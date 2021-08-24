Первый в Арктике

2021 год — юбилейный для Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н. А. Аврорина Кольского научного центра РАН (ПАБСИ). 26 августа 1931 года на совещании начальников исследовательских партий, работавших в Хибинах, Николай Александрович Аврорин выступил с обоснованием создания первого в мире ботанического сада за полярным кругом. Уже через месяц постановлением Биологической группы АН СССР от 3 октября 1931 года в составе Хибинской исследовательской горной станции Академии наук был организован Полярно-альпийский ботанический сад, а ноябрьская сессия Академии наук СССР утвердила это решение. На сегодняшний день ПАБСИ — единственный ботанический сад в российской Арктике.

Прежде всего ПАБСИ — это академический научно-исследовательский институт, основные направления работы которого — изучение растительного мира Арктики, проведение интродукционных экспериментов по адаптации растений других географических районов к условиям Заполярья и создание ассортимента для озеленения северных городов. В истории ботанического сада были взлеты и падения; была эвакуация коллектива в годы войны в Сыктывкар, переориентирование научных исследований на практические нужды (получение глюкозы из лишайников, приготовление витаминных концентратов из местного сырья) и самоотверженный труд немногих оставшихся сотрудников по сохранению коллекции. Было значительное увеличение площади ПАБСИ в 1950-е годы и расширение научной тематики, а также получение статуса института в 1967 году. Были трудные времена 1990-х, когда, несмотря на тяжелый экономический кризис в стране, удалось сохранить коллекции и основной кадровый состав института. Наконец, в 2000-х сад стал печально знаменит из-за некоторых экзотических направлений развития и появлялся на страницах ТрВ-Наука исключительно в негативном контексте. К счастью, в последнее время в ­ПАБСИ произошли положительные сдвиги. День рождения — хороший повод рассказать о некоторых наиболее значимых направлениях и проектах.

За десятилетия своей работы ученые, исследующие флору и растительность региона, достигли больших успехов. Белых пятен на карте Мурманской области, где не ступала нога ботаника, осталось немного. Редкий регион в России может похвастаться столь полными данными по выявленному разнообразию сосудистых растений, мхов, печеночников, лишайников и водорослей.

В последние десятилетия сотрудники ­ПАБСИ не ограничиваются исследованиями в «домашнем» регионе. Ежегодные экспедиции на Шпицберген позволили существенно дополнить знания о растительности, о составе и распространении мохообразных, лишайников и цианобактерий на архипелаге, о физиологии арктических растений и особенностях почв. Только за прош­лый год со Шпицбергена были описаны два новых для науки вида — печеночник Lophozia svalbardensis и цианобактерия Nodosilinea svalbardensis. Во многом высокие научные результаты, полученные на Шпицбергене, связаны с хорошей организацией экспедиционных работ и участием высококвалифицированных и опытных специалистов. Исследования Шпицбергена — непростые как по логистике, так и по условиям, в которых работают экспедиции. Работа здесь требует от ученых определенного мужества и выносливости. Полевые исследования сопровождаются суровой переменчивой погодой и нередкими встречами с белыми медведями. Опасность визитов «хозяина Арктики» вынуждает участников экспедиции, живущих нередко в палатках, вести постоянные ночные дежурства. Используя все виды транспорта и преодолевая бюрократические препоны, экспедиция ПАБСИ на Шпицбергене ведет свою работу по всему архипелагу. Широкий охват районов исследований дает конкурентные преимущества по сравнению с коллегами из других стран, имеющими возможность работать почти исключительно на стационарных базах.

Интересы ученых ПАБСИ связаны не только с изучением Арктики. Экспедиционные работы проводятся в Карелии, на Кавказе, Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Ботаники стремятся побывать в недоступных и необследованных районах, изучают видовой состав и описывают растительные сообщества, выявляют ботанико-географические закономерности и находят новые для науки виды. Важные направления ПАБСИ — исследование продукционных процессов в растительных сообществах и круговорота отдельных элементов в биогеоценозах, изучение типов и особенностей формирования почв в условиях Арктики и разработка методов биологической защиты растений.

