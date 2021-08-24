ТрВ № 17 (336) за 2021 г.: Ценность научной истины: локальная история

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 336 от 24 августа 2021 года в PDF

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Анонс номера

Эгоистическая манипуляция

Обучаемость интеллектуальных агентов исследовал Александр Поддьяков — стр. 4

Еще шире, еще интереснее

О том, как прошла Летняя космическая школа — 2021, рассказал Александр Хохлов — стр. 5

Текст как DATA

Очерк Ольги Ермаковой о международной конференции текстологов — стр. 7

Первый и единственный

Новостями Полярно-альпийского ботанического сада-института поделились Евгений Боровичев и Денис Давыдов — стр. 8

Не чаще чем раз в сто лет

Бердвотчер Антон Евсеев о встрече в столице с неожиданными пернатыми визитерами — стр. 9

Зачем читать биографию Лескова

Об одном из самых загадочных прозаиков XIX века Ольга Орлова беседовала с Майей Кучерской — стр. 10–11

Опоздал родиться

Заключительная статья серии «Наши в Европе…» Евгения Берковича посвящена Якову Френкелю — стр. 11, 13

«Не вполне профильный» специалист

Эссе Дмитрия Гельтмана о Борисе Исаченко — микробиологе, имеющем немало заслуг в области ботаники, — стр. 12

Ковид-дайджест

Подборка ФБ-постов авторов ТрВ-Наука — Ирины Якутенко, Андрея Ростовцева и Елены Клещенко — о коронавирусе — стр. 14

Мигрируют и приживаются

За семантическими преобразованиями слов наблюдал Захар Слуковский — стр. 15–16

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