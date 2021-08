Эко вам не то, а детокс — не это

Расширение значений слов и словосочетаний — естественный процесс для языка. Можно долго негодовать на тему «нынешнего падения нравов», но советские школьники и современные молодые люди по-разному воспринимают ставшее мемом выражение «мальчик склеил модель в клубе», и это факт. Как говорится, медицинский. Первые видят мальчика, который сделал макет корабля или машины, а вторые — того же человека, но уже подросшего, который познакомился с девушкой модельной внешности в каком-то увеселительном заведении (рис. 1). То есть в этом выражении все четыре значащих слова расширили свои значения. Такое явление, называемое семантическим преобразованием слов, довольно распространено в русском языке и успешно изучается учеными-лингвистами. Бывает, что такие преобразования случаются не с простыми, т. е. общераспространенными, словами, а с научными терминами. Мне, как человеку близкому к экологии и немного интересующемуся лингвистикой, захотелось разобраться с процессом расширения значений некоторых экологических терминов и, как следствие, использованием их в новых и довольно необычных областях знаний. Что из этого вышло — читайте ниже.

Понять и простить?

Прежде всего, семантическое преобразование уже давным-давно коснулось самого слова «экология» (гр. oikos — дом, жилище, местообитание + logos — понятие, учение), обозначающего науку о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания 1. Этот термин ввел в 1866 году немецкий биолог Эрнст Геккель. До сих пор в научном мире существует лагерь сторонников «классического» понятия «экология», куда не допускаются никакие исследования, где нет упоминания о живых организмах [1]. С одной стороны, это верный подход — нужно уметь стоять на своем, но, с другой стороны, жизнь сложилась так, что сегодня понятие «экология» расширилось, обретая новые смыслы и в научном поле, и далеко за его пределами. В первую очередь, слово «экология» стало восприниматься как синоним слова «природа» или словосочетания «окружающая среда». «Экологическими» исследованиями теперь называют не только те, которые имеют прямое отношение к живым организмам и человеку, но и те, которые в принципе затрагивают оценку состояния окружающей среды/природы. То есть изучение абиотических параметров наземных и водных объектов без прямого привлечения живых организмов всё чаще и чаще считается «экологическим». Не последнюю роль в этом процессе сыграло то, что в русском языке нет хорошего перевода английского слова environmental. «Относящийся к окружающей среде» — слишком длинно. «Окружающесредный» — звучит ужасно. Вот и остается только использовать слово «экологический», которое и без того является переводом слова ecological. С появлением (благодаря немецкому географу Карлу Троллю) в 1930-х годах термина «геоэкология» и его широким распространением в нашей стране изучения абиотических компонентов окружающей среды стали именоваться «геоэкологическими». По моим личным наблюдениям, такой подход относительно устраивает приверженцев «классической» трактовки термина «экология».

В процессе семантического преобразования слова «экология» до понятий «природа» или «окружающая среда» произошла миграция нового значения из научной сферы в сферу обычной жизни. В первую очередь, благодаря средствам массовой информации, где словосочетание вроде «плохая/ужасная экология» стало привычным явлением в статьях и репортажах о неблагополучном состоянии окружающей среды той или иной местности (рис. 2). Согласитесь, понять журналистов можно — разница в словосочетаниях «плохая экология» и «неблагополучное состояние окружающей среды» ощутима, ибо краткость всегда побеждает многословность. Дальше эту тенденцию подхватили и все остальные носители языка. «Плохая экология» прочно вошла в нашу жизнь как, увы, в прямом смысле этого понятия, так и с лингвистической точки зрения.

«Считаю, что не стоит экспериментировать с понятием „экология“ в угоду современным тенденциям, — делится своим мнением зав. лабораторией физиологии и токсикологии водных животных Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН, докт. биол. наук Григорий Чуйко. — Эти тенденции приходят и уходят. Если следовать им, то можно говорить о плохой физике, математике, химии и т. д. Надо просто образовывать в этом плане население. Что касается самих ученых, то считаю, что использовать этот термин в обывательском понимании недопустимо».