Фундаментальные и прикладные исследования в области интродукции и акклиматизации видов растений в ботаническом саду включают в себя изучение адаптивных механизмов и подбор агротехники для выращивания интродуцентов, проведение испытаний и разработку рекомендаций по использованию видов и сортов в озеленении городов и внутренних помещений.

Жители городов Мурманской области в суете жизни редко обращают внимание, что некоторые окружающие их деревья, кустарники и красиво цветущие на клумбах многолетники не встречаются в естественной природе региона. Наши парки, скверы и аллеи — наглядный результат многолетней работы ПАБСИ по озеленению городов. Почти все виды и сорта, которые были посажены здесь еще в годы СССР, были привезены в ботанический сад из более южных районов и прошли многолетнюю акклиматизацию. Те виды, которые хорошо адаптировались к условиям Арктики, способны переносить и длинные холодные зимы, и короткое дождливое лето, при этом сохраняя эстетические качества, были рекомендованы к использованию в городах и выращивались в питомниках сада для распространения. К сожалению, многолетний научный опыт по переселению растений в Заполярье нередко игнорируется администрациями муниципалитетов Мурманской области или собственниками территорий. Тут и там появляются туи, казацкие можжевельники и дубы, которые живут один-два сезона и выпадают. Одна из миссий ботанических садов — быть хранителями генофонда мировой флоры. В ПАБСИ в культуре сохраняются и изу­чаются виды редких растений, включенные в Красный список угрожаемых видов Международного союза охраны природы, в Красные книги РФ и Мурманской области.

Значительная часть ботанического сада расположена на склонах гор и является особо охраняемой природной территорией. На ней представлены семь видов лишайников, 13 видов мохообразных и 15 видов сосудистых растений, включенных в Красную книгу Мурманской области. К сожалению, большая часть заповедной территории не имеет аншлагов и стендов, не обозначены границы и туристические тропы, нет наглядной информации о режиме охраны, карт-схем маршрутов и прочей наглядной агитации. Отсутствие навигации и маркировки границ ведет к вытаптыванию и случайному уничтожению растений и лишайников. Долгое время этому не уделялось внимания, отчасти, возможно, из-за краткости периода активного посещения заповедной территории, ограниченного летне-осенними месяцами. В 2021 году при поддержке фонда «Красивые дети в красивом мире» началось создание системы навигации и ориентирования по территории ботанического сада.

Ботанический сад — это одна из наиболее известных достопримечательностей Мурманской области. Оранжерея, питомники, экспозиции открытого грунта и естественные экосистемы, через которые проходит экологическая тропа («Тропа географов») — основные туристические объекты, привлекающие тысячи посетителей. По территории сада проходят традиционные туристические маршруты — через перевал Географов, к Молибденитовому руднику, расположены места тренировок альпинистов. Ежегодный туристический поток насчитывает около 10 000 посетителей. Сад активно вовлекается в различные туристические проекты. Так, в 2020 году ПАБСИ участвовал в конкурсе, организованном Агентством стратегически инициатив, и в составе проекта «Хибины для всех» прошел в финал. В июле этого года на территории ПАБСИ проводилась основная часть Школы гидов природного туризма. В юбилейный год при поддержке Проектного офиса развития Арктики и проекта «Феномены природы Арктики» программы приграничного сотрудничества «Коларктик» был подготовлен и издан первый за 20 лет путеводитель по территории ботанического сада. Подготовлен к печати путеводитель по экологической тропе. В начале этого года запущен обновленный сайт pabgi.ru.

Для решения разнородных задач, таких как создание новых и функционирование старых коллекционных питомников, просветительской работы и сохранения природных экосистем и местообитаний редких видов в этом году впервые в истории сада было обосновано и разработано зонирование территории и установлен дифференцированный режим охраны для различных участков.

В преддверии юбилея хочется поблагодарить всех бывших и нынешних сотрудников ботанического сада за их самоотверженный труд, за то, что вкладывают душу в свою работу!

Евгений Боровичев, канд. биол. наук,

зам. председателя Кольского научного центра по научной работе

Денис Давыдов, канд. биол. наук,

зам. директора Полярно-альпийского ботанического сада-института

им. Н. А. Аврорина КНЦ РАН по научной работе

Фото из архива ПАБСИ

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