIX веков, он написал книгу «Ищу предка» о происхождении человека. В фактическом отношении она безумно устарела, сейчас вся антропология поменялась, — но как она написана, с каким блеском и мастерством! Я ее считаю лучшей научно-популярной книгой по биологии, написанной на русском языке в XX веке. И последнее ноу-хау, близко связанное с первыми двумя: для выработки стиля надо очень много читать классической русской литературы. Я довольно много внимания уделяю именно стилистическим аспектам: важно не только что, но и как написано. Потому что научно-популярные авторы часто не выдерживают баланса между научностью и доходчивостью. Надо уметь этот баланс найти, и в этом очень помогает чтение классических книг.

— Ваши любимые писатели и поэты?

— Их очень много. Это и Платонов, и Достоевский, и Рабле, и Розанов, и Шкловский. Я могу назвать десятки имен.

— Как вам кажется, если молодежь сейчас в основном черпает знания из YouTube, то, может быть, пора идти туда?

— Так я уже там. Я выступаю с научно-популярными лекциями. А в просветительском центре «Архэ» я начал читать просветительский курс о моллюсках. Правда, я сам себя не смотрю, мне кажется, что всё надо сделать по-другому. Но людям вроде бы нравится.

— Еще раз вас поздравляю с премией!

Беседовала Наталия Демина

Фото автора