С заботой о себе

Еще одним новым смыслом слова «экология» являются понятия чистоты, правильности, благополучия, уважения. Вот несколько примеров: экология культуры, экология языка, экология отношений. В первом случае говорится о сохранении культурной среды, во втором — о чистоте языка (например, русского), а в третьем — об уважительных и гармоничных отношениях между людьми [2]. Кстати, в последнем случае термин «экология» вполне соответствует и своему первоначальному значению, ведь речь идет о геккелевском взаимодействии живых организмов друг с другом: брата с сестрой, мужа с женой, отца и сына. На этой ноте межчеловеческих отношений самое время перейти к той области знаний, которая довольно сильно стала захватывать в свои ряды термины из экологии. Речь о психологии.

От слова «экология» можно образовать два прилагательных — «экологический» и «экологичный». О первом из них я уже упомянул выше: его использование связано с самой наукой экологией (экологические взаимодействия между организмами в озере, экологические исследования сотрудников НИИ, экологическая практика студентов МГУ). Второе прилагательное ушло в область каких-либо норм (часто околоэкологических), безопасности использования тех или иных вещей. Вот некоторые примеры: экологичные товары, экологичные технологии производства, экологичные привычки жителей городов. Здесь уже не идет речь об экологии как науке. Упор делается на взаимодействии человека и/или человечества с окружающим миром, природой, а также на бережное отношение к самому себе. Причем чаще всего эти понятия неразрывны. Использование экологичной посуды (экопосуды — рис. 3), сделанной из натуральных материалов, идет на пользу и самому человеку (нет вредных для организма веществ), и окружающей среде (можно безопасно утилизировать утварь после использования).

При чем же тут психология, о которой я упомянул на один абзац выше? Дело в том, что понятие о заботе к себе и другим людям пришлось по душе специалистам из этой области знаний. Прилагательное «экологичный» и существительное «экологичность» всё больше встречаются в текстах и речи русскоговорящих психологов [3]. Тут можно говорить и об экологичных отношениях в семье, рабочем коллективе и вообще везде, где взаимодействуют между собой люди. Во всех случаях речь идет об уважительных отношениях к партнеру, к коллегам, о понимании, что другой человек — личность со своими желаниями, интересами, чувствами. В целом в психологии под экологичностью подразумевают качество какого-либо процесса, отражающее его способность не оказывать побочного негативного влияния на личную жизнь человека. В противовес этому термину существует другой — «токсичность». Он тоже пришел в психологию из экологии. Поговорим о нем.

В духе мировых трендов

Токсичность (лат. toxicus — ядовитый), или ядовитость, — токсикометрический показатель, вычисляемый как величина, обратная средней смертельной дозе или средней смертельной концентрации токсичного вещества. Отсюда еще одно слово — «токсин», то есть яд. Все эти термины пришли в нашу жизнь из медицинской дисциплины — токсикологии, изучающей ядовитые вещества, потенциальную опасность их воздействия на организмы и экосистемы, механизмы токсического действия, а также методы диагностики, профилактики и лечения развивающихся вследствие такого воздействия заболеваний. Одним из разделов этой науки является экологическая токсикология, где рассматриваются эффекты воздействия токсичных веществ на экосистемы и их круговорот в биосфере, в особенности в пищевых цепях живых организмов. Примерами научного употребления слов «токсичность» и «токсичный» могут быть выражения «токсичность нефтей и нефтепродуктов», «токсичные или потенциально токсичные металлы», «токсичные органические вещества» и др.

В психологии под токсичностью понимается дискомфорт, который возникает при общении с тем или иным человеком (рис. 4), эмоциональное или физическое насилие. Примеры: токсичный начальник на работе, токсичные школьные подруги, токсичная маскулинность бывшего. Кстати, последнее слово, перешедшее из разряда прилагательных в существительные, здесь также используется в расширенном значении и означает мужчину, ранее находившегося в отношениях. В принципе, слово «ядовитый», являющееся переводом латинского toxicus, давно используется в русском языке в переносном значении — ядовитый взгляд, ядовитый комментарий, ядовитая реплика, где подразумевается выражение язвительности, презрения, злобы. Однако слово «токсичный» оказалось более емким, позволяющим выразить сразу большой спектр негативных эмоций, ощущений и переживаний, связанных с теми или иными отношениями, о которых может идти речь. Универсальность этого слова еще и в том, что оно может быть применено как к людям, так и к неодушевленным предметам и явлениям. То есть сказать «токсичный комментарий» вполне допустимо, а вот «ядовитый начальник» звучит уже не очень. Так что слово «токсичный», вероятно, в будущем полностью вытеснит из языка слово «ядовитый» в значении злобный, презрительный или язвительный.

Следует отметить, что в 2018 году Оксфордский словарь выбрал слово «токсичный» словом года [4]. Во многом авторы словаря сделали это из-за расширения значения этого слова в современном мире. Да, в английском языке со словом toxic произошло аналогичное семантическое преобразование, что и с его калькой в русском. Такая популярность слова toxic была вызвана громким делом об отравлении в Великобритании Скрипалей, применением химического оружия в Сирии и проблемами с опасными отходами в США и Индии. Однако использование слова toxic во втором значении также было и остается в тренде англоязычного мира. В 2018 году особую популярность имели словосочетания toxic culture, toxic masculinity и toxic relationship. Все это вполне совпадает и с русскоязычной средой, о чем я уже написал выше.

А вот что говорит по поводу использования понятий «экологичности» и «токсичности» в психологии профессионал — семейный психолог, врач-психотерапевт Иван Горбачёв: «На мой взгляд, эти термины в психологической литературе практически не встречаются. В среде психологов и в работе с клиентом они используются, скорее, как сленг. Например, я не могу представить, чтобы мой знакомый научный сотрудник института Бехтерева, который занимается КПТ (когнитивно-поведенческой психотерапией. — З.С.), использовал бы такие слова в официальной концептуализации случая. С другой стороны, я точно помню, что в своих работах Джон Готтман, известный семейный психолог, при описании чувства презрения называл его самой токсичной чертой в отношениях, подразумевая, что это отреагирование его может „отравлять“ отношения в паре. В этом смысле и я часто употребляю это понятие. Соответственно, по времени этот термин можно встретить в работах Джона Готтмана 30-летней, если не большей, давности. И, разумеется, на английском языке».

Еще более категоричного мнения по поводу термина «токсичный» придерживается упомянутый выше Григорий Чуйко: «Токсичность — это прежде всего взаимодействие на межмолекулярном уровне, следствием которого является негативное воздействие (каких-либо веществ. — З.С.) на живой организм. У них есть четкое определение. Любое другое их (терминов. — З.С.) использование — это невежество!»

Внутри системы

Затрагивая тему ядов и токсинов, нельзя не вспомнить термин «интоксикация» (отравление). Обратный процесс, обозначающий выведение из организма отравляющих веществ, называется детоксикацией (лат. de — устранение, прекращение + лат. toxicus — яд). Существует экстренная детоксикация организма, алкогольная детоксикация, детоксикация наркотиков. В мире нетрадиционной медицины существует термин «детокс», который образовался от сокращения слова «детоксикация». Под детоксом часто понимают очищение организма от «шлаков» (псевдонаучный термин!) и токсинов. Методы, которые используются в детокс-клиниках, обычно не признаются официальной наукой как действительно помогающие избавиться от чего-то вредного в организме. Однако меня сейчас интересует совсем иное. Новый термин «детокс», также пришедший из мира экологии как науки транзитом через альтернативную медицину, в молодежной среде расширил свое значение. Если вам больше 30 лет, то, возможно, вы не знаете, что удаление себя из социальных сетей на две-три недели, а может, и больше, — это цифровой детокс или диджитал-детокс (рис. 5), или что детокс — это также сознательное отстранение от общения с некомфортными (читай, токсичными) людьми. Переход на ЗОЖ (здоровый образ жизни) вкупе с правильным питанием и спортом — это тоже детокс [5]. В общем, хоть мне всего 34, но я всё больше убеждаюсь в необходимости учить новые термины из молодежной среды. Вот он, эликсир-то, где!

Под конец давайте снова вернемся к экологии как науке. Одним из основных понятий в этой дисциплине является экосистема. В 1935 году британский ботаник Артур Тенсли впервые употребил этот термин в научной публикации. Под экосистемой понимается биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов, среды их обитания, системы связей, осуществляющей обмен веществ и энергии между ними. Существует экосистема озера Байкал, экосистема пустыни Сахара или экосистема хвойного леса. Даже аквариум — это тоже экосистема, потому что там есть рыбки, среда обитания (сам аквариум), и в ней налажены обмен веществ и энергии для гармоничного развития рыбок. Однако это сейчас не главное, а интересно, что термин «экосистема» также поддался семантическому преобразованию.

В начале 1990-х годов американец Джеймс Мур ввел термин «экосистема» в бизнес-среду. В своей научно-популярной статье «Хищники и жертвы: новая экология конкуренции» (Predators and prey: a new ecology of competition) Мур предложил рассматривать экономическую деятельность как экосистему, где покупатели и производители занимают взаимодополняющие роли, совместно эволюционируя в направлении, задаваемом компаниями, которые находятся в центре экосистемы [6]. Сегодня экосистемы есть у Apple, Xiaomi, Huawei, «Яндекса» и Сбербанка (рис. 6). Самое лаконичное определение «бизнес-экосистемы» можно найти в «Википедии» — это набор собственных или партнерских сервисов, объединенных вокруг одной компании. Так что в следующий раз, стоя в очереди за карточкой или переводя кому-то деньги через приложение «СберБанк Онлайн», знайте: вы находитесь как минимум в двух экосистемах сразу: городской с биологической точки зрения и виртуальной — с точки зрения нового понимая слова «экосистема».

По мнению зам. председателя Кольского научного центра РАН, канд. биол. наук Евгения Боровичева, такая ситуация с экологическими терминами в русском языке — это веяние времени. «Пройдет мода, и, скорее всего, экосистема (как термин. — З.С.) останется только в биологических науках, — делится он. — Многие слова меняют свой смысл со временем. То же слово „экология“ вышло за пределы своего узкого (биологического. — З.С.) значения. Лет 20 назад „экологию“ употребляли исключительно в связи с загрязнением и мусором. Сейчас ситуация меняется».

Захар Слуковский, канд. биол. наук, ст. науч. сотр. Института проблем

промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН и Института

геологии Карельского научного центра РАН

1. Горбунов С. Экология — это наука // ТрВ-Наука. 2016.

2. Москалева М. В. Расширение значения слова как один из основных семантических процессов (на примере имен существительных) // Известия российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2007. 12 (33). С. 180–184.

3. Горбунова А. Что такое токсичные отношения и как их распознать? // informБЮРО. 2018.

4. Корелина О. Оксфордский словарь выбрал слово года — «токсичный». Это и яды, которыми травили Скрипалей, и «токсичные отношения» // Meduza. 2018.



5. Усачева К., Ельцова А. О’кей, зумер: словарь поколения Z // COLTA.RU. 2019.



6. Макарова Ю. Что такое бизнес-экосистемы и зачем они нужны // РБК Тренды. 2021.

Автор благодарит науч. сотр. Сектора языкознания Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН, канд. филол. наук Екатерину Захарову за оценку рукописи с лингвистических позиций и ее редактирование.

1 Терминология взята из «Большой российской энциклопедии», «Википедии» и учебников по экологии Ю. Одума (1975) и И. А. Шилова (1997).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